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Německo zůstává v mzdových nákladech rozdělené na západ a východ. Jak velké jsou rozdíly?

Petr Gola
Dnes

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Pro německé zaměstnavatele, stejně jako v ostatních zemích EU, jsou důležitějším údajem mzdové náklady než samotná hrubá mzda zaměstnance. Průměrné hodinové mzdové náklady jsou nejvyšší v Hamburku, Hesensku, Bádensku-Württembersku a Bavorsku.
Německo a mzdové náklady
Autor: ChatGPT (Michal Bureš)
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Zaměstnavatelé v Německu mohou počítat s velmi kvalifikovanými zaměstnanci, ale i rovněž vysokými mzdovými náklady, které se následně pochopitelně promítají do ceny nabízeného zboží a služeb. Německo patří spolu s Lucemburskem, Dánskem, Belgií, Nizozemskem a Rakouskem do šestice členských zemí EU s nejvyššími mzdovými náklady. 

Nejvyšší průměrné mzdové náklady jsou v Hamburku

Dle aktuální zprávy německého statistického úřadu z 5. listopadu se pohybovaly průměrné měsíční mzdové náklady zaměstnavatelů v jednotlivých německých spolkových zemích za rok 2024 od 36,40 euro (v Meklenbursku-Předním Pomořansku) po 49,41 euro (v Hamburku). Obecně platí, že v bývalých západních spolkových zemích jsou průměrné hodinové mzdové náklady vyšší než v bývalých východních spolkových zemích. 

Hrubá mzda je samozřejmě nejvyšší položkou

Zásadní vliv na celkové mzdové náklady má samozřejmě hrubá mzda zaměstnance, přičemž mzdy se v Německu mezi jednotlivými kraji liší, stejně jako v ostatních členských zemích. Např. v Česku je mzdově odskočena zejména Praha, mezi ostatními kraji jsou mzdové rozdíly poměrně malé. 

  • Průměrné mzdové náklady za odpracovanou hodinu činily za celé Německo za rok 2024 částku 44,32 euro. Hned v šesti německých spolkových zemích však byly průměrné hodinové mzdové náklady nižší než 40 euro a v šesti byly naopak vyšší než 45 euro. 

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Co se vše se počítá do mzdových nákladů? 

Z celkových hodinových mzdových nákladů činí v Německu necelých 75,9 % hrubý výdělek zaměstnance a 22,6 % povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Zbylou část tvoří další výdaje např. na vzdělání a odbornou přípravu. Do hrubého výdělku se přitom zahrnuje nejenom základní hrubá mzda, ale i odměny, zvláštní platby nebo i zaměstnanecké náhrady. 

Mzdové náklady stoupají více než hrubá mzda

Každé zvýšení hrubé mzdy zvyšuje mzdové náklady, a to více než by se na první pohled mohlo zdát, neboť ze zvýšené hrubé mzdy musí zaměstnavatelé platit povinné pojistné. Stejně to funguje i v Česku, kdy zvýšení hrubé mzdy o 1 000 Kč zvyšuje mzdové náklady o 1 338 Kč, neboť zaměstnavatelé v Česku platí za zaměstnance 24,8 % z hrubé mzdy na sociálním pojištění a 9 % z hrubé mzdy na zdravotním pojištění. 

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Evropa versus svět

Obecně platí, že mzdové náklady v členských zemích Evropské unie výrazně zvyšuje povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Rozdíl mezi mzdovými náklady a sjednanou hrubou mzdou je v členských zemích EU výrazně vyšší než v ostatních vyspělých zemích světa. Na druhou stranu však mají Evropané vyšší sociální jistoty a státní dávky, zejména: nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti, sociální dávky, finančně dostupnou lékařskou péči a samozřejmě důchody.

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Mzdové náklady v jednotlivých spolkových zemích

V přiložené tabulce níže máme uvedeny průměrné hodinové mzdové náklady v jednotlivých spolkových zemích Německa za rok 2024.

Německo a mzdy

Autor: ChatGPT (Michal Bureš)

Spolková země

Průměrný hodinové mzdové náklady

Hamburk

49,41 €

Hesensko 

47,83 €

Bádensko-Württembersko

47,15 €

Bavorsko

46,98 €

Berlín 

45,19 €

Brémy

45,03 €

Porýní-Falc

44,15 €

Severní Porýní-Vestfálsko

43,42 €

Dolní Sasko

42,71 €

Sársko

42,53 €

Šlesvicko-Holštýnsko

39,95 €

Braniborsko

38,38 €

Sasko

38,24 €

Durynsko

37,46 €

Sasko-Anhaltsko

36,53 €

Meklenbursko-Přední Pomořansko

36,40 €

Pramen: Destatis – Pressemitteilung Nr. 388 vom 5. November 2026 – „Arbeitskosten im Jahr 2024 in Hamburg am höchsten, in Mecklenburg-Vorpommern am niedrigsten“

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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