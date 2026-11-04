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Nejvyšší daně v EU platí Francouzi, jak jsou na tom Češi?

Petr Gola
Dnes

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V loňském roce bylo celkové zdanění ze zemí EU nejvyšší ve Francii, Dánsku, Belgii a Rakousku, naopak nejnižší bylo v Irsku a Rumunsku. Jak se celkové zdanění počítá a jak si při mezinárodním srovnání stojíme v Česku?
EU a daně
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Celkové daňové zatížení se nejčastěji vyjadřuje v procentech k hrubému domácímu produktu (HDP), neboli kolik procent z každého vyprodukovaného eura skončí ve veřejných rozpočtech. Nezohledňuje se tedy pouze státní rozpočet, ale i místní rozpočty nebo rozpočty zdravotních pojišťoven. 

  • Do celkového daňového zatížení se započítávají veškeré daně, tedy zejména DPH, daně z příjmu (fyzických i právnických osob), majetkové daně, spotřební daně, cla, ale samozřejmě i sociální a zdravotní pojištění. 

Zdanění v EU je vyšší než v ostatních zemích

Obecně platí, že celkové daňové zatížení v členských zemích Evropské unie je vyšší než ve vyspělých mimoevropských zemích světa. Hlavním důvodem je propracovaná sociální síť v členských zemích EU, takže státní důchody, nemocenská nebo podpora v nezaměstnanosti je výrazně nižší než v ostatních zemích a přímé platby lidí za zdravotní péči významně nižší. 

Co ovlivňuje celkové daňové zatížení? 

Celkové daňové zatížení pochopitelně ovlivňuje celkový počet daní a jejich sazby s ohledem na ekonomickou situaci v zemi. Relativně nižší daně tedy automaticky neznamenají nižší daňové zatížení, pokud je celkový HDP v porovnání s ostatními sledovanými zeměmi výrazně nižší. 

EU: Celkové zdanění meziročně stouplo 

Zatímco za rok 2024 činilo zdanění za všechny členské země EU 40,2 % k HDP, tak za rok 2025 to bylo 40,7 % k HDP. Hned v 19 členských zemích EU meziročně daňové zatížení stouplo, nejvíce v Německu (z 40,3 % na 41,4 % k HDP), na Maltě a ve Španělsku. Celkové zdanění pokleslo pouze v 8 členských zemích EU, nejvíce ve Švédsku (z 41,8 % na 41,2 % k HDP) a v Lotyšsku.

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Nižší daně pomáhají byznysu

Obecně platí, že nižší zdanění pomáhá rozvoji podnikání a zlepšování podnikatelského prostředí, má to však své limity, neboť kvalitní státní služby (např. infrastruktura, právní prostředí, zajištění bezpečnosti, dostupné a kvalitní vzdělání a zdravotnictví) stojí značné finanční prostředky a přitom jsou pro zdravý ekonomický růst rovněž nezbytné. Podnikatelé potřebují právní jistotu, fungující státní aparát a vzdělané zaměstnance. 

Nerozhodují pouze sazby daní, ale i jednoduchost a jednoznačnost

Firmy i podnikatelé vítají nižší daně, ale neméně důležitá je i veškerá časová náročnost a složitost daňové agendy a její předvídatelnost. Jednoznačná daňová legislativa a její digitalizace rovněž významně přispívá ke zlepšování podnikatelského prostředí. Např. v Česku se řadě drobným podnikatelům a živnostníkům osvědčuje dobrovolný vstup do měsíčního paušálního režimu, kdy jednou měsíční daňovou platbou platí daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění, přičemž následně nepodávají daňové přiznání a přehledy a po celý rok mají jistotu stejné měsíční daňové platby.

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Zdanění za rok 2025 v zemích EU

Dle zprávy Eurostatu z 29. října se zdanění v členských zemích EU za rok 2025 pohybovalo od 22,7 % k HDP v Irsku po 46,0 % k HDP ve Francii. Průměr za všechny členské země EU byl přitom 40,7 % k HDP. 

  • Desítku zemí s nejnižším zdaněním tvoří: Irsko (22,7 % k HDP), Rumunsko (29,3 % k HDP), Malta (30,3 % k HDP), Bulharsko (30,6 % k HDP), Litva (33,8 % k HDP), Lotyšsko (34,2 % k HDP), Česko (35,2 % k HDP), Maďarsko (35,4 k HDP), Slovensko (36,1 % k HDP) a Kypr (36,3 % k HDP). 
  • V pomyslném středu tabulky najdeme Estonsko (36,6 % k HDP), Portugalsko (37,1 % k HDP), Polsko (37,6 % k HDP), Španělsko (38,1 % k HDP), Chorvatsko (38,9 % k HDP), Slovinsko (39,1 % k HDP) a Nizozemí (39,6 % k HDP). 
  • Desítku zemí s nejvyšším zdaněním tvoří: Francie (46,0 % k HDP), Dánsko (45,1 % k HDP), Belgie (44,7 % k HDP), Rakousko (43,9 % k HDP), Itálie (43,0 % k HDP), Finsko (42,5 % k HDP), Lucembursko (42,2 % k HDP), Německo (41,4 % k HDP), Řecko (41,3 % k HDP) a Švédsko (41,2 % k HDP). 
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Pramen: Eurostat – News Articles from 29. 10. 2026 – „EU and euro area taxt-to-GDP ratio up in 2025“

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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