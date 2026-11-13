Na důchod nemusí stačit ani 35 let pojištění. Kdy potřebujete 40 let a kdy postačí méně?

Získaná doba pojištění hraje v důchodové legislativě dvojí roli. Tou první zásadní je splnění samotné zákonné podmínky pro přiznání státního důchodu, tou druhou je ovlivňování částky státního důchodu.
Co se dozvíte v článku
- Jak se liší minimální doba pojištění u řádného starobního důchodu?
- Vysoká minimální doba pojištění u předčasného důchodu
- Minimální doba pojištění u invalidního důchodu se liší dle věku
- Vdovy se minimální doba netýká, ale pokud ji nezískal manžel, tak důchod nedostane
- Snížené nároky u sirotčího důchodu
Jak se liší minimální doba pojištění u řádného starobního důchodu?
Nárok na klasický starobní důchod vzniká při dosažení řádného důchodového věku za podmínky získání minimální doby pojištění v rozsahu 35 let (§ 29 zákona o důchodovém pojištění). Kdo nesplňuje podmínku 35 let pojištění, tomu je přiznán řádný starobní důchod při dosažení věku alespoň o 2 roky vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození, pokud získal dobu pojištění alespoň v rozsahu 20 let.
Roli může hrát i tzv. „čistá doba pojištění“, jejíž splnění je však ještě těžší, takže tato varianta v praxi přichází do úvahy mnohem méně často (např. při dosažení věku o dva roky vyššího, než je řádný důchodový věk muže stejného ročníku narození, stačí získat „čistou dobu pojištění“ v rozsahu 15 let).
Praktický příklad – doba pojištění přesně 35 let
Pan Ondřej odejde v roce 2027 do řádného starobního důchodu v květnu, v prosinci 2026 přitom ukončil celý 35. rok pojištění (pro důchodové účely se hodnotí doba pojištění v celých ukončených letech). Pan Ondřej tedy splní podmínku minimální doby pojištění pro přiznání řádného důchodu. Z důvodu minimální doby pojištění a s tím souvisejících mezer v pojištění bude mít pan Ondřej pochopitelně nižší státní důchod.
Praktický příklad – doba pojištění nižší než 35 let
Pan Martin dosáhne řádného důchodového věku v dubnu 2027, ke dni dosažení řádného důchodového věku nesplňuje podmínku minimální doby pojištění v rozsahu 35 let. Pan Martin získal zatím dobu pojištění v rozsahu 26 let. Panu Martinovi bude přiznán řádný starobní důchod až v dubnu 2029. Z důvodu takto nízké doby pojištění bude mít velmi nízký důchod. V praxi se minimální starobní důchod týká zpravidla lidí, kteří splňují právě „změkčené“ podmínky pro přiznání důchodu.
Důchodová kalkulačka: Jaký vám bude přiznaný důchod?
Vysoká minimální doba pojištění u předčasného důchodu
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, ale za podmínky získání minimální doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let (§ 31 zákona o důchodovém pojištění). Podmínky pro přiznání předčasného důchodu jsou tedy přísnější než u řádného starobního důchodu.
Praktický příklad – nesplnění podmínky 40 let pojištění
Paní Kateřina chce odejít v létě 2027 do předčasného důchodu v nejdřívějším možném termínu. Ke konci letošního roku získala zatím dobu pojištění necelých 39 let. Do předčasného důchodu takto brzy nebude moci paní Kateřina odejít. Paní Kateřina bude moci zvolit předčasný důchod, až získá dobu pojištění v rozsahu 40 let. Podmínky pro řádný důchod splňuje již nyní, takže s případným přiznáním řádného důchodu nebude mít problém.
Minimální doba pojištění u invalidního důchodu se liší dle věku
Zdravotní problémy pro přiznání invalidního důchodu nestačí. Žadatel o invalidní důchod musí získat i minimální dobu pojištění, která se liší dle věku, jak je uvedeno v § 40 zákona o důchodovém pojištění. Minimální doba pojištění u invalidního důchodu (jedno jakého stupně) činí:
- méně než jeden rok u žadatelů do 20 let
- jeden rok u žadatelů od 20 do 22 let
- dva roky u žadatelů od 22 do 24 let
- tři roky u žadatelů od 24 do 26 let
- čtyři roky u žadatelů od 26 do 28 let
- pět let v posledních deseti letech u žadatelů nad 28 let
Žadatelé starší 38 let splní podmínku minimální doby pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech.
Praktický příklad – nepřiznání invalidního důchodu
Paní Barbora (29 let) má závažné zdravotní problémy, které dostačují pro přiznání invalidity druhého stupně, pobírat invalidní důchod na účet však nemůže, protože získala dobu pojištění pouze v rozsahu tří let.
Jaký důchod pobíráte v roce 2026?
Vdovy se minimální doba netýká, ale pokud ji nezískal manžel, tak důchod nedostane
Nárok na vdovský důchod vzniká po zemřelém manželovi, který již pobíral starobní nebo invalidní důchod, nebo splnil ke dni úmrtí podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu, nebo zemřel následkem pracovního úrazu (dle § 49 zákona o důchodovém pojištění).
U vdovy se průběh pojištění nesleduje a vdova žádnou minimální dobu pojištění splňovat nemusí. Pokud však manžel měl velké mezery v pojištění a ke dni úmrtí nesplnil minimální dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu (žádný důchod ještě ke dni úmrtí nepobíral), tak nárok na vdovský důchod nevznikne. Podmínky pro vdovecký důchod platí stejně.
Praktický příklad – nepřiznání vdovského důchodu
Manžel paní Simony dlouhodobě nepracoval a o vše se finančně starala pouze paní Simona. Po úmrtí manžela (57 let) paní Simoně na vdovský důchod nárok nevznikl, protože manžel nesplnil podmínku 5 let pojištění v posledních 10 letech ani 10 let pojištění v posledních 20 letech. Vdova Simona tak bude bez vdovského důchodu.
Snížené nároky u sirotčího důchodu
Podmínky pro přiznání sirotčího důchodu po zemřelém rodiči jsou oproti podmínkám u vdovského (vdoveckého) důchodu mnohem snáze splnitelné, protože dle § 52 zákona o důchodovém pojištění se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod pro účely sirotčího důchodu považuje za splněnou, pokud byla získána alespoň v poloviční výši.