Nový limit pro hotovostní platby se blíží. Jak vysoký bude v Česku?

Od 10. července 2027 se začne v Evropské unii uplatňovat jednotný limit pro velké hotovostní platby. Strop bude činit 10 000 eur, což je aktuálně přibližně 243 tisíc korun. Aktuálně je v Česku limit 270 tisíc korun. Nová hranice tedy bude přísnější.
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Evropská unie stanoví strop 10 000 eur
Nová pravidla vycházejí z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1624, které se zaměřuje na předcházení praní peněz a financování terorismu. Jeho cílem je také omezit rizika spojená s pohybem vysokých částek v hotovosti.
Podle tohoto nařízení budou moci osoby obchodující se zbožím nebo poskytující služby přijmout či provést hotovostní platbu nejvýše do výše 10 000 eur.
Nařízení se začne používat od 10. července 2027. Členské státy zároveň mohou zachovat nebo přijmout přísnější, tedy nižší limity.
Jaký limit platí v Česku dnes?
V České republice je podle zákona o omezení plateb v hotovosti hranice stanovena na 270 000 korun. Pokud platba tento limit překročí, musí být provedena bezhotovostně. Povinnost se týká jak toho, kdo peníze posílá, tak příjemce, který takovou platbu nesmí přijmout v hotovosti.
Do limitu se započítávají platby v české i cizí měně, které stejný poskytovatel platby provede stejnému příjemci během jednoho kalendářního dne.
Pro běžného člověka to znamená, že ani dnes není možné bez omezení zaplatit vysokou částku v hotovosti jen proto, že se obě strany na takovém způsobu úhrady dohodnou.
Co se změní od července 2027?
Strop 10 000 eur odpovídá podle kurzu z října 2026 přibližně 243 tisícům korun. Je tedy nižší než současný český limit 270 000 korun. Přesná korunová hodnota se může měnit podle kurzu, takže uvedený přepočet je pouze orientační.
U plateb za zboží a služby v profesním obchodním styku tak bude důležité nové evropské pravidlo zohlednit. Samotné nařízení však členským státům dovoluje ponechat nižší národní limit, proto je třeba sledovat také výslednou českou právní úpravu.
Česko navíc připravilo návrh zákona o ekonomické ochraně státu, který se novými evropskými pravidly zabývá. Podle jeho navrhovaného znění by se limit 10 000 eur měl obdobně uplatnit i na osoby, které neobchodují se zbožím ani neposkytují služby v rámci své profesní činnosti. Návrh zároveň počítá s tím, že by se na tyto osoby nevztahovala evropská výjimka pro platby mezi soukromými lidmi.
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Koupě auta od autobazaru
Autobazar prodává vozidla v rámci své podnikatelské činnosti. Na takovou transakci se tedy unijní limit pro hotovostní platby vztahuje. Od července 2027 bude potřeba respektovat hranici 10 000 eur, případně přísnější limit platný podle české legislativy.
Koupě auta od jiného člověka
Evropské nařízení vyjímá platby mezi fyzickými osobami, které při transakci nejednají v rámci své profesní činnosti. Soukromý prodej auta mezi dvěma nepodnikajícími lidmi by proto podle samotné evropské úpravy do limitu nespadal.
Český návrh zákona však počítá s tím, že se limit obdobně použije i na tyto případy. Pokud by toto ustanovení prošlo v navržené podobě, mohlo by se omezení týkat také soukromého prodeje ojetého auta.
Pro kupujícího a prodávajícího by to byla důležitá změna. Při koupi auta za částku přesahující limit by si museli zajistit jiný způsob úhrady, například bankovní převod.
Do té doby je nutné dodržovat současná česká pravidla, podle nichž už dnes platí limit 270 000 korun také pro soukromé osoby.
Platba za práci řemeslníkovi
Podobná situace může nastat při rekonstrukci domu. Pokud řemeslník poskytuje službu v rámci svého podnikání, vztahuje se na platbu evropské pravidlo pro obchodníky a poskytovatele služeb.
Při sjednávání dražší zakázky je proto dobré předem počítat s bezhotovostní úhradou. Občané by také měli věnovat pozornost také několika souvisejícím platbám, které nelze automaticky považovat za samostatné jen proto, že jsou rozděleny do více částí.
Za překročení limitu hrozí pokuta až 5 milionu korun
Kdo poruší pravidla pro platby v hotovosti, může dostat pokutu. Podle současného českého zákona hrozí fyzickým osobám pokuta až 500 tisíc korun, podnikatelům a firmám až 5 milionů korun. Jak vysoké pokuty budou platit podle nových pravidel, se ukáže až po schválení českého zákona