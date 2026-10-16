Penzijní spoření má být pro mladé atraktivnější. Státní příspěvky by se mohly zdvojnásobit

Vláda navrhuje změny, které mají zatraktivnit penzijní spoření především pro děti a mladé lidi. Státní příspěvky by se mohly zvýšit na dvojnásobek a mladí by za určitých podmínek mohli ještě před dosažením důchodového věku vybrat část naspořených peněz. Návrh ale zatím není definitivně schválený.
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Na důchod si spoří miliony Čechů. Vláda chce jejich počet zvýšit
V doplňkovém penzijním spoření a v penzijním připojištění se státním příspěvkem si v současnosti spoří téměř 4 miliony lidí. Vláda chce prostřednictvím nového návrhu zákona jejich počet ještě zvýšit. Atraktivitu tohoto finančního produktu by ráda posílila především u mladých lidí. Mezi hlavní navrhovaná opatření patří zvýšení procentní sazby státního příspěvku a také možnost výběru až třetiny vlastních prostředků u mladých dospělých.
Novela chce mimo jiné zavést povinnost penzijních společností vytvářet strategii životního cyklu a ukončit provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaných fondů k 31. prosinci 2036.
Jak si spoříte na důchod?
Mladým by se státní příspěvky mohly zvýšit
V současnosti stát přispívá oprávněným účastníkům penzijního spoření 20 % z měsíčního vkladu, a to při příspěvku od 500 do 1 700 Kč. Maximální státní příspěvek činí 340 Kč měsíčně. Státní příspěvky se však již nevyplácejí příjemcům starobních důchodů.
Novela navrhuje zvýšit státní příspěvek na 40 % vkladu pro děti i mladé dospělé do 30 let. U dětí by navíc nárok na příspěvek vznikal už při měsíčním vkladu 100 Kč. Mladí dospělí od 18 do 29 let by museli spořit alespoň 500 Kč měsíčně.
Pokud by člověk v těchto věkových skupinách ukládal 1 700 Kč měsíčně, mohl by od státu získat maximální příspěvek ve výši 680 Kč měsíčně, tedy 8 160 Kč ročně. Od 30 let by se podle návrhu nadále uplatňovala současná pravidla. Částky by tak byly oproti návrhu o polovinu nižší.
|
Měsíční vklad
|
Příspěvek pro dítě do 18 let podle návrhu
|
Příspěvek pro mladé od 18 do 29 let podle návrhu
|
100 Kč
|
40 Kč
|
Bez nároku
|
500 Kč
|
200 Kč
|
200 Kč
|
800 Kč
|
320 Kč
|
320 Kč
|
1 000 Kč
|
400 Kč
|
400 Kč
|
1 500 Kč
|
600 Kč
|
600 Kč
|
1 700 Kč a více
|
680 Kč
|
680 Kč
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Mladí do 36 let by mohli za určitých podmínek předčasně vybrat část peněz
Další navrhovanou změnou je možnost vybrat část naspořených prostředků ještě před dosažením důchodového věku. Týkat by se měla lidí, kteří spoří alespoň 120 kalendářních měsíců, tedy deset let, a o výplatu požádají před dosažením 36 let.
Vybrat by mohli až třetinu vlastních příspěvků a jejich zhodnocení. Výběr by se nevztahoval na státní příspěvky ani příspěvky zaměstnavatele a jejich příslušné zhodnocení. Možnost výběru by bylo možné využít pouze jednou a smlouva o penzijním spoření by pokračovala dál.
Návrh zároveň počítá s tím, že při splnění stanovených podmínek by člověk nemusel vracet dříve získanou daňovou podporu.
Připomeňme, že příspěvky na penzijní spoření lze za splnění zákonných podmínek odečíst od základu daně, a to v rámci společného ročního limitu 48 000 Kč pro daňově podporované produkty spoření na stáří. Daňová úspora může dosáhnout až 7 200 Kč při 15% sazbě daně, případně až 11 040 Kč při 23% sazbě.
Vládní návrh počítá mimo jiné se snížením maximálního poplatku za správu u standardních účastnických fondů na 0,5 % ročně a se zrušením výkonnostního poplatku. Výjimku tvoří alternativní účastnické fondy.
Je už definitivně rozhodnuto o vyšších státních příspěvcích?
Ne. Jde zatím o návrh novely, který ještě nebyl definitivně schválen. Poslanecká sněmovna jej 24. září 2026 propustila do dalšího projednávání a návrhem se zabývají sněmovní výbory. Rozpočtový výbor projednávání 14. října přerušil. Návrh tedy čeká na další projednání.