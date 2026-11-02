Platíte u lékaře poplatky? V řadě případů je lékaři vybírají neoprávněně

Na začátku října vydalo Ministerstvo zdravotnictví metodické stanovisko k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění novely č. 290/2025 Sb. Tématem jsou poplatky spojené s poskytováním zdravotní péče, které někteří lékaři vyžadují po pacientech, přestože nejde o soukromé služby, ale o zdravotní péči poskytovanou ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami.
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Z metodiky jasně vyplývá, že některé poplatky jsou úplně zakázány. Jiné jsou povolené, ale musí být dodržena určitá pravidla, například souhlas pacienta, respektive dohoda mezi pacientem a poskytovatelem zdravotních služeb.
Některé poplatky jsou zakázány úplně
Hned prvním zakázaným poplatkem je takzvaný registrační poplatek. Lékař nesmí požadovat platbu za přijetí do péče ani za registraci u praktického lékaře, zubaře, gynekologa či jiného odborníka. Stejně tak platí, že poskytnutí zdravotní péče nesmí lékař podmiňovat sponzorským darem, finančním příspěvkem ani nákupem zboží.
Lékař nesmí požadovat platbu za zdravotní služby v rozsahu, v jakém jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Jde například o hrazená vyšetření, operace, odběry nebo rehabilitace. Za nehrazené či částečně hrazené služby může být za zákonných podmínek požadována úhrada.
Pokud lékař vystaví eRecept, musí pacientovi jeho identifikátor vždy předat zdarma. To platí i v případě, že si pacient místo osobního předání zvolí zaslání eReceptu například prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Bezplatné předání či zaslání eReceptu je zákonnou povinností lékaře.
Jak je to s úhradou zdravotnických pomůcek?
Zde je důležité rozlišit, zda se jedná o zdravotnické pomůcky, které hradí zdravotní pojištění, či nikoliv. Pokud je zdravotní pojištění hradí a pomůcky jsou součástí hrazené péče, lékař nesmí po pacientovi požadovat jejich úhradu. Jestliže je však zdravotní pojišťovna neproplácí, jejich úhrada závisí na pacientovi.
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Jak je to s dřívějším termínem objednání?
Lékaři nesmějí požadovat poplatek za přednostní termín objednání. O pořadí pacientů a termínu poskytnutí zdravotní péče musí rozhodovat především jejich zdravotní stav a naléhavost potřebné léčby, nikoliv to, zda jsou ochotni za dřívější termín zaplatit. Toto pravidlo platí pro smluvní i nesmluvní poskytovatele zdravotních služeb.
Zpoplatněný způsob objednání, například prostřednictvím elektronického objednávkového systému, je za určitých podmínek možný. Lékař, který má smlouvu se zdravotní pojišťovnou, však musí pacientům současně nabídnout také bezplatnou možnost objednání, například telefonicky nebo e-mailem. Bezplatná varianta musí být skutečně dostupná a umožňovat objednání na srovnatelně brzké termíny. Není tedy přípustné, aby pacienti, kteří si připlatí, získali výrazně kratší čekací dobu nebo jinou výhodu v přístupu k hrazené péči.
Pravidla platí i tehdy, když objednávkový systém provozuje externí společnost a pacient hradí poplatek přímo jí, nikoliv lékaři. Pokud smluvní poskytovatel bezplatné objednání vůbec nenabízí, může tím podle ministerstva nezákonně podmiňovat přijetí pacienta do péče nebo pokračování v jejím poskytování.
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Je zákonné požadovat storno poplatek za nedodržení termínu?
Lékař může po pacientovi požadovat pokutu za nedostavení se na objednaný termín pouze tehdy, pokud se na ní s pacientem předem smluvně dohodne. Součástí dohody musí být jasně stanovené podmínky, za kterých pokuta vzniká, a její výše nebo způsob výpočtu. Pacient s takovou dohodou musí dobrovolně a výslovně souhlasit, přičemž jeho souhlas musí být písemně nebo jiným prokazatelným způsobem zaznamenán.
Nestačí, když lékař pouze zveřejní informaci o pokutě na svém webu, v čekárně nebo ji rozešle pacientům e-mailem či SMS. Pokud pacient s podmínkami výslovně nesouhlasil, lékař po něm pokutu požadovat nemůže.
Pokud poskytovatel zdravotních služeb nemá smluvní pokutu s pacientem předem platně sjednanou, nemá právo ji po něm požadovat. Smluvní poskytovatel navíc nesmí zaplacením takové pokuty podmiňovat přijetí pacienta do péče ani pokračování v jejím poskytování.
Platby se nevztahují ani na doprovod
Lékař nesmí požadovat poplatek za samotnou přítomnost doprovodu pacienta. Může jít například o rodiče u dítěte, blízkou osobu při vyšetření nebo partnera u porodu. Lékař nesmí ani podmiňovat umožnění doprovodu zaplacením jiného poplatku nebo nákupem zboží či služeb. Přítomnost doprovodu je totiž zákonným právem pacienta.
Zpoplatnit lze pouze přiměřené náklady, které s přítomností doprovodu skutečně souvisejí a přesahují běžné provozní výdaje zdravotnického zařízení. Může jít například o nezbytné ochranné pomůcky nebo individuální proškolení doprovázející osoby. Platba však nesmí sloužit k tomu, aby nemocnice či lékař pacienty od přítomnosti doprovodu odrazovali.
Jiná pravidla platí pro pobyt doprovodu během hospitalizace, který zahrnuje také ubytování a stravu. Ten musí být bezplatně umožněn u pacientů mladších šesti let a také u starších pacientů, pokud pobyt doprovodu schválila zdravotní pojišťovna. U ostatních pacientů může být pobyt zpoplatněn, částka však musí být přiměřená.
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