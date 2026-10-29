Od listopadu se zásilky z Číny opět prodraží. Další změny nastanou od roku 2028

Boj proti nekvalitnímu a často i zdravotně závadnému zboží pokračuje. Od 1. listopadu bude v rámci Celního kodexu EU uveden do praxe manipulační poplatek. Platit bude pro zásilky ze zemí mimo Evropskou unii a bude činit 2 eura. Nikoliv však za celý balík, ale rovnou za každou položku zvlášť.
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Zavést clo hodně pomohlo
Evropská unie už si nějakou dobu nevěděla rady s přílivem levných balíků z asijských e-shopů a tržišť, jejichž objem se navíc každý rok závratně zvyšoval. Právě proto EU nakonec uvalila clo na téměř všechny balíčky, až na výjimky, které putovaly ke kupujícím ze zemí ležících mimo EU.
Do 1. července 2026 platilo, že clo bylo nutné uhradit pouze u balíčků s hodnotou nad 150 eur. Do této částky zboží klasicky podléhalo pouze DPH ve výši 21 %.
Po tomto datu však kupujícím vznikla povinnost hradit clo i u balíčků levnějších než 150 eur. Za každou zásilku v jedné kategorii tedy od července činí clo 3 eura. Kupující však nebude hradit clo podle počtu věcí v balíčku, ale vždy zásadně podle kategorií.
Kdyby si zakoupil deset kusů zboží z jedné kategorie, například deset krytů na mobil, zaplatí clo pouze jednou, protože všech deset kusů patří do stejné kategorie. Jiná situace by nastala, pokud by si koupil třeba jeden kryt na mobil a jednu nabíječku. V takové situaci by zaplatil clo jak za kryt, tak i za nabíječku, tedy dohromady dvakrát.
Pokud hodnota zboží přesáhne 150 eur, clo se samozřejmě musí odvést také. Zde už se však neplatí 3 eura za jednu položku v kategorii, ale částka odvozená od celního sazebníku. Takový výpočet se v blízké budoucnosti bude týkat i levnějšího zboží.
Za pár dní přibude další poplatek
Evropská komise 21. září 2026 schválila nový manipulační poplatek ve výši 2 eur za každou položku zboží dovezenou z internetových obchodů mimo Evropskou unii. Poplatek navíc nemá být časově omezen a jeho výše se zahrne také do základu pro výpočet DPH.
Tento unijní manipulační poplatek má stejně jako rozšíření povinnosti hradit clo jediný účel, a tím je řešení nerovného postavení podnikatelů a asijských e-shopů a tržišť. Mimo to má také přispět k větší ochraně spotřebitele a omezit dovoz nekvalitního a často i zdravotně závadného zboží, které na celnici vzhledem k obrovskému objemu zásilek nezvládají řádně kontrolovat.
Jak se bude manipulační poplatek počítat?
Původně zveřejněné evropské nařízení uvádělo manipulační poplatek ve výši 2 eur za kus zboží. Celní správa ČR ale 26. října upozornila, že české znění předpisu obsahuje chybu. Podle jejího vysvětlení se má poplatek správně účtovat za položku zboží, nikoli za každý jednotlivý kus. Jak přesně se bude počet položek pro účely poplatku určovat v jednotlivých situacích, však zatím není zcela jasné.
Rozdíl může být pro zákazníky výrazný. Pokud si např. objednají deset stejných krytů na mobil, při výpočtu za každý kus by manipulační poplatek činil 20 eur. Pokud se ale bude počítat pouze za jednu položku, zaplatí 2 eura. K tomu je třeba připočítat clo, které se u zásilek do 150 eur od července počítá ve výši 3 eur za položku celního sazebníku. V uvedeném příkladu by tak celkové poplatky činily buď 23 eur, nebo 5 eur, podle toho, jak bude manipulační poplatek v praxi uplatňován. Na upřesnění má Celní správa ČR čas do neděle 1. listopadu.
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Co dalšího se změní u čínských balíčků?
Další změny nastanou až v roce 2028. Clo ve výši 3 eur u zboží s hodnotou nižší než 150 eur má přetrvat pouze do první poloviny roku 2028. Má se totiž jednat pouze o dočasné řešení. V průběhu daného roku by se měla výše cla začít odvozovat podle klasického celního zařazení zboží prostřednictvím společného celního datového centra EU.