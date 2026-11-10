Německo zůstává v mzdových nákladech rozdělené na západ a východ. Jak velké jsou rozdíly?

Zaměstnavatelé v Německu mohou počítat s velmi kvalifikovanými zaměstnanci, ale i rovněž vysokými mzdovými náklady, které se následně pochopitelně promítají do ceny nabízeného zboží a služeb. Německo patří spolu s Lucemburskem, Dánskem, Belgií, Nizozemskem a Rakouskem do šestice členských zemí EU s nejvyššími mzdovými náklady.
Nejvyšší průměrné mzdové náklady jsou v Hamburku
Dle aktuální zprávy německého statistického úřadu z 5. listopadu se pohybovaly průměrné měsíční mzdové náklady zaměstnavatelů v jednotlivých německých spolkových zemích za rok 2024 od 36,40 euro (v Meklenbursku-Předním Pomořansku) po 49,41 euro (v Hamburku). Obecně platí, že v bývalých západních spolkových zemích jsou průměrné hodinové mzdové náklady vyšší než v bývalých východních spolkových zemích.
Hrubá mzda je samozřejmě nejvyšší položkou
Zásadní vliv na celkové mzdové náklady má samozřejmě hrubá mzda zaměstnance, přičemž mzdy se v Německu mezi jednotlivými kraji liší, stejně jako v ostatních členských zemích. Např. v Česku je mzdově odskočena zejména Praha, mezi ostatními kraji jsou mzdové rozdíly poměrně malé.
- Průměrné mzdové náklady za odpracovanou hodinu činily za celé Německo za rok 2024 částku 44,32 euro. Hned v šesti německých spolkových zemích však byly průměrné hodinové mzdové náklady nižší než 40 euro a v šesti byly naopak vyšší než 45 euro.
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Co se vše se počítá do mzdových nákladů?
Z celkových hodinových mzdových nákladů činí v Německu necelých 75,9 % hrubý výdělek zaměstnance a 22,6 % povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Zbylou část tvoří další výdaje např. na vzdělání a odbornou přípravu. Do hrubého výdělku se přitom zahrnuje nejenom základní hrubá mzda, ale i odměny, zvláštní platby nebo i zaměstnanecké náhrady.
Mzdové náklady stoupají více než hrubá mzda
Každé zvýšení hrubé mzdy zvyšuje mzdové náklady, a to více než by se na první pohled mohlo zdát, neboť ze zvýšené hrubé mzdy musí zaměstnavatelé platit povinné pojistné. Stejně to funguje i v Česku, kdy zvýšení hrubé mzdy o 1 000 Kč zvyšuje mzdové náklady o 1 338 Kč, neboť zaměstnavatelé v Česku platí za zaměstnance 24,8 % z hrubé mzdy na sociálním pojištění a 9 % z hrubé mzdy na zdravotním pojištění.
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Evropa versus svět
Obecně platí, že mzdové náklady v členských zemích Evropské unie výrazně zvyšuje povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Rozdíl mezi mzdovými náklady a sjednanou hrubou mzdou je v členských zemích EU výrazně vyšší než v ostatních vyspělých zemích světa. Na druhou stranu však mají Evropané vyšší sociální jistoty a státní dávky, zejména: nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti, sociální dávky, finančně dostupnou lékařskou péči a samozřejmě důchody.
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Mzdové náklady v jednotlivých spolkových zemích
V přiložené tabulce níže máme uvedeny průměrné hodinové mzdové náklady v jednotlivých spolkových zemích Německa za rok 2024.
|
Spolková země
|
Průměrný hodinové mzdové náklady
|
Hamburk
|
49,41 €
|
Hesensko
|
47,83 €
|
Bádensko-Württembersko
|
47,15 €
|
Bavorsko
|
46,98 €
|
Berlín
|
45,19 €
|
Brémy
|
45,03 €
|
Porýní-Falc
|
44,15 €
|
Severní Porýní-Vestfálsko
|
43,42 €
|
Dolní Sasko
|
42,71 €
|
Sársko
|
42,53 €
|
Šlesvicko-Holštýnsko
|
39,95 €
|
Braniborsko
|
38,38 €
|
Sasko
|
38,24 €
|
Durynsko
|
37,46 €
|
Sasko-Anhaltsko
|
36,53 €
|
Meklenbursko-Přední Pomořansko
|
36,40 €
Pramen: Destatis – Pressemitteilung Nr. 388 vom 5. November 2026 – „Arbeitskosten im Jahr 2024 in Hamburg am höchsten, in Mecklenburg-Vorpommern am niedrigsten“