Přímé daně v Česku tvoří daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. V některých případech zaplatí v procentním vyjádření na všech přímých daních více zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné s nízkým příjmem než s vysokým příjmem, jak si vypočítáme v praktických příkladech dle výpočtových pravidel v roce 2027. Důvodů je přitom hned několik.
Co se dozvíte v článku
Příklad 1) Zaměstnání na zkrácený úvazek s nízkou mzdou
Paní Alena je v předdůchodovém věku a pracuje v roce 2027 za hrubou mzdu ve výši 22 000 Kč. Po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti paní Alena žádné jiné pracovní uplatnění nesehnala, takže je ráda i za tento zkrácený úvazek.
Paní Alena není státním pojištěncem pro výpočet zdravotního pojištění, takže se při výpočtu zdravotního pojištění provede dopočet do minima ve výši 3 362 Kč, což odpovídá 13,5 % z minimální mzdy v roce 2027 při práci na plný úvazek. Zaměstnavatel odvede za paní Alenu na zdravotním pojištění 9 % a dopočet do minima půjde k tíži paní Aleny.
V přiložené tabulce máme vypočteno efektivní zdanění paní Aleny a jejího kolegy s hrubou mzdou 25 000 Kč. Při výpočtu daně z příjmu uplatňují oba pouze základní daňovou slevu na poplatníka.
|
Text
|
Hrubá mzda 22 000 Kč
|
Hrubá mzda 25 000 Kč
|
Sociální pojištění
|
1 562 Kč (22 000 x 7,1 %)
|
1 775 Kč (25 000 x 7,1 %)
|
Zdravotní pojištění
|
1 382 Kč 3 362 – (22 000 x 9 %)
|
1 125 Kč (25 000 x 4,5 %)
|
Daň z příjmu
|
3 300 Kč (22 000 x 15 %)
|
3 750 Kč (25 000 x 15 %)
|
Sleva na poplatníka
|
2 570 Kč
|
2 570 Kč
|
Daň z příjmu po slevě
|
730 Kč (3 300 – 2 570)
|
1 180 Kč (3 750 – 2 570)
|
Přímé daně
|
3 674 Kč (1 562 + 1 382 + 730)
|
4 080 Kč (1 775 + 1 125 + 1 180)
|
Čistá mzda na účet
|
18 326 Kč (22 000 – 3 674)
|
20 920 Kč (25 000 – 4 080)
|
Efektivní zdanění
|
16,7 %
|
16,3 %
vlastní výpočet autora
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Příklad 2) Nízký zisk ze samostatné výdělečné činnosti
Podnikateli Michalovi se v posledních dvou letech finančně příliš nedaří, hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) za rok 2027 bude mít pouze 300 000 Kč. Pan Michal zdaňuje „klasicky“. Při výpočtu ročního sociálního a zdravotního pojištění musí pan Michal dodržet minimální vyměřovací základ, protože skutečný vyměřovací základ je nižší. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteno roční efektivní zdanění pana Michala při hrubém zisku 300 000 Kč a jaké zdanění by měl při hrubém zisku 700 000 Kč. Při hrubém zisku 700 000 Kč jsou již skutečné vyměřovací základy vyšší než minimální vyměřovací základ. Vše při „klasickém“ zdanění.
|
Text
|
Hrubý zisk 300 000 Kč
|
Hrubý zisk 700 000 Kč
|
Minimální vyměřovací základ sociální pojištění 2027
|
216 996 Kč
|
216 996 Kč
|
Minimální vyměřovací základ zdravotní pojištění 2027
|
309 984 Kč
|
309 984 Kč
|
Skutečný vyměřovací základ sociální pojištění
|
165 000 Kč
|
385 000 Kč
|
Skutečný vyměřovací základ zdravotní pojištění
|
150 000 Kč
|
350 000 Kč
|
Sociální pojištění za rok 2027
|
63 363 Kč
|
112 420 Kč
|
Zdravotní pojištění za rok 2027
|
41 848 Kč
|
47 250 Kč
|
Daň z příjmu 2027
|
45 000 Kč
|
105 000 Kč
|
Sleva na poplatníka
|
30 840 Kč
|
30 840 Kč
|
Daň z příjmu po slevě
|
14 160 Kč
|
74 160 Kč
|
Přímé daně 2027
|
119 371 Kč
|
233 830 Kč
|
Efektivní zdanění
|
39,8 %
|
33,4 %
vlastní výpočet autora
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Příklad 3) Nadstandardní zisk z podnikání
Podnikatelka Simona bude za rok 2027 mít hrubý zisk ve výši 6 000 000 Kč, při výpočtu sociálního pojištění bude tedy dodržen maximální vyměřovací základ ve výši 2 479 824 Kč.
