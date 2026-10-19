Počet nezaměstnaných v Rakousku stoupá, je jich více než v Česku?

Meziročně v Rakousku vzrostl počet nezaměstnaných o přibližně 4,2 %. Celková míra nezaměstnanosti se zvýšila z 5,5 % na 5,7 %. Naopak počet zaměstnaných zůstal téměř beze změny, když ve druhém čtvrtletí 2026 dosahoval přibližně 4,5 milionu osob.
Podle údajů rakouského statistického úřadu Statistik Austria se však změnila struktura zaměstnanosti. Počet pracujících na zkrácený úvazek meziročně vzrostl o 57 200 osob, zatímco počet zaměstnaných na plný úvazek se snížil o 57 400 osob.
Na zkrácený úvazek pracuje více než polovina žen
Ve druhém čtvrtletí 2026 pracovalo v Rakousku na zkrácený úvazek celkem 32,1 % zaměstnaných, což představuje meziroční zvýšení o 1,3 procentního bodu.
Mnohem častěji pracují na zkrácený úvazek ženy, u kterých tento podíl dosahoval 51,1 %, zatímco mezi muži činil pouze 14,8 %. Meziročně se podíl zkrácených úvazků zvýšil u žen o 1,4 procentního bodu a u mužů o 0,9 procentního bodu.
Zkrácený úvazek představuje jednu z možností, jak skloubit pracovní kariéru a rodinný život. Jeho využívání je v Rakousku dlouhodobě rozšířené zejména mezi ženami.
Zvýšení podílu zkrácených úvazků se současně projevilo na průměrné obvyklé týdenní pracovní době, která se meziročně snížila o 0,2 hodiny na 35,4 hodiny.
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Vliv postupného zvyšování důchodového věku žen
Od roku 2024 se v Rakousku postupně zvyšuje řádný důchodový věk žen, aby se do roku 2033 sjednotil s důchodovým věkem mužů na 65 letech.
Postupné prodlužování důchodového věku znamená, že ženy zůstávají na pracovním trhu déle než v minulosti. Tato změna může přispívat ke zvýšení zaměstnanosti žen ve vyšších věkových skupinách, zejména mezi 60 a 64 lety.
Zvyšování důchodového věku současně ovlivňuje nabídku pracovní síly a může přispívat ke změnám struktury zaměstnanosti v Rakousku.
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Vyšší počet nezaměstnaných zvyšuje tlak na veřejné rozpočty
Pro vlády členských zemí Evropské unie je důležité udržovat nízkou nezaměstnanost. Zaměstnanci odvádějí ze svých příjmů daň z příjmů a povinné pojistné. Povinné odvody za své zaměstnance platí rovněž zaměstnavatelé.
Naproti tomu nezaměstnaní mohou při splnění zákonných podmínek pobírat podporu v nezaměstnanosti a případně další sociální dávky.
Vyšší nezaměstnanost tak může negativně ovlivnit příjmy veřejných rozpočtů a současně zvýšit jejich výdaje. Zaměstnanost má rovněž významný vliv na spotřebu domácností, která patří mezi důležité faktory ekonomického růstu.
Rakouský pracovní trh ve druhém čtvrtletí 2026 vykazoval meziroční zvýšení počtu nezaměstnaných, přestože celkový počet zaměstnaných zůstával prakticky beze změny.
Nezaměstnanost za druhé čtvrtletí 2026
V tabulce níže jsou uvedeny hlavní ukazatele rakouského pracovního trhu za druhé čtvrtletí roku 2026.
|Ukazatel
|Hodnota
|Celková míra nezaměstnanosti
|5,7 %
|Nezaměstnanost mužů
|6,2 %
|Nezaměstnanost žen
|5,2 %
|Celkový počet nezaměstnaných
|272 100
|Celkový počet zaměstnaných
|4 499 500
|Podíl pracujících na zkrácený úvazek
|32,1 %
Zdroj: Statistik Austria, údaje za 2. čtvrtletí 2026.
Z uvedených údajů vyplývá, že vyšší nezaměstnanost postihuje především muže. Jejich míra nezaměstnanosti meziročně vzrostla o 0,4 procentního bodu na 6,2 %. U žen naproti tomu zůstala na úrovni 5,2 %.
Ve srovnání s prvním čtvrtletím 2026 se celková míra nezaměstnanosti snížila z 6,3 % na 5,7 %. Podle rakouského statistického úřadu však šlo o sezonní pokles, který byl nejvýraznější ve věkové skupině 15 až 24 let.
Mladí lidé přitom obecně patří mezi skupiny, které mohou mít obtížnější vstup na pracovní trh. Rychlý nástup do prvního zaměstnání a získání potřebné praxe jsou pro jejich další kariéru důležité. Dlouhodobá nezaměstnanost po absolvování studia může komplikovat získávání pracovních návyků i využití znalostí a dovedností ze školy.
EU: V srpnu byla nejvyšší nezaměstnanost ve Finsku
V porovnání s ostatními členskými zeměmi Evropské unie se situace na rakouském pracovním trhu postupně zhoršuje.
Podle údajů Eurostatu činila průměrná míra nezaměstnanosti v Evropské unii v srpnu 2026 celkem 6,1 %, zatímco v eurozóně dosahovala 6,4 %.
Rakousko přitom vykazovalo podle sezonního očištění míru nezaměstnanosti 6,7 %, tedy vyšší, než činil průměr Evropské unie. Meziročně se tento ukazatel zvýšil z 6,0 %.
Nejnižší míru nezaměstnanosti vykazovalo v srpnu 2026 Česko (3,2 %), Malta, Polsko a Slovinsko (shodně 3,4 %) a Bulharsko (3,5 %). Poměrně nízká nezaměstnanost byla také v Německu a Nizozemsku (shodně 4,0 %).
Naopak nejvyšší nezaměstnanost byla ve Finsku (10,3 %), Španělsku (10,0 %), Švédsku (8,7 %), Francii (8,2 %) a Estonsku (8,0 %).
Zatímco v některých členských zemích EU zůstává nezaměstnanost velmi nízká, rakouský pracovní trh se potýká s postupným nárůstem počtu lidí bez zaměstnání.
Prameny: Statistik Austria – Pressemitteilung Nr. 14 260–179/26, „Teilzeitbeschäftigung in Österreich im 2. Quartal 2026 weiter gestiegen“, 3. září 2026; Eurostat – „Euro area unemployment at 6.4 %“, 1. října 2026.