Negativa předčasného důchodu v 10 bodech

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Vzhledem k tomu, že důchodový věk se postupně prodlužuje, tak mají v praxi žadatelé o předčasný důchod konkrétní datum odlišné. S čím nemohou v praxi zájemci o předčasný důchod počítat?
Co se dozvíte v článku
S dorovnáním důchodu
Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Toto krácení je přitom trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Předčasným důchodcům se jejich důchod během let nikterak nedopočítává.
Alespoň s průměrným důchodem
Měsíční důchod je při volbě předčasného důchodu nižší než řádný důchod nejenom kvůli krácení ale i z důvodu odpracovaného nižšího počtu let, když se odchází do důchodu dříve. Finanční rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem je tak vyšší, než si někteří žadatelé o předčasný důchod připouští. Dosáhnout tak na průměrný důchod, který bude v příštím roce přes 22 tisíc korun při odchodu do předčasného důchodu náročné, je potřeba mít značně vysoké příjmy.
- Např. při průměrné mzdě za odpracované roky (osobním vyměřovacím základu) ve výši 70 000 Kč, získané době pojištění v rozsahu 43 let a odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku činí měsíční důchodu dle výpočtové formule roku 2027 částku 21 096 Kč.
Se zaměstnáním na zkrácený úvazek
Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. Pro předčasné důchodce tak nepřipadá do úvahy ani zaměstnání na zkrácený úvazek, neboť ze zkráceného úvazku se sociální pojištění vždy platí.
Se zvýšením procení výměry důchodu
Při pravidelné každoroční valorizaci se zvyšuje základní výměra v korunovém vyjádření a procentní výměra příslušným procentem. Základní výměra důchodu se zvyšuje všem příjemcům státního důchodu, tedy i předčasným důchodcům. Naproti tomu na zvýšení procentní výměry důchodu nemají předčasní důchodci, kteří ještě nedosáhli řádného důchodového věku, nárok. Při důchodovém rozhodování je tak vhodné zohlednit i omezenou valorizaci předčasných důchodů až do dosažení řádného důchodového věku.
S nárokem na nemocenskou
Nejoblíbenějším možným přivýdělkem pro předčasné důchodce je zaměstnání na dohodu o provedení práce s odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění. V roce 2026 tedy s hrubou odměnou nižší než 12 000 Kč a v roce 2027 nižší než 12 500 Kč. Z takové odměny se neplatí sociální pojištění, což mimo jiné znamená, že nevzniká nárok na nemocenskou v případě pracovní neschopnosti. Omezující příjmová podmínka je důvodem, proč předčasní důchodci nemohou dostávat nemocenskou.
Se standardními výhodami v zaměstnání
Vzhledem k tomu, že předčasní důchodci mohou pracovat pouze na pracovní dohody s odměnou do limitu, tak nemají nárok na veškerou ochranu dle zákoníku práce jako zaměstnanci pracující na klasickou pracovní smlouvu, např. nemají nárok na odstupné, dvouměsíční výpovědní lhůtu…
S plnohodnotným podnikáním
I v předčasném důchodu je možné vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, hrubý zisk však musí být do limitu. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, což je splněno i v předčasném důchodu, je možné mít hrubý zisk pouze do legislativou stanovené částky, ze které se neplatí sociální pojištění. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2026 je možné mít hrubý zisk do 117 521 Kč.
S plným vdovským důchodem
Vdova pobírající plný vdovský důchod při odchodu do předčasného důchodu má zpravidla nárok pouze na polovinu procentní výměry vdovského důchodu, neboť se uplatní pravidla pro souběh dvou důchodů. V takovém případě se vyplácí vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího (což je zpravidla právě vdovský důchod) náleží pouze polovina procentní výměry.
Uvažujete o odchodu do předčasného důchodu?
S daňovým osvobozením
Přiznání předčasného důchodu nepřináší žádnou speciální daňovou slevu nebo úlevu. Odchodem do předčasného důchodu nelze dosáhnout nějaké speciální daňové výhody při zdaňování pasivních příjmů (např. z nájmu nebo z investic). Pasivní příjmy, ze kterých se neplatí sociální pojištění, zdaňují předčasní důchodci stejně jako ostatní daňoví poplatníci.
S výplatou invalidního důchodu
Pobírat současně invalidní důchod a k tomu předčasný důchod není možné. Pro příjemce invalidního důchodu se zpravidla odchod do předčasného důchodu nevyplatí.