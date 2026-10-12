Podpora v nezaměstnanosti se v roce 2027 někomu sníží o téměř 10 000 Kč. Proč? Babiš odpověděl na otázky

Podpora v nezaměstnanosti se má od ledna 2027 změnit. V prvních měsících by lidé bez práce dostávali méně než letos. V závěru podpůrčí doby by podpora naopak mírně vzrostla. Snížit se má také maximální částka, kterou může nezaměstnaný získat.
Co se dozvíte v článku
- Kolik má nově činit podpora v nezaměstnanosti?
- Celková délka podpory podle věku se nemění
- Maximální podpora může klesnout téměř o 10 tisíc korun
- Podpora při rekvalifikaci klesne také
- Nižší podpora se má týkat i lidí po rodičovské
- Proč chce vláda podporu snížit?
- Rekvalifikace mají pomoci lidem najít novou práci. Proč jich ubývá?
- Opravdu vyšší podpora vede k tomu, že lidé zůstávají déle bez práce?
- Kam půjdou peníze, které stát na podpoře ušetří?
Premiéra Andreje Babiše se na plánované změny v písemné interpelaci ptala opoziční poslankyně Olga Richterová. V některých případech vysvětluje, proč chce vláda pravidla změnit, u části požadovaných údajů ale přiznal, že je nemá.
Kolik má nově činit podpora v nezaměstnanosti?
Od 1. ledna 2027 se má výše podpory v nezaměstnanosti změnit. Nyní mohou lidé v první části podpůrčí doby získat až 80 procent svého předchozího čistého výdělku, návrh počítá se snížením na 65 procent.
Ve druhé části podpůrčí doby má podpora zůstat na 50 procentech. V poslední části by naopak vzrostla ze současných 40 na 45 procent předchozího výdělku. Celková doba, po kterou mohou lidé podporu pobírat, se podle návrhu nemění. Změní se ale rozložení jednotlivých sazeb. Od roku 2027 budou první dva měsíce stejné pro všechny věkové skupiny, stejně jako další dva měsíce a následná část podpory.
|
Výše podpory
|
Rok 2026
|
Návrh od roku 2027
|
první období (1.-2 . měsíc)
|
80 %
|
65 %
|
druhé období (3.-4. měsíc)
|
50 %
|
50 %
|
třetí období (Od 5. měsíce)
|
40 %
|
45 %
Největší rozdíl tedy pocítí především lidé s vyšším předchozím výdělkem, kteří přijdou o zaměstnání. U nich může být rozdíl v prvních měsících podpory v řádu tisíců korun měsíčně.
Celková délka podpory podle věku se nemění
Člověk do 52 let může podporu pobírat nejvýše pět měsíců, člověk od 52 do 57 let osm měsíců a člověk starší 57 let jedenáct měsíců. Tyto délky zůstanou stejné i od roku 2027. Změní se ale výše podpory v jednotlivých měsících. Nyní mají lidé nad 52 let první období s vyšší podporou delší, od roku 2027 budou všichni bez ohledu na věk dostávat první dva měsíce 65 procent předchozího výdělku, další dva měsíce 50 procent a po zbytek podpůrčí doby 45 procent.
|
Věk uchazeče
|
Délka podpůrčí doby
|
do 52 let
|
5 měsíců
|
nad 52 do 57 let
|
8 měsíců
|
nad 57 let
|
11 měsíců
Maximální podpora může klesnout téměř o 10 tisíc korun
V roce 2026 může maximální podpora dosáhnout 80 procent průměrné mzdy. Při letošní průměrné mzdě to je 38 537 korun měsíčně.
Jak jsme již v dřívějším článku uvedli, tak návrh počítá se snížením stropu na 60 procent průměrné mzdy. Při použití letošní průměrné mzdy by maximální podpora činila přibližně 28 930 korun. Rozdíl by tedy byl zhruba 9600 korun měsíčně. Skutečný limit pro rok 2027 se ale bude odvíjet od průměrné mzdy rozhodné pro příští rok.
Částka kolem 28 930 korun není tedy pevně stanovený limit, ale pouze orientační přepočet podle letošní průměrné mzdy.
Podpora při rekvalifikaci klesne také
Změna se nebude týkat jen samotné podpory v nezaměstnanosti. Od roku 2027 se má snížit také podpora, kterou lidé dostávají během rekvalifikace. U člověka, u kterého lze podporu vypočítat z předchozího výdělku, klesne sazba z dnešních 80 na 60 procent průměrného čistého výdělku. Zároveň se maximální podpora při rekvalifikaci sjednotí s maximální podporou v nezaměstnanosti na 60 procent průměrné mzdy.
|
Podpora při rekvalifikaci
|
2026
|
Návrh od roku 2027
|
Lidé s předchozím příjmem
|
80 % výdělku
|
60 % výdělku
|
Maximální podpora
|
80 % průměrné mzdy
|
60 % průměrné mzdy
|
Maximální částka při hodnotách roku 2026
|
38 537 Kč
|
28 903 Kč
|
Lidé bez předchozího příjmu
|
40 % průměrné mzdy
|
25 % průměrné mzdy
|
Částka pro lidi bez příjmu při hodnotách roku 2026
|
19 269 Kč
|
12 043 Kč
Nižší podpora se má týkat i lidí po rodičovské
Změny se netýkají jen lidí, kteří před přihlášením na Úřad práce pracovali. Jiná pravidla platí také pro ty, kteří předtím nepracovali, ale splnili podmínky pro podporu například díky péči o dítě nebo blízkou osobu.
