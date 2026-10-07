O kolik by byl důchod v roce 2027 vyšší beze změn?

Měsíční částka řádného starobního důchodu závisí na průměrné důchodové mzdě a získané době pojištění v celých ukončených letech. Tento základní princip se dlouhodobě nemění. Od roku 2026 však dochází k postupnému zhoršování dvou důležitých parametrů:
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Postupně se každoročně snižuje zápočet v první redukční hranici. Ještě v roce 2025 byl zápočet v první redukční hranici 100 %, v roce 2026 potom 99 %, v roce 2027 již 98 % a od roku 2035 bude jenom 90 %.
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Postupně se snižuje zápočet za každý rok pojištění. Ještě v roce 2025 byl zápočet za každý ukončený rok pojištění 1,5 % z výpočtového základu, v roce 2026 je to 1,495 %, v roce 2027 to bude 1,49 % a od roku 2035 to bude jenom 1,45 %.
Redukční hranice v roce 2027
Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ), která se při výpočtu starobního důchodu v roce 2027 vypočítá ze všech rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986 do roku 2026. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu, takže každý rok má stejnou „důchodovou váhu“. Osobní vyměřovací základ se však při výpočtu starobního důchodu redukuje. V roce 2027 jsou redukční hranice 22 732 Kč a 206 652 Kč. Do první redukční hranice se započítává osobní vyměřovací základ z 98 % a ve druhé redukční hranici z 26 %. K osobnímu vyměřovacímu základu nad 206 652 Kč se při výpočtu starobního důchodu v roce 2027 nepřihlíží.
Jaký důchod pobíráte v roce 2026?
Výpočet procentní výměry důchodu
Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou a v roce 2027 bude činit 5 170 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním osobním průběhu pojištění, kdy se redukcí osobního vyměřovacího základu získá výpočtový základ. Následně se zápočtem za získanou dobu pojištění z výpočtového základu získá procentní výměra důchodu, když za každý rok pojištění v roce 2027 činí zápočet 1,49 %.
Kalkulačka valorizace důchodů 2027
Praktický příklad – důchod v roce 2027
Pan Pavel odejde do řádného starobního důchodu v roce 2027 a má osobní vyměřovací základ 53 000 Kč. Redukcí se získá výpočtový základ, který činí 30 148 Kč. Při získané době pojištění v rozsahu 46 let činí zápočet 68,54 %, takže je procentní výměra důchodu 20 664 Kč. Základní výměra důchodu je 5 170 Kč, takže má pan Pavel měsíční částku řádného starobního důchodu 25 834 Kč.
Kdyby i při výpočtu starobního důchodu v roce 2027 byl zápočet v první redukční hranici 100 % a každý ukončený rok pojištění měl hodnotu 1,5 %, tak jako tomu bylo v roce 2025, tak by měl pan Pavel měsíční řádný starobní důchod ve výši 26 286 Kč. Pan Pavel má tedy měsíční důchod nižší o 452 Kč, než kdyby platila původní výpočtová formule starobního důchodu před postupnými zákonnými změnami.
Porovnání u různých příjmů
V přiložených dvou tabulkách níže máme vypočten řádný starobní důchod v roce 2027 u různých průměrných důchodových mezd při získání doby pojištění v rozsahu 43 let a 46 let. Současně máme vypočten řádný starobní důchod dle dřívějších výpočtových parametrů, které se používaly ještě v roce 2025, tj. zápočet v první redukční hranici ze 100 % a zápočet za každý ukončený rok pojištění 1,5 % z výpočtového základu.
Při vyšší průměrné důchodové mzdě a získané vyšší době pojištění je rozdíl mezi měsíčními částkami starobního důchodu vyšší, neboť se více projevují negativní změny při výpočtu starobního důchodu.
1. Doba pojištění 43 let
|
Průměrná důchodová mzda
|
Doba pojištění
|
Řádný starobní důchod v roce 2027
|
Výpočet „postaru“
|
Rozdíl
|
25 000 Kč
|
43 let
|
19 822 Kč
|
20 213 Kč
|
391 Kč
|
35 000 Kč
|
43 let
|
21 488 Kč
|
21 890 Kč
|
402 Kč
|
45 000 Kč
|
43 let
|
23 154 Kč
|
23 567 Kč
|
413 Kč
|
55 000 Kč
|
43 let
|
24 819 Kč
|
25 244 Kč
|
425 Kč
|
65 000 Kč
|
43 let
|
26 485 Kč
|
26 921 Kč
|
436 Kč
|
75 000 Kč
|
43 let
|
28 151 Kč
|
28 598 Kč
|
447 Kč
|
100 000 Kč
|
43 let
|
32 316 Kč
|
32 791 Kč
|
475 Kč
|
150 000 Kč
|
43 let
|
40 645 Kč
|
41 176 Kč
|
531 Kč
|
200 000 Kč
|
43 let
|
48 974 Kč
|
49 561 Kč
|
587 Kč
vlastní výpočet autora
2. Doba pojištění 46 let
|
Průměrná důchodová mzda
|
Doba pojištění
|
Řádný starobní důchod v roce 2027
|
Výpočet „postaru“
|
Rozdíl
|
25 000 Kč
|
46 let
|
20 844 Kč
|
21 263 Kč
|
419 Kč
|
35 000 Kč
|
46 let
|
22 626 Kč
|
23 057 Kč
|
431 Kč
|
45 000 Kč
|
46 let
|
24 408 Kč
|
24 851 Kč
|
443 Kč
|
55 000 Kč
|
46 let
|
26 190 Kč
|
26 645 Kč
|
455 Kč
|
65 000 Kč
|
46 let
|
27 972 Kč
|
28 439 Kč
|
467 Kč
|
75 000 Kč
|
46 let
|
29 754 Kč
|
30 233 Kč
|
479 Kč
|
100 000 Kč
|
46 let
|
34 210 Kč
|
34 718 Kč
|
508 Kč
|
150 000 Kč
|
46 let
|
43 120 Kč
|
43 688 Kč
|
568 Kč
|
200 000 Kč
|
46 let
|
52 030 Kč
|
52 658 Kč
|
628 Kč
vlastní výpočet autora