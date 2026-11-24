Finanční hranice sledovaného neočekávaného výdaje je pochopitelně v jednotlivých členských zemích Evropské unie odlišná. V západoevropských zemích, ve kterých jsou výrazně vyšší příjmy, je i tato částka vyšší než ve východoevropských zemích. Jednotná částka „problémové platby“ pro všechny členské země EU by tedy neměla potřebnou vypovídací schopnost, proto se tato částka odvozuje od částky „chudoby“ v jednotlivých zemích a napříč zeměmi EU se liší.
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Finanční hranice nečekávaného výdaje v Česku
V Česku byla za rok 2025 hranice neočekávaného výdaje ve výši 16 800 Kč. A tuto jednorázovou neočekávanou platbu (např. za nějakou opravu v domácnosti nebo auta, nové elektrospotřebiče…) by nezvládlo dle statistického šetření v Česku ze svých úspor ihned uhradit 18,7 % lidí. V porovnání s ostatními členskými zeměmi Evropské unie nám patří medailová pozice, když lépe jsou na tom pouze v Nizozemí a Malta je na tom stejně.
- V Česku jsme při evropském srovnání finančně velmi zodpovědní, většina lidí spoří na horší časy. Mít vlastní „finanční polštář“ považuje hodně lidí za velmi důležité.
- Navíc většina českých domácností přizpůsobuje svoje výdaje svému aktuálnímu příjmu. Finanční problémy spojené s nesplácením úvěrů má v procentním vyjádření opět méně lidí než ve většině členských zemích EU.
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Kde má nejvíce občanů problémy s platbou neočekávaných výdajů?
Dle zprávy Eurostatu z 11. listopadu by nezvládlo téměř 30 % Evropanů uhradit ihned neočekávaný výdaj ze svých úspor, mezi jednotlivými členskými zeměmi EU jsou přitom značné rozdíly.
- Nejvíce lidí by nezvládlo zaplatit neočekávanou neplánovanou platbu v Řecku (50,5 %), v Lotyšsku (43,7 %), v Bulharsku (42,4 %), v Litvě (41,1 %), v Rumunsku (37,8 %), ve Španělsku (36,4 %), v Estonsku (36,0 %), na Kypru (32,0 %), v Německu (31,9 %) a v Chorvatsku (31,2 %).
- Nejméně lidí by nezvládlo zaplatit neočekávaný finanční výdaj v Nizozemí (15,3 %), na Maltě (18,7 %), v Česku (18,7 %), v Dánsku (20,1 %), v Rakousku (20,9 %), v Lucembursku (21,8 %), v Belgii (22,1 %) a v Polsku (22,5 %).
Jak se řeší mimořádné výdaje?
Pokud domácnost nemá finanční prostředky na úhradu mimořádného neočekávaného výdaje, tak v případě velké naléhavosti je řešením půjčka (od rodiny, přátel nebo finanční instituce). Jestliže je to možné, tak se taková platba nerealizuje nebo odloží, případně se omezují jiné naplánované výdaje, takže to má přímý dopad na aktuální životní úroveň. V případě složitější finanční situace je potřeba každý úvěr velmi pečlivě promyslet, neboť bude nutné zaplatit i úroky a případné problémy se splácením závazků mohou být začátkem „úvěrového kolotoče“ a následné exekuce.
Kdo má největší finanční problémy?
Obecně v členských zemích Evropské unie platí, že nejčastěji by nezvládli zaplatit neočekávaný finanční výdaj dlouhodobě nezaměstnaní odkázání pouze na sociální dávky, samoživitelky s nízkým příjmem a penzisté s podprůměrným důchodem. Krátkodobý finanční propad nemusí být důvodem pro finanční problémy, ale dlouhodobý pokles příjmů samozřejmě výrazně snižuje rodinnou životní úroveň.
Důležitost zvyšování minimální mzdy a rodinných daňových benefitů
Ve většině členských zemích Evropské unie v posledních letech významně stoupala minimální mzda. Převládá názor, že životní úroveň zaměstnanců pracujících za minimální mzdu by měla být významně vyšší, než dlouhodobě nezaměstnaných lidí pobírajících pouze sociální dávky. Zaměstnání za minimální mzdu by mělo zaručovat důstojnou životní úroveň. V tabulce níže máme uveden růst minimální mzdy v Česku v letech 2021 až 2027.
Vývoj minimální měsíční mzdy v Česku
|
Rok
|
Částka
|
2027
|
24 900 Kč
|
2026
|
22 400 Kč
|
2025
|
20 800 Kč
|
2024
|
18 900 Kč
|
2023
|
17 300 Kč
|
2022
|
16 200 Kč
|
2021
|
15 200 Kč
Významná jsou také daňová opatření, díky kterým si mohou rodiny s dětmi snižovat daň z příjmu. V Česku má vždy jeden z rodičů nárok na daňové zvýhodnění, které snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a pokud je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká dokonce nárok na daňový bonus.
Pozitivní je samozřejmě i pravidelné zvyšování státních důchodů, zejména těch nejnižších. V důchodu je totiž značný rozdíl v životní úrovni, jestliže žijí spolu manželé (partneři) v jedné domácnosti nebo žije důchodce již sám.
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Prameny: Eurostat – News Articles – 11. November 2026 – „Almost 30 % unable to cope with unexpected expenses“