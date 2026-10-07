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O kolik by byl důchod v roce 2027 vyšší beze změn?

Petr Gola
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Při výpočtu starobního důchodu v příštím roce bude nižší zápočet v první redukční hranici a snižuje se zápočet za každý rok pojištění. Vypočítejme si u různých příjmů, jak moc tato opatření snižují důchod oproti roku 2025, kdy se důchod počítal ještě „klasicky“.
Peníze a důchodci
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Měsíční částka řádného starobního důchodu závisí na průměrné důchodové mzdě a získané době pojištění v celých ukončených letech. Tento základní princip se dlouhodobě nemění. Od roku 2026 však dochází k postupnému zhoršování dvou důležitých parametrů:

  • Postupně se každoročně snižuje zápočet v první redukční hranici. Ještě v roce 2025 byl zápočet v první redukční hranici 100 %, v roce 2026 potom 99 %, v roce 2027 již 98 % a od roku 2035 bude jenom 90 %. 

  • Postupně se snižuje zápočet za každý rok pojištění. Ještě v roce 2025 byl zápočet za každý ukončený rok pojištění 1,5 % z výpočtového základu, v roce 2026 je to 1,495 %, v roce 2027 to bude 1,49 % a od roku 2035 to bude jenom 1,45 %.

Redukční hranice v roce 2027

Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ), která se při výpočtu starobního důchodu v roce 2027 vypočítá ze všech rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986 do roku 2026. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu, takže každý rok má stejnou „důchodovou váhu“. Osobní vyměřovací základ se však při výpočtu starobního důchodu redukuje. V roce 2027 jsou redukční hranice 22 732 Kč a 206 652 Kč. Do první redukční hranice se započítává osobní vyměřovací základ z 98 % a ve druhé redukční hranici z 26 %. K osobnímu vyměřovacímu základu nad 206 652 Kč se při výpočtu starobního důchodu v roce 2027 nepřihlíží.

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Výpočet procentní výměry důchodu

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou a v roce 2027 bude činit 5 170 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním osobním průběhu pojištění, kdy se redukcí osobního vyměřovacího základu získá výpočtový základ. Následně se zápočtem za získanou dobu pojištění z výpočtového základu získá procentní výměra důchodu, když za každý rok pojištění v roce 2027 činí zápočet 1,49 %. 

Kalkulačka valorizace důchodů 2027

Praktický příklad – důchod v roce 2027

Pan Pavel odejde do řádného starobního důchodu v roce 2027 a má osobní vyměřovací základ 53 000 Kč. Redukcí se získá výpočtový základ, který činí 30 148 Kč. Při získané době pojištění v rozsahu 46 let činí zápočet 68,54 %, takže je procentní výměra důchodu 20 664 Kč. Základní výměra důchodu je 5 170 Kč, takže má pan Pavel měsíční částku řádného starobního důchodu 25 834 Kč. 

Kdyby i při výpočtu starobního důchodu v roce 2027 byl zápočet v první redukční hranici 100 % a každý ukončený rok pojištění měl hodnotu 1,5 %, tak jako tomu bylo v roce 2025, tak by měl pan Pavel měsíční řádný starobní důchod ve výši 26 286 Kč. Pan Pavel má tedy měsíční důchod nižší o 452 Kč, než kdyby platila původní výpočtová formule starobního důchodu před postupnými zákonnými změnami. 

Porovnání u různých příjmů

V přiložených dvou tabulkách níže máme vypočten řádný starobní důchod v roce 2027 u různých průměrných důchodových mezd při získání doby pojištění v rozsahu 43 let a 46 let. Současně máme vypočten řádný starobní důchod dle dřívějších výpočtových parametrů, které se používaly ještě v roce 2025, tj. zápočet v první redukční hranici ze 100 % a zápočet za každý ukončený rok pojištění 1,5 % z výpočtového základu. 

Při vyšší průměrné důchodové mzdě a získané vyšší době pojištění je rozdíl mezi měsíčními částkami starobního důchodu vyšší, neboť se více projevují negativní změny při výpočtu starobního důchodu. 

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1. Doba pojištění 43 let

Průměrná  důchodová mzda

Doba pojištění

Řádný starobní důchod v roce 2027

Výpočet „postaru“

Rozdíl

25 000 Kč

43 let

19 822 Kč

20 213 Kč

391 Kč

35 000 Kč

43 let

21 488 Kč

21 890 Kč

402 Kč

45 000 Kč

43 let

23 154 Kč

23 567 Kč

413 Kč

55 000 Kč

43 let

24 819 Kč

25 244 Kč

425 Kč

65 000 Kč

43 let

26 485 Kč

26 921 Kč

436 Kč

75 000 Kč

43 let

28 151 Kč

28 598 Kč

447 Kč

100 000 Kč

43 let

32 316 Kč

32 791 Kč

475 Kč

150 000 Kč

43 let

40 645 Kč

41 176 Kč

531 Kč

200 000 Kč

43 let

48 974 Kč

49 561 Kč

587 Kč

vlastní výpočet autora

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2. Doba pojištění 46 let

Průměrná důchodová mzda

Doba pojištění

Řádný starobní důchod v roce 2027

Výpočet  „postaru“

Rozdíl

25 000 Kč

46 let

20 844 Kč

21 263 Kč

419 Kč

35 000 Kč

46 let

22 626 Kč

23 057 Kč

431 Kč

45 000 Kč

46 let

24 408 Kč

24 851 Kč

443 Kč

55 000 Kč

46 let

26 190 Kč

26 645 Kč

455 Kč

65 000 Kč

46 let

27 972 Kč

28 439 Kč

467 Kč

75 000 Kč

46 let

29 754 Kč

30 233 Kč

479 Kč

100 000 Kč

46 let

34 210 Kč

34 718 Kč

508 Kč

150 000 Kč

46 let

43 120 Kč

43 688 Kč

568 Kč

200 000 Kč

46 let

52 030 Kč

52 658 Kč

628 Kč

vlastní výpočet autora

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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