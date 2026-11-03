Může úřad snížit příspěvek na péči, i když se zdravotní stav nezlepší? Ano, v jakých případech?

Příspěvek na péči může úřad snížit, i když se zdravotní stav jeho příjemce nezlepšil. Musí ale prokázat, že původní posouzení stupně závislosti bylo chybné. Nejvyšší správní soud (NSS) řešil v říjnu případ muže, jemuž úřady dávku snížily z 19 200 na 4 400 korun měsíčně.
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Úřad práce snížil v srpnu 2023 muži příspěvek na péči z původních 19 200 na 4 400 korun měsíčně. Podle nového posouzení totiž spadal do druhého stupně závislosti, tedy do kategorie středně těžké závislosti. Nebyl podle něj schopen samostatně zvládat šest z deseti základních životních potřeb.
Muž s rozhodnutím nesouhlasil a bránil se odvoláním. Namítal hlavně to, že se jeho zdravotní stav nezlepšil, ale naopak se dlouhodobě zhoršuje. Ministerstvo práce a sociálních věcí jeho odvolání nejprve zamítlo. Krajský soud v Brně však toto rozhodnutí v únoru 2025 zrušil, protože ministerstvo dostatečně nevysvětlilo, proč se hodnocení mužovy závislosti změnilo.
Ministerstvo proto věc znovu posoudilo a doplnilo odůvodnění. Krajský soud následně žalobu muže zamítl. Ten se ale obrátil ještě na Nejvyšší správní soud. Ani tam však neuspěl. Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost zamítl.
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Zdravotní stav se nezlepšil. Původní posudek byl podle úřadů chybný
Podstatou sporu bylo, proč se stupeň závislosti muže změnil, když se jeho zdravotní stav nezlepšil. Ministerstvo totiž snížení příspěvku neodůvodnilo tím, že by se muž uzdravil nebo získal zpět ztracené schopnosti. Vysvětlovalo ho takzvaným posudkovým omylem.
Posudkový omyl znamená, že podle nového posouzení původní lékařské posudky nadhodnotily, jak moc zdravotní omezení muže zasahují do jeho schopnosti zvládat běžné činnosti. Nová posudková komise proto některé životní potřeby vyhodnotila jinak než dříve.
Nejvyšší správní soud takový postup připustil. Upozornil však, že snížení již přiznané dávky musí být podloženo přesvědčivým posouzením všech důležitých okolností. Nestačí pouze změnit názor na zdravotní stav člověka. Úřady musí vysvětlit, v čem spočívala chyba původního hodnocení.
Úřad práce hodnotí deset základních životních potřeb
Při posuzování nároku na příspěvek na péči je důležité především to, jak dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ovlivňuje schopnost člověka zvládat běžné životní potřeby.
U žadatelů se posuzuje deset oblastí:
- mobilita,
- orientace,
- komunikace,
- stravování,
- oblékání a obouvání,
- tělesná hygiena,
- výkon fyziologické potřeby,
- péče o zdraví,
- osobní aktivity,
- péče o domácnost.
Pro druhý stupeň závislosti musí dospělý člověk kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládat pět nebo šest těchto potřeb. V případě muže soud potvrdil, že podle nového posouzení šlo právě o šest oblastí.
Muž měl potíže s rukama, najíst se však zvládl
Muž měl částečně hendikepované horní končetiny v důsledku postižení nervových kořenů C5 až C8. To podle lékařských podkladů snižovalo obratnost jeho rukou. Komise ale dospěla k závěru, že ruce nebyly natolik nefunkční, aby kvůli tomu muž nezvládal stravování.
Podobně komise nenašla v dostupné zdravotnické dokumentaci důkazy o duševní nebo smyslové poruše, která by významně omezovala jeho orientaci a komunikaci. Také tyto potřeby proto vyhodnotila jako zvládané.
Soud přitom zdůraznil, že komise mužovy obtíže nezlehčovala. Uznala, že některé činnosti pro něj mohou být náročnější a mohou mu trvat déle než zdravému člověku. To však podle odborného posouzení samo o sobě neznamenalo, že dané životní potřeby nezvládá.
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Příspěvek lze snížit i bez zlepšení zdravotního stavu
Rozsudek ukazuje, že samotná skutečnost, že se zdravotní stav člověka nezlepšil, automaticky neznamená, že mu úřad nemůže snížit příspěvek na péči. Pokud se prokáže, že původní stupeň závislosti byl stanoven na základě chybného posouzení, může dojít ke změně výše dávky i bez zlepšení zdravotního stavu.
Neznamená to ale, že úřady mohou příspěvek snižovat bez dostatečného vysvětlení. Posudková komise musí vycházet z lékařské dokumentace, výsledků sociálního šetření a dalších relevantních podkladů. Její závěry musí být přesvědčivé a musí vysvětlovat, proč člověk určité životní potřeby zvládá, nebo nezvládá.
Nejvyšší správní soud zároveň upozornil, že pokud se zdravotní stav příjemce příspěvku dále zhoršuje, může podat novou žádost o změnu výše dávky. Neúspěch v tomto soudním sporu mu v tom nebrání.