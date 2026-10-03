Podzimní úspory: polovina ceny v drogerii Teta a Sky Showtime o 40 % levněji

Bankovní bonusy: 50 % zpět za online zábavu
U Raiffeisenbank můžete u běžného účtu získat zpět 50 % z plateb za online zábavu, a to v prvních 12 měsících. Pokud chcete mít po ruce i kreditní kartu, banka nabízí kreditní kartu STYLE, za kterou první rok nezaplatíte nic. Podrobné podmínky obou nabídek najdete přímo u banky. Akce platí do konce roku.
Půl ceny na Colgate, Palmolive a Protex
Drogerie Teta nabízí 50% slevu na značky Colgate, Palmolive a Protex. Jde o zboží, které se v každé domácnosti dříve nebo později spotřebuje, takže se vyplatí nakoupit do zásoby. Akce je ale krátká a končí už 19. října.
Novinka REDMI Note 17 s dárkem
V e-shopu Comfor si můžete pořídit novou řadu REDMI Note 17 a využít slevový kód až do výše 2 000 Kč. K nákupu navíc získáte dárek. Nabídka platí do 18. října, takže na rozhodování není moc času.
Kam na podzimní prázdniny?
Podzimní prázdniny se blíží a kdo ještě neví, kam s dětmi vyrazit, najde inspiraci na Slevomatu. Pobyty mimo hlavní sezonu vycházejí levněji a na turistických stezkách i u atrakcí je mnohem klidněji. V nabídce jsou horské pobyty v Krkonoších, na Šumavě, v Beskydech nebo v polských Tatrách, wellness a termály v Polsku a Maďarsku pro případ, že by pršelo, i rodinné city breaky třeba do Paříže nebo do Vídně. Kdo plánuje na poslední chvíli, může sáhnout po last minute pobytech, které mají o prázdninách ještě volno. Prázdniny navazují na státní svátek 28. října, takže většinou vyjde 4–5 dní volna.
Sky Showtime na půl roku o 40 % levněji
Streamovací službu Sky Showtime můžete na prvních šest měsíců získat se slevou 40 %. Pokud se na dlouhé podzimní večery chystáte k seriálům a filmům, je to příjemný způsob, jak snížit výdaje za zábavu. Nabídka platí do 10. prosince.
Nábytek ASKO s 20% slevou na všechno
Obchod ASKO dává 20% slevu na celý sortiment. Stačí v košíku zadat kód SLEVOMANIE. Pokud plánujete vybavit nebo obnovit domácnost, je to příležitost ušetřit na větším nákupu. Sleva platí do 20. října.
Výprodej korejské kosmetiky až 70 %
E-shop Korejskakrasa.eu spustil výprodej korejské kosmetiky se slevami až 70 %. Výhodné ceny se hodí především těm, kdo si chtějí vyzkoušet nové produkty bez velkého rizika pro peněženku. Akce platí do 31. října.
Sportovní oblečení o 30 % levněji
V Lidl shopu je k dostání sportovní oblečení s 30% slevou. Uplatníte ji zadáním kódu Sport30. Pozor na termín, akce končí už 10. října.
Alza LEGO dny: tři další stavebnice se slevovým kódem
Na Alze pokračují LEGO dny a u vybraných stavebnic se v košíku dá využít slevový kód. Tentokrát jsme vybrali sadu z světa čar a kouzel, závodní auto pro menší fanoušky a velký obraz pro dospělé.
- LEGO® Harry Potter™ 76449 Hryzající kniha Obludné obludárium – stavebnice pro děti od 9 let s 518 dílky stojí 1 269 Kč. S kódem LEGODNY15 v košíku zaplatíte 1 079 Kč.
- LEGO® Speed Champions 77244 Závodní auto Mercedes-AMG F1® W15 – model z 267 dílků pro děti od 10 let je za 539 Kč. S kódem LEGODNY15 klesne cena na 458 Kč.
- LEGO® Art 31215 Vincent van Gogh – Slunečnice – obraz pro dospělé z 2 615 dílků se prodává za 4 084 Kč místo 4 179 Kč. S kódem LEGODNY10 ho koupíte za 3 675 Kč.
Sleva 20 % na Spartoo s kódem
Obchod Spartoo nabízí 20% slevu z nákupu od 2 435 Kč s kódem AUTUMNCZ20. Sleva se nedá kombinovat s aktuálními akcemi, takže ji využijte tam, kde na vás nečeká jiná, výhodnější cena. Akce platí do 30. listopadu.
Granule Amity až o 24 % levněji a s dárkem
Majitelé domácích mazlíčků ocení nabídku e-shopu Krmeni.cz. Granule Amity jsou zlevněné až o 24 % a k nákupu dostanete navíc dárek. Akce trvá do 31. října.
Puccini s 20% slevou na vybrané produkty
Značka Puccini nabízí slevu 20 % na vybrané produkty. K uplatnění stačí zadat kód AUTUMN20. Nabídka je ale časově omezená a končí 14. října.
Většina těchto akcí končí během října, proto si termíny hlídejte a s nákupem příliš neodkládejte. Před platbou si u každé nabídky ověřte aktuální podmínky přímo u obchodu.
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