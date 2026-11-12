Podpora v nezaměstnanosti se měla od ledna snížit. Juchelka nyní chystá mírnější pravidla. Pro koho?

Od 1. ledna 2027 by se měla změnit výše podpory v nezaměstnanosti. Návrh zatím prošel pouze prvním čtením, proto není jasné, zda do tohoto data stihne projít celým legislativním procesem.
Co se dozvíte v článku
- O kolik má podpora v nezaměstnanosti klesnout?
- Kdo by měl získat nižší podporu v nezaměstnanosti?
- Ministr plánuje navrhované podmínky zmírnit. Pro koho?
- Opozice chce zachovat současnou výši podpory v nezaměstnanosti
- Podpora má být dočasnou pomocí, tvrdí Schillerová
Podpora v nezaměstnanosti by se měla snížit pro většinu osob. Ministr práce Aleš Juchelka ale nyní připustil mírnější pravidla pro některé skupiny uchazečů. Koho se mají mírnější pravidla týkat?
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O kolik má podpora v nezaměstnanosti klesnout?
Aktuální návrh upravuje podporu v nezaměstnanosti tak, že by se v 1. a 2. měsíci snížila z 80 % na 65 % z předchozího čistého výdělku. Ve 3. a 4. měsíci by zůstala na 50 % a po zbytek podpůrčí doby by činila 45 % místo současných 40 %.
Změnit se má také maximální výše podpory. Aktuálně může žadatel dosáhnout až na 80 % průměrné mzdy, nově by strop činil 60 %. Při použití částek platných pro rok 2026 by to znamenalo snížení z 38 537 na 28 903 korun měsíčně.
Tabulka změn podle aktuálních pravidel:
|
Podpora při rekvalifikaci
|
2026
|
Návrh od roku 2027
|
Lidé s předchozím příjmem
|
80 % výdělku
|
60 % výdělku
|
Maximální podpora
|
80 % průměrné mzdy
|
60 % průměrné mzdy
|
Maximální částka při hodnotách roku 2026
|
38 537 Kč
|
28 903 Kč
|
Lidé bez předchozího příjmu
|
40 % průměrné mzdy
|
25 % průměrné mzdy
|
Částka pro lidi bez příjmu při hodnotách roku 2026
|
19 269 Kč
|
12 043 Kč
Kdo by měl získat nižší podporu v nezaměstnanosti?
Méně peněz by podle původního návrhu dostávali také lidé při rekvalifikaci. Podpora by se jim snížila z 80 na 60 % předchozího výdělku. Nižší částky se měly týkat i lidí, kteří se vracejí do práce například po rodičovské nebo po období péče o blízkého člověka a jejichž podpora se nepočítá z předchozího výdělku.
Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti – srovnání výše podpory 2026 a návrhu 2027
Ministr plánuje navrhované podmínky zmírnit. Pro koho?
Aktuální znění návrhu se pravděpodobně ještě změní. Ministr Juchelka médiím řekl, že chce jako předložit úpravu, která zmírní dopady plánovaného snížení podpor na některé skupiny uchazečů.
Mírnější pravidla by se podle něj měla týkat lidí starších 52 let, uchazečů o rekvalifikace a rodičů hledajících práci po rodičovské dovolené. Legislativní úprava však ještě nebyla předložena, takže konkrétní vymezení podmínek ještě není známo.
Opozice chce zachovat současnou výši podpory v nezaměstnanosti
Opoziční poslanci v čele s Olgou Richterovou navrhují v pozměňovacím návrhu zachovat současné podmínky podpory v nezaměstnanosti i při rekvalifikaci. Pozměňovací návrh tak zrušuje plánované snížení podpory v prvních měsících z 80 na 65 procent výdělku. Ponechal by maximální výši dávky na 0,8násobku průměrné mzdy a zachoval také 80procentní podporu při rekvalifikaci.
Podle opozičních poslanců pomáhá vyšší podpora lidem přečkat výpadek příjmů a hledat práci, která lépe odpovídá jejich kvalifikaci. Upozorňují také na obtížnější návrat na pracovní trh u lidí nad 52 let.
Podpora má být dočasnou pomocí, tvrdí Schillerová
Na financování podpory v nezaměstnanosti se poslankyně Olga Richterová ptala také ministryně financí Aleny Schillerové v písemné interpelaci. Zajímalo ji také, proč chce stát podporu omezovat, když na státní politiku zaměstnanosti vybere desítky miliard korun. Schillerová ve své odpovědi zdůraznila, že podpora má lidem pomoci překlenout období bez práce, zároveň je ale má motivovat k návratu na pracovní trh. Nemá podle ní sloužit jako dlouhodobá náhrada pracovního příjmu.