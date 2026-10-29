O kolik se zvýší odměny zastupitelů v roce 2027? Podívejte se na nové částky

Odměny starostů, místostarostů a dalších členů obecních zastupitelstev se od 1. ledna 2027 zvýší. Ministerstvo vnitra stanovilo novou základnu pro jejich výpočet na 50 650 korun. Aktuálně základna činí 48 147 korun. Základna tedy vzroste o 5,2 procenta. O kolik si jednotliví zastupitelé polepší v příštím roce?
Co se dozvíte v článku
Jak se odměny zastupitelů počítají?
Výše odměny závisí především na zastávané funkci, velikosti obce a na tom, zda zastupitel funkci vykonává jako uvolněný, nebo neuvolněný.
Uvolněný zastupitel vykonává funkci v režimu, kdy je pro ni uvolněn ze svého zaměstnání. Odměnu dostává ve výši stanovené zákonem podle funkce a velikosti obce.
Neuvolněný zastupitel obvykle vykonává funkci vedle svého zaměstnání nebo podnikání. Zákon pro něj stanovuje maximální možnou odměnu. O její konkrétní výši rozhoduje zastupitelstvo, které může schválit i nižší částku.
Výše odměny zastupitelů se řídí zákonem o obcích. Ten v příloze stanovuje koeficienty podle zastávané funkce a velikosti obce. Každý rok se mění pouze výpočtová základna, kterou zveřejnňuje MInisterstvo vnitra.
Vzoreček: Výpočtová základna pro rok 2027 × koeficient podle funkce a velikosti obce = měsíční odměna
Pro rok 2027 činí základna 50 650 korun. Pokud je například koeficient pro konkrétní funkci a velikost obce 1,868, výpočet je následující:
50 650 × 1,868 = 94 614,20 Kč.
Odměna se podle zákona zaokrouhluje na celé koruny nahoru, v tomto případě tedy na 94 615 korun měsíčně.
U uvolněných zastupitelů jde o odměnu stanovenou zákonem. U neuvolněných zastupitelů se tímto způsobem vypočítá maximální možná odměna.
O kolik se zvýší odměny uvolněných zastupitelů?
Uvolněným zastupitelům se odměny zvýší podle zákonných koeficientů. Na následujích příkladech vám ukážeme, jak se zvýší odměny pro dané funkce od 1. ledna 2027.
|
Funkce a velikost obce
|
Odměna 2026
|
Odměna 2027
|
Měsíční zvýšení o
|
Starosta, 3 001–5 000 obyvatel
|
89 939 Kč
|
94 615 Kč
|
4 676 Kč
|
Místostarosta, 3 001–5 000 obyvatel
|
79 154 Kč
|
83 269 Kč
|
4 115 Kč
|
Člen rady, 3 001–5 000 obyvatel
|
70 151 Kč
|
73 798 Kč
|
3 647 Kč
|
Předseda výboru či komise, 3 001–5 000 obyvatel
|
61 147 Kč
|
64 326 Kč
|
3 179 Kč
|
Starosta, 5 001–10 000 obyvatel
|
98 220 Kč
|
103 326 Kč
|
5 106 Kč
|
Místostarosta, 5 001–10 000 obyvatel
|
86 424 Kč
|
90 917 Kč
|
4 493 Kč
|
Člen rady, 5 001–10 000 obyvatel
|
76 602 Kč
|
80 585 Kč
|
3 983 Kč
|
Předseda výboru či komise, 5 001–10 000 obyvatel
|
66 780 Kč
|
70 252 Kč
|
3 472 Kč
Kolik dostanou neuvolnění zastupitelé?
U neuvolněných zastupitelů se také zvýší maximální částky, které mohou za výkon své funkce pobírat. Skutečná odměna ale může být nižší, protože ji u většiny funkcí stanovuje zastupitelstvo obce.
|
Funkce a velikost obce
|
Maximum 2026
|
Maximum 2027
|
Zvýšení měsíčního maxima
|
Starosta, 3 001–5 000 obyvatel
|
53 973 Kč
|
56 779 Kč
|
2 806 Kč
|
Místostarosta, 3 001–5 000 obyvatel
|
48 581 Kč
|
51 106 Kč
|
2 525 Kč
|
Člen rady, 3 001–5 000 obyvatel
|
10 785 Kč
|
11 346 Kč
|
561 Kč
|
Předseda výboru, 3 001–5 000 obyvatel
|
5 393 Kč
|
5 673 Kč
|
280 Kč
|
Člen výboru, 3 001–5 000 obyvatel
|
4 478 Kč
|
4 711 Kč
|
233 Kč
|
Zastupitel bez další funkce, 3 001–5 000 obyvatel
|
2 697 Kč
|
2 837 Kč
|
140 Kč
|
Starosta, 5 001–10 000 obyvatel
|
58 932 Kč
|
61 996 Kč
|
3 064 Kč
|
Místostarosta, 5 001–10 000 obyvatel
|
53 058 Kč
|
55 817 Kč
|
2 759 Kč
|
Člen rady, 5 001–10 000 obyvatel
|
11 797 Kč
|
12 410 Kč
|
613 Kč
|
Předseda výboru, 5 001–10 000 obyvatel
|
5 874 Kč
|
6 180 Kč
|
306 Kč
|
Člen výboru, 5 001–10 000 obyvatel
|
4 911 Kč
|
5 167 Kč
|
256 Kč
|
Zastupitel bez další funkce, 5 001–10 000 obyvatel
|
2 937 Kč
|
3 090 Kč
|
153 Kč
Výše odměny je závislá na počtu obyvatel i náročnosti funkcí
Zákonné koeficienty zohledňují počet obyvatel obce i náročnost jednotlivých funkcí. Starosta většího města tak má stanovenou vyšší odměnu než starosta malé obce. Při zařazení obce do velikostní kategorie se vychází z počtu obyvatel s trvalým pobytem podle zákonných pravidel, nikoli pouze z aktuálního odhadu počtu lidí žijících na jejím území.