Podali jste letos výpověď? Jaké máte daňové povinnosti? Kdy obdržíte daňový přeplatek?

Při podání výpovědi, ať už zaměstnavatelem nebo zaměstnancem, běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet ode dne doručení druhé smluvní straně. Pracovní poměr může skončit samozřejmě i dříve, ale v takovém případě se vyžaduje vzájemná dohoda, která je, na rozdíl od výpovědi, dvoustranným právním aktem.
Co se dozvíte v článku
- Zdanění mzdy během výpovědní lhůty
- Více navazujících zaměstnání během roku = žádné daňové starosti
- Dvě zaměstnání současně = pozor na daňové přiznání
- Několikaměsíční nezaměstnanost
- Nárok na daňový přeplatek
Zdanění mzdy během výpovědní lhůty
Z obdržené mzdy během výpovědní lhůty se odvádí daň z příjmu, sociální i zdravotní pojištění stejným způsobem jako z běžné hrubé mzdy. Zdanění je tedy standardní. Výpovědní lhůta nepřináší žádnou speciální daňovou úlevu. Po skončení zaměstnání obdrží zaměstnanec od bývalého zaměstnavatele nejenom potvrzení o zaměstnání ale i potvrzení o zdanitelných příjmech.
Více navazujících zaměstnání během roku = žádné daňové starosti
O roční zúčtování daně mohou zaměstnavatele požádat zaměstnanci, kteří celý rok 2026 pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo zaměstnanci pracující postupně pro více zaměstnavatelů za sebou, pokud bylo u všech zaměstnavatelů podepsáno prohlášení k dani a zaměstnanec nemá jiné zdanitelné příjmy vyšší než 20 000 Kč za rok.
Praktický příklad: dvě zaměstnání během roku
Pan Tomáš skončil v prvním zaměstnání koncem srpna a od září je ve druhém zaměstnání. U obou zaměstnavatelů podepsal pan Tomáš prohlášení k dani a během roku 2026 žádné jiné zdanitelné příjmy neměl. Pan Tomáš bude moci požádat začátkem roku 2027 svého aktuálního zaměstnavatele o roční zúčtování daně za rok 2026, předá mu potvrzení o zdanitelných příjmech od prvního zaměstnavatele.
Už jste někdy podávali dodatečné daňové přiznání?
Dvě zaměstnání současně = pozor na daňové přiznání
V praxi se stává, že do nového zaměstnání se nastupuje ještě během výpovědní lhůty u prvního zaměstnavatele, např. na zkrácený úvazek. Zaměstnanci, kteří mají alespoň v jednom měsíci současně příjem od dvou zaměstnavatelů, který podléhá zálohové dani z příjmu, si musí sami podat daňové přiznání, přestože během roku 2026 měli pouze příjmy ze závislé činnosti.
Praktický příklad: výpověď a daňové přiznání
Paní Romana pracovala u prvního zaměstnavatele na zkrácený úvazek do konce července. U druhého zaměstnavatele pracovala na zkrácený úvazek od začátku července do října a od listopadu pracuje u druhého zaměstnavatele již na plný úvazek. Za rok 2026 si bude muset paní Romana sama podat daňové přiznání a nebude moci požádat žádného ze zaměstnavatelů o roční zúčtování daně.
Několikaměsíční nezaměstnanost
Obdržení výpovědi není samozřejmě příjemné, ne vždy se podaří již během výpovědní lhůty najít nové zaměstnání. V takovém případě je potřeba se po skončení původního zaměstnání registrovat na úřadu práce, i když je to nepříjemné. Důvodů je hned několik:
- vzniká nárok na poměrně vysokou podporu v nezaměstnanosti
- období evidence na úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti se hodnotí pro důchodové účely (z 80 %)
- zdravotní pojištění je placeno státem
Paradoxně je nejvíce okamžitě poznat třetí důvod, protože nezaměstnaní bez evidence na úřadu práce si musí sami platit zdravotní pojištění jako OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů), pokud nejsou současně státními pojištěnci z jiných důvodů. V roce 2026 si musí OBZP platit 3 024 Kč měsíčně a v roce 2027 již 3 362 Kč měsíčně.
Nárok na daňový přeplatek
Pokud nezaměstnanost trvá delší dobu, tak za každý měsíc nezaměstnanosti během roku 2026 vzniká nárok na daňový přeplatek ve výši 2 570 Kč. V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání se totiž vždy uplatní roční sleva na poplatníka ve výši 30 840 Kč, bez ohledu na počet skutečně odpracovaných měsíců. Nezaměstnanost je důvodem, že během roku nebyla sleva na poplatníka využita v plném rozsahu.
Praktický příklad: výpověď a daňový přeplatek
Paní Eva skončila v zaměstnání koncem září. Od října do konce roku 2026 bude nezaměstnaná, registrovala se však na úřadu práce, takže má i za tyto tři měsíce vyřešen svůj pojistný vztah. Za rok 2026 si paní Eva sama podá daňové přiznání, aby měla pod kontrolou uplatnění svých daňových odpočtů. Během roku zaplatila na daňových zálohách celkem 43 870 Kč. V daňovém přiznání za rok 2026 ji vznikne nárok na daňový přeplatek ve výši 11 310 Kč (z toho 7 710 Kč z důvodu nevyužití slevy na poplatníka v průběhu roku a 3 600 Kč z důvodu daňových odpočtů, které se uplatňují až za celý kalendářní rok).
Jak by se od 1. ledna 2027 měla změnit podpora v nezaměstnanosti?