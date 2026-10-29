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O kolik se zvýší odměny zastupitelů v roce 2027? Podívejte se na nové částky

Veronika Němcová
Dnes

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Ministerstvo vnitra v říjnu zveřejnilo novou výši základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev pro rok 2027. Od ledna si tak starostové, místostarostové i další zastupitelé finančně polepší. O kolik se jejich měsíční odměny zvýší a jak se vypočítávají?
Autor: Shutterstock
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Odměny starostů, místostarostů a dalších členů obecních zastupitelstev se od 1. ledna 2027 zvýší. Ministerstvo vnitra stanovilo novou základnu pro jejich výpočet na 50 650 korun. Aktuálně základna činí 48 147 korun. Základna tedy vzroste o 5,2 procenta. O kolik si jednotliví zastupitelé polepší v příštím roce?

Co se dozvíte v článku
  1. Jak se odměny zastupitelů počítají?
  2. O kolik se zvýší odměny uvolněných zastupitelů?
  3. Kolik dostanou neuvolnění zastupitelé?
  4. Výše odměny je závislá na počtu obyvatel i náročnosti funkcí

Jak se odměny zastupitelů počítají?

Výše odměny závisí především na zastávané funkci, velikosti obce a na tom, zda zastupitel funkci vykonává jako uvolněný, nebo neuvolněný.

Uvolněný zastupitel vykonává funkci v režimu, kdy je pro ni uvolněn ze svého zaměstnání. Odměnu dostává ve výši stanovené zákonem podle funkce a velikosti obce.

Neuvolněný zastupitel obvykle vykonává funkci vedle svého zaměstnání nebo podnikání. Zákon pro něj stanovuje maximální možnou odměnu. O její konkrétní výši rozhoduje zastupitelstvo, které může schválit i nižší částku. 

Výše odměny zastupitelů se řídí zákonem o obcích. Ten v příloze stanovuje koeficienty podle zastávané funkce a velikosti obce. Každý rok se mění pouze výpočtová základna, kterou zveřejnňuje MInisterstvo vnitra. 

Vzoreček: Výpočtová základna pro rok 2027 × koeficient podle funkce a velikosti obce = měsíční odměna

Pro rok 2027 činí základna 50 650 korun. Pokud je například koeficient pro konkrétní funkci a velikost obce 1,868, výpočet je následující:

50 650 × 1,868 = 94 614,20 Kč.

Odměna se podle zákona zaokrouhluje na celé koruny nahoru, v tomto případě tedy na 94 615 korun měsíčně.

U uvolněných zastupitelů jde o odměnu stanovenou zákonem. U neuvolněných zastupitelů se tímto způsobem vypočítá maximální možná odměna. 

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O kolik se zvýší odměny uvolněných zastupitelů?

Uvolněným zastupitelům se odměny zvýší podle zákonných koeficientů. Na následujích příkladech vám ukážeme, jak se zvýší odměny pro dané funkce od 1. ledna 2027.

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Funkce a velikost obce

Odměna 2026

Odměna 2027

Měsíční zvýšení o

Starosta, 3 001–5 000 obyvatel

89 939 Kč

94 615 Kč

4 676 Kč

Místostarosta, 3 001–5 000 obyvatel

79 154 Kč

83 269 Kč

4 115 Kč

Člen rady, 3 001–5 000 obyvatel

70 151 Kč

73 798 Kč

3 647 Kč

Předseda výboru či komise, 3 001–5 000 obyvatel

61 147 Kč

64 326 Kč

3 179 Kč

Starosta, 5 001–10 000 obyvatel

98 220 Kč

103 326 Kč

5 106 Kč

Místostarosta, 5 001–10 000 obyvatel

86 424 Kč

90 917 Kč

4 493 Kč

Člen rady, 5 001–10 000 obyvatel

76 602 Kč

80 585 Kč

3 983 Kč

Předseda výboru či komise, 5 001–10 000 obyvatel

66 780 Kč

70 252 Kč

3 472 Kč

Kolik dostanou neuvolnění zastupitelé?

U neuvolněných zastupitelů se také zvýší maximální částky, které mohou za výkon své funkce pobírat. Skutečná odměna ale může být nižší, protože ji u většiny funkcí stanovuje zastupitelstvo obce.

Funkce a velikost obce

Maximum 2026

Maximum 2027

Zvýšení měsíčního maxima

Starosta, 3 001–5 000 obyvatel

53 973 Kč

56 779 Kč

2 806 Kč

Místostarosta, 3 001–5 000 obyvatel

48 581 Kč

51 106 Kč

2 525 Kč

Člen rady, 3 001–5 000 obyvatel

10 785 Kč

11 346 Kč

561 Kč

Předseda výboru, 3 001–5 000 obyvatel

5 393 Kč

5 673 Kč

280 Kč

Člen výboru, 3 001–5 000 obyvatel

4 478 Kč

4 711 Kč

233 Kč

Zastupitel bez další funkce, 3 001–5 000 obyvatel

2 697 Kč

2 837 Kč

140 Kč

Starosta, 5 001–10 000 obyvatel

58 932 Kč

61 996 Kč

3 064 Kč

Místostarosta, 5 001–10 000 obyvatel

53 058 Kč

55 817 Kč

2 759 Kč

Člen rady, 5 001–10 000 obyvatel

11 797 Kč

12 410 Kč

613 Kč

Předseda výboru, 5 001–10 000 obyvatel

5 874 Kč

6 180 Kč

306 Kč

Člen výboru, 5 001–10 000 obyvatel

4 911 Kč

5 167 Kč

256 Kč

Zastupitel bez další funkce, 5 001–10 000 obyvatel

2 937 Kč

3 090 Kč

153 Kč

Výše odměny je závislá na počtu obyvatel i náročnosti funkcí

Zákonné koeficienty zohledňují počet obyvatel obce i náročnost jednotlivých funkcí. Starosta většího města tak má stanovenou vyšší odměnu než starosta malé obce. Při zařazení obce do velikostní kategorie se vychází z počtu obyvatel s trvalým pobytem podle zákonných pravidel, nikoli pouze z aktuálního odhadu počtu lidí žijících na jejím území.

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Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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