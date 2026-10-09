OSVČ s malými dětmi by mohly platit méně na pojistném, navrhují poslanci

Podnikání se při péči o malé dítě za určitých podmínek počítá jako vedlejší činnost. Platí to pro rodiče, kteří osobně pečují o dítě mladší čtyř let. Když dítě čtvrté narozeniny oslaví, tato možnost skončí.
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Skupina opozičních poslanců (Piráti) chce tuto hranici prodloužit až do sedmi let věku dítěte. Rodiče by tak mohli mít i několik let navíc mírnější podmínky pro odvody. Návrh zároveň počítá s další úlevou pro některé rodiče, kteří během péče o dítě začnou podnikat a později přejdou na hlavní činnost.
Důvodem změny je podle předkladatelů to, že péče o dítě může rodiči komplikovat práci i po jeho čtvrtých narozeninách. Problém může představovat například dostupnost školek, nástup dítěte do školy, kratší vyučování v první třídě nebo zajištění péče po skončení vyučování.
Nižší minimum má usnadnit přechod na hlavní činnost
Návrh řeší situaci, kdy rodič začne podnikat během péče o dítě a později přejde z vedlejší na hlavní činnost. Právě v tomto okamžiku se mu mohou výrazně zvýšit minimální odvody na sociální pojištění.
Poslanci proto navrhují přechodné zvýhodnění. Pokud člověk začal podnikat v době, kdy osobně pečoval o dítě, mohl by po přechodu na hlavní činnost určitou dobu odvádět méně. Návrh počítá s tím, že minimální částka, ze které se odvody vypočítávají, by byla 25 procent průměrné mzdy. U běžné hlavní činnosti činí minimum 35 procent.
V praxi by to znamenalo, že rodiči po skončení péče o dítě odvody hned výrazně nevzrostou. Měl by tak čas postupně zvýšit rozsah podnikání a příjmy, aniž by současně musel hned platit odvody podle vyššího minima.
Zvýhodnění by začalo platit už v měsíci, kdy rodiči skončí důvod pro vedlejší činnost. Pokračovalo by pak ještě během následujících dvou kalendářních let.
Zvýhodnění se nebude týkat každého rodiče
Na nižší minimum ale nebude mít nárok každý rodič, který podniká. Návrh stanovuje několik podmínek.
Člověk musí začít podnikat v době, kdy osobně pečuje o dítě a jeho podnikání je proto vedlejší činností. Podmínkou je také nejméně 12 měsíců nepřetržité péče o dítě před jejím ukončením.
Zároveň návrh počítá s tím, že zvýhodnění nebude určeno lidem, kteří už v posledních 20 letech podnikali jako OSVČ. Má tedy pomoci především lidem, kteří se k podnikání dostanou právě v souvislosti s péčí o dítě a předtím dlouhodobě nepodnikali.
Nová pravidla by se za určitých podmínek mohla týkat i lidí, kteří začali podnikat ještě před přijetím zákona. Nižší odvody by ale mohli využít až od chvíle, kdy zákon začne platit. To, co už dříve na odvodech zaplatili, by se zpětně neměnilo.
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Změna by znamenala nižší příjmy státu z důchodového pojištění. Přesnou částku však návrh nestanovuje. Poslanci však zároveň očekávají, že část výpadku by se mohla časem vrátit. Nižší odvody by podle nich mohly rodiče motivovat k tomu, aby podnikali legálně, postupně zvyšovali svou pracovní aktivitu a snáze se vraceli na pracovní trh.
Návrh má podle předkladatelů odstranit jednu z překážek, které mohou rodičům při péči o malé děti komplikovat podnikání. Nenahrazuje ale například nedostatek míst ve školkách nebo další problémy spojené s péčí o děti.
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Změna by mohla platit od roku 2027
Účinnost zákona je navržena od 1. ledna 2027. Jde však zatím pouze o návrh, který musí projít celým legislativním procesem.
Pokud by byl schválen ve zveřejněné podobě, rodiče podnikající při péči o dítě by mohli využívat režim vedlejší činnosti až do sedmi let věku dítěte. Některým z nich by navíc přechod na hlavní podnikání usnadnilo dočasně nižší minimum, ze kterého se počítají odvody.