Právě na tyto lidi upozorňuje ve své interpelaci Olga Richterová. Změna se tak může týkat například člověka, který po rodičovské dovolené přichází na trh práce a neměl předtím zaměstnání, ze kterého by se mu podpora vypočítala.
U této skupiny se podpora počítá z průměrné mzdy, nikoli z předchozího výdělku. Od roku 2026 se sazba v první části podpory zvýšila z 15 na 40 procent průměrné mzdy. Od roku 2027 se má podle návrhu snížit na 30 procent. Ve druhé části zůstane na 20 procentech a ve zbytku podpůrčí doby na 15 procentech.
Podle přepočtu uvedeného v Babišově odpovědi by to znamenalo, že v první části podpory by člověk dostal přibližně 15 590 korun místo současných 19 269 korun měsíčně. Ve druhé části by šlo o 10 394 korun a v poslední o 7795 korun. Tyto částky jsou pouze orientační, protože vycházejí z průměrné mzdy použité v dokumentu.
Přehled podpory pro lidi bez předchozích příjmů
|
Současná sazba
|
Navrhovaná sazba
|
první období (1.-2. měsíc)
|
40 %
|
30 %
|
druhé období (3.-4. měsíc)
|
20 %
|
20 %
|
zbývající část (Od 5. měsíce)
|
15 %
|
15 %
Podle Babiše přitom nejde o návrat k úplně původnímu systému. Upozorňuje, že od roku 2026 se pravidla pro tuto skupinu změnila a současný návrh podle něj znamená mírnější nastavení než úprava platná do konce roku 2025.
Proč chce vláda podporu snížit?
Právě na to se poslankyně Richterová ve své interpelaci ptala. Upozorňuje na to, že podpora v nezaměstnanosti má podle ní fungovat jako určitá pojistka pro případ ztráty zaměstnání, nikoli jako sociální dávka.
Upozornila, že lidé odvádějí do systému prostředky prostřednictvím odvodů a že stát na politiku zaměstnanosti vybírá více, než kolik následně vynakládá. Babiš argumentuje především cílenějším nastavením systému.
Podle jeho odpovědi má změna zabránit situacím, kdy by člověk mohl po určitou dobu pobírat podporu, která se příliš blíží jeho předchozímu příjmu. Zároveň má dle jeho slov zachovat motivaci k návratu do zaměstnání. U
Babiš zároveň odmítá argument, že změna představuje zásadní narušení českého modelu flexibility na trhu práce. Richterová v interpelaci upozorňuje na zahraniční příklady, například Dánsko nebo Nizozemsko, kde je vysoká flexibilita trhu práce spojena s relativně štědrou podporou nezaměstnaných.
Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2026 a 2027 – srovnání
Rekvalifikace mají pomoci lidem najít novou práci. Proč jich ubývá?
Richterová se v interpelaci věnuje také rekvalifikacím. Upozorňuje, že český pracovní trh čekají kvůli automatizaci, umělé inteligenci nebo změnám v automobilovém průmyslu výrazné změny. Lidé, kteří kvůli nim budou potřebovat novou kvalifikaci, proto podle ní budou rekvalifikace potřebovat více. Zároveň ale poukazuje na pokles jejich počtu. Podle jejích údajů absolvovalo v roce 2025 rekvalifikaci 35 tisíc nezaměstnaných, zatímco za prvních sedm měsíců letošního roku jich bylo 5400. Ptá se proto, proč stát některé žádosti o rekvalifikaci zamítá.
Babiš pokles vysvětluje především rozpočtovým provizoriem a ukončením některých vzdělávacích programů financovaných z Národního plánu obnovy. Zároveň ale uvádí, že podpora rekvalifikací a dalšího vzdělávání má pokračovat. Ministerstvo podle něj chce dál podporovat především rozvoj digitálních dovedností.
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Opravdu vyšší podpora vede k tomu, že lidé zůstávají déle bez práce?
Richterová se v interpelaci zabývá také tím, zda současné nastavení podpory skutečně ovlivňuje dobu, po kterou lidé zůstávají bez práce. Upozorňuje, že meziročně vzrostl počet nezaměstnaných, kteří podporu pobírají. Ptá se proto vlády, zda má data, která by ukazovala, že výše podpory ovlivňuje délku evidence na Úřadu práce a motivaci lidí hledat si nové zaměstnání.
Babiš takovou přímou souvislost ve své odpovědi nepotvrzuje. Uvádí, že se struktura nezaměstnanosti meziročně výrazně nezměnila, zároveň ale podle něj došlo k mírnému prodloužení průměrné doby evidence. Nepotvrdil však, že by právě vyšší podpora zavedená od roku 2026 byla příčinou delšího setrvávání lidí v evidenci.
Kam půjdou peníze, které stát na podpoře ušetří?
Richterová se premiéra ptala také přímo na využití peněz, které má stát změnou pravidel ušetřit. Ministerstvo práce podle dříve zveřejněných údajů očekává, že změna přinese v roce 2027 úsporu zhruba 4,5 miliardy korun.
Babiš ve své odpovědi neuvádí konkrétní plán, jak by se tato částka měla využít. Místo toho popisuje, na co stát vynakládá peníze v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.
V roce 2025 podle něj výdaje na politiku zaměstnanosti a související opatření dosáhly 12,9 miliardy korun.