Z vyměřovacího základu nad maximální vyměřovací základ se sociální pojištění platit nebude. Podnikatelka Helena bude mít hrubý zisk 4 000 000 Kč. V tabulce si vypočítáme efektivní zdanění obou podnikatelek. Daňový základ nad 1 859 868 Kč v roce 2027 bude podléhat 23% sazbě daně z příjmu.
|
Text
|
Hrubý zisk 6 000 000 Kč
|
Hrubý zisk 4 000 000 Kč
|
Maximální vyměřovací základ sociální pojištění 2027
|
2 479 824 Kč
|
2 479 824 Kč
|
Skutečný vyměřovací základ SP
|
3 300 000 Kč (6 000 000 x 55 %)
|
2 200 000 Kč (4 000 000 x 55 %)
|
Sociální pojištění za rok 2027
|
724 109 Kč (2 479 824 x 29,2 %)
|
642 400 Kč (2 200 000 x 29,2 %)
|
Skutečný vyměřovací základ zdravotní pojištění 2027
|
3 000 000 Kč (6 000 000 x 50 %)
|
2 000 000 Kč (4 000 000 x 50 %)
|
Zdravotní pojištění za rok 2027
|
405 000 Kč (3 000 000 x 13,5 %)
|
270 000 Kč (2 000 000 x 13,5 %)
|
Daň z příjmu 2027
|
1 231 211 Kč
|
771 211 Kč
|
Sleva na poplatníka
|
30 840 Kč
|
30 840 Kč
|
Daň z příjmu po slevě
|
1 200 371 Kč
|
740 371 Kč
|
Přímé daně 2027
|
2 329 480 Kč
|
1 652 771 Kč
|
Efektivní zdanění
|
38,8 %
|
41,3 %
vlastní výpočet autora
Příklad 4) Uplatnění pouze základní daňové slevy
Zaměstnanec Roman uplatňuje při výpočtu měsíční čisté mzdy nejenom slevu na poplatníka, ale i daňové zvýhodnění na dvě děti v celkové výši 3 127 Kč (1 267 Kč na první dítě a 1 860 Kč na druhé dítě), hrubá mzda pana Romana činí 50 000 Kč. Zaměstnanec Martin má hrubou mzdu 40 000 Kč a při výpočtu čisté mzdy uplatňuje pouze základní daňovou slevu na poplatníka. V přiložené tabulce máme vypočteno efektivní zdanění obou zaměstnanců.
|
Text
|
Hrubá mzda 40 000 Kč
|
Hrubá mzda 50 000 Kč
|
Sociální pojištění
|
2 840 Kč (40 000 x 7,1 %)
|
3 550 Kč (50 000 x 7,1 %)
|
Zdravotní pojištění
|
1 800 Kč (40 000 x 4,5 %)
|
2 250 Kč (50 000 x 4,5 %)
|
Daň z příjmu
|
6 000 Kč (40 000 x 15 %)
|
7 500 Kč (50 000 Kč x 15 %)
|
Sleva na poplatníka
|
2 570 Kč
|
2 570 Kč
|
Daňové zvýhodnění na děti
|
0 Kč
|
3 127 Kč
|
Daň z příjmu po slevě
|
3 430 Kč (6 000 – 2 570)
|
1 803 Kč (7 500 – 2 570 – 3 127)
|
Přímé daně placené zaměstnancem
|
8 070 Kč (2 840 + 1 800 + 3 430)
|
7 603 Kč (3 550 + 2 250 + 1 803)
|
Čistá mzda na účet
|
31 930 Kč (40 000 – 8 070)
|
42 397 Kč (50 000 – 7 603)
|
Efektivní zdanění na straně zaměstnance
|
20,2 %
|
15,2 %
vlastní výpočet autora