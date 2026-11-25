V roce 2025 zažívalo v EU 6,3 % obyvatel závažnou materiální a sociální deprivaci, což je o 0,1 % méně než v roce 2024. Vyšší míra sociální deprivace byla u žen (6,6 %) než u mužů (6,0 %). Nejnižší byla sociální a materiální deprivace u lidí ve věku 65 let a starších (4,9 %).
Co se dozvíte v článku
Kdy se jedná o závažnou sociální a materiální deprivaci?
Závažnou sociální a materiální deprivací jsou postiženi Evropané, kteří si nemohou dovolit 7 a více věcí ze seznamu o 13 položkách (v tabulce níže). Český statistický úřad publikuje „lehčí“ sociální a materiální deprivaci, kterou jsou postižení lidé, kteří si nemohou dovolit 5 a více věcí z tohoto seznamu.
Nepříznivá finanční situace se negativně projevuje nejenom v nemožnosti dovolené a zastarávání vybavení domácnosti a oblečení, ale i v kvalitě jídla a sociálním kontaktu, protože „zábava“ zpravidla není zadarmo. V Česku je největším problémem pořízení nového nábytku, týdenní dovelená mimo bydliště a neočekávaný finanční výdaj.
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Sledovaný parametr (tzv. „finanční schopnost“)
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výměna opotřebovaného nábytku
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týdenní dovolená mimo domov
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platba neočekávaného výdaje (v Česku 16 800 Kč)
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úhrada nedoplatků (např. za energie a úvěry)
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dovolit si maso, ryby, drůbež nebo vegetariánskou náhradu každý druhý den
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udržování domácnosti v dostatečném vybavení
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auto pro osobní potřebu
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přístup k internetu
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výměna opotřebovaného oblečení za nové
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útrata malé částky peněz každý týden pro sebe
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pravidelné volnočasové aktivity
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setkávání s přáteli (rodinou) – např. na jídlo, kino… alespoň jednou za měsíc
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alespoň dva páry dobře padnoucích bot v závislosti na počasí
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Jak si stojíme v Česku? Výborně
Dle počtu lidí (v procentním vyjádření) si můžeme jednotlivé členské země EU dle závažné sociální a materiální deprivace za rok 2025 rozdělit do tří skupin.
- V první skupině jsou země, kde je závažnou sociální a materiální depravací postiženo méně než 3 % lidí, jedná se o Slovinsko (1,9 %), Chorvatsko (2,0 %), Polsko (2,0 %), Kypr (2,2 %), Česko (2,6 %), Nizozemí (2,6 %) a Rakousko (2,9 %).
- Ve druhé skupině jsou země, kde je vyšší než 3 % a nižší než 6 %, těmito zeměmi jsou: Finsko (3,3 %), Lucembursko (3,4 %), Estonsko (3,5 %), Švédsko (3,9 %), Malta (4,1 %), Portugalsko (4,3 %), Dánsko (4,5 %), Lotyšsko (4,8 %), Belgie (4,9 %), Irsko (5,2 %), Itálie (5,2 %), Litva (5,5 %) a Německo (5,6 %).
- V poslední skupině jsou státy, kde dosahuje závažná sociální a materiální deprivace více než 6 %, jedná se o Francii (7,0 %), Slovensko (7,0 %), Španělsko (8,1 %), Maďarsko (8,5 %), Řecko (14,9 %), Bulharsko (15,0 %) a Rumunsko (16,8 %).
Jak se má změnit podpora v nezaměstnanosti v roce 2027?
Kdo je nejvíce ohrožen „sociální deprivací“?
Nejvíce jsou materiální a sociální deprivací pochopitelně ohroženi dlouhodobě nezaměstnání, kteří již vyčerpali nárok na podporu v nezaměstnanosti a jsou případně při splnění zákonných podmínek odkázáni pouze na sociální dávky. Nejhorší situace je v domácnostech, kde jsou dlouhodobě nezaměstnaní oba manželé (partneři). Mnohdy to mají finančně velmi složité i samoživitelky s více dětmi.
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Aktivní přístup je nutností
Případná krátkodobá nezaměstnanost má v zemích EU, kde je poměrně vysoká podpora v nezaměstnanosti, v podstatě malý dopad na aktuální životní rodinnou úroveň. Situace se však s každým dalším měsícem rychle zhoršuje. Těžší je to samozřejmě pro domácnosti, které nemají pro tyto případy vlastní finanční rezervu. Intenzivní hledání nového pracovního uplatnění je v těchto případech velmi důležité. Řešením je i případné stěhování za prací, které není v Česku příliš oblíbené. Případnému snížení rodinných příjmů je potřeba se rychle přizpůsobit a omezit výdaje, případné půjčky jsou mnohdy začátkem „úvěrového kolotoče“, který končívá exekucí.
Už jste někdy byli v exekuci?
Růst minimální mzdy pomáhá
Vzhledem k tomu, že ve většině členských zemích Evropské unie v posledních letech významně stoupla minimální mzda, tak životní úroveň zaměstnanců pracujících za minimální mzdu se během let významně zvýšila. Legislativním cílem je zajištění dostatečné životní úrovně lidem pracujícím za minimální mzdu, aby se práce jednoduše vyplatila a zajišťovala vyšší životní úroveň než pobírání pouze sociálních dávek.
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Pramen: Eurostat – „Living conditions in Europe – materiál deprivation and economic strain“