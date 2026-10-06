O mateřskou už se žádá jinak. Jak může podat žádost OSVČ?

Peněžitá pomoc v mateřství se čerpá až 28 týdnů v případě narození jednoho dítěte, u dvou a více dětí to může být až 37 týdnů. Nastupuje se na ni pak 8 až 6 týdnů před očekávaným termínem porodu. Připomeňme však, že se jedná o dávku nárokovou. Žadatel tedy musí splnit potřebnou délku účasti na nemocenském pojištění. V jiném případě může čerpat nemocenské v souvislosti s porodem, má-li na něj nárok, nebo rodičovský příspěvek.
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OSVČ nemusí mít vždy nárok na mateřskou
OSVČ mohou získat peněžitou pomoc v mateřství (PPM) pouze tehdy, pokud si dobrovolně platí nemocenské pojištění a splní zákonné podmínky. Nemocenské pojištění musí trvat alespoň 180 dní v průběhu posledního roku před nástupem na mateřskou.
Zároveň musí být OSVČ účastna nemocenského pojištění alespoň 270 kalendářních dnů během posledních dvou let před nástupem na PPM. Do této doby se může započítat také předchozí účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání.
Co se pak týče zaměstnankyně nebo zaměstnance, který chce nastoupit za zákonných podmínek na mateřskou, je nutné, aby došlo k potřebné době účasti na nemocenském pojištění, a to alespoň v rozsahu 270 dní za poslední 2 roky. Zároveň je nutné být v den nástupu na dávku nemocensky pojištěn anebo se alespoň nacházet v ochranné lhůtě.
Všechno se řeší přes kód v mobilu
Dříve se žádost o mateřskou začala řešit u gynekologa. Dnes tomu není jinak. Dochází však k tomu rozdílu, že po zadání informací do systému gynekologem vám na mobil dorazí identifikátor pro řešení žádosti o PPM. Zaměstnankyně by jej předala zaměstnavateli, který by její žádost o dávku vyřešil.
OSVČ jakožto podnikatel však zaměstnavatele nemá, a tudíž si vše řeší sama. Identifikátor tak může podat osobně na příslušné pobočce České správy sociálního zabezpečení anebo si podat žádost online přes portál sociálky. My se podíváme na tu druhou variantu.
Budete letos nastupovat na mateřskou?
Jak podat jako OSVČ žádost o mateřskou online
Abyste vůbec mohli o PPM požádat online, budete se muset přihlásit do ePortálu ČSSZ, k čemuž budete potřebovat buď některou z identit občana, anebo přihlašovací údaje do datové schránky. V tiskopisech a oddíle Nemocenské pojištění si poté najdete Žádost o nemocenskou dávku OSVČ (osoby dobrovolně nemocensky pojištěné).
Hned na úvod vyberete příslušnou pobočku sociálky a o jaký druh dávky žádáte. Hned na to budete zadávat číslo rozhodnutí neboli doručený identifikátor. Na základě toho a využité elektronické identity se vám následně vyplní základní identifikace o pojištěnci, jako je příjmení, jméno a rodné číslo. Vy však budete muset vyplnit datum nástupu na dávku. Ono rozmezí zmíněných 8 až 6 týdnů vám určí gynekolog. Vy si pak z tohoto období vyberete den nástupu.
Poté bude nutné zaškrtnout, zda na dávku nastupujete z jiného důvodu, než jakým je porod vlastního dítěte. Dalšími důvody nástupu jsou:
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rozhodnutí orgánu veřejné moci,
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dohoda s matkou dítěte,
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závažné dlouhodobé onemocnění matky,
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úmrtí matky.
V žádosti je také dále nutno uvést informaci, zda na PPM nastupujete do čtyř let věku předchozího dítěte. Pokud ano, uvedete i jeho datum narození.
V předposledním oddíle C následně zadáte datum, kdy byla z vaší strany naposledy vykonávána výdělečná činnost, a doplníte také, zda je vůči vám vedeno insolvenční řízení a kam má být dávka vyplacena. Možnosti máte hned 3, a to na účet v ČR, účet vedený v cizině anebo na adresu.
Při výběru některé z prvních dvou variant bude logicky potřeba číslo účtu uvést. Při zvolení adresy ji budete muset vyplnit také.
Na závěr vás už čeká jen prohlášení, že jsou uvedené údaje pravdivé a že případně ohlásíte všechny rozhodné skutečnosti, které by měly vliv na výplatu dávky anebo zánik nároku na dávku, a to do 8 dnů ode dne, kdy došlo ze strany žadatele ke zjištění těchto skutečností.
Následně si můžete nechat formulář zkontrolovat a přejít k jeho odeslání. Formulář pak odešlete přes datovou schránku.
Vypočítejte si orientační výši mateřské pro OSVČ