Přestože je finanční rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem často vyšší, než se obecně očekává, je stále pro některé žadatele předčasný důchod zajímavým řešením jejich životní situace. V důchodovém rozhodování hrají totiž roli i jiné faktory než peníze, zejména zdravotní, pracovní a rodinné. Kdo již vyčerpal podporu v nezaměstnanosti a může odejít do předčasného důchodu, pro toho je předčasný důchod „záchranou“. Předčasný důchod však přináší příjmová omezení, s tím je potřeba počítat.
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Proč nemohou mít předčasní důchodci libovolné příjmy?
Dle § 37 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění platí, že výplata předčasného důchodu nenáleží do dosažení důchodového věku, pokud je vykonávána výdělečná činnost, přičemž výdělečnou činností se dle § 27 rozumí činnost zakládající účast na pojištění. Zjednodušeně řečeno, nemůže mít předčasný důchodce příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění, jestliže chce stále dostávat předčasný důchod na účet. Toto zákonné omezení platí pouze do dosažení řádného důchodového věku, následně je možné mít již libovolný příjem.
Jaké možnosti mají předčasní důchodci v roce 2027?
Sociální pojištění se neplatí z pasivních příjmů (např. z nájmu, z kapitálového majetku). Tyto příjmy mohou mít předčasní důchodci v libovolném rozsahu. Právě pro lidi s pravidelným příjmem z nájmu je odchod do předčasného důchodu ještě atraktivnější, neboť mohou přestat dříve pracovat, přičemž příjem z nájmu jim „kompenzuje“ nižší důchod a samozřejmě lze v případě potřeby nemovitost prodat. Sociální pojištění se však neplatí ani z některých aktivních příjmů, a sice:
- z dohody o provedení práce s odměnou do limitu
- z dohody o pracovní činnosti s odměnou do limitu
- z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti s hrubým ziskem do limitu
Tyto příjmy se mohou přitom kombinovat a předčasný důchodce tak může mít poměrně vysoký přivýdělek a stále přitom dostávat předčasný důchod na účet.
Uvažujete/uvažovali jste o odchodu do předčasného důchodu?
Jaké jsou příjmové limity v roce 2027?
Z dohody o provedení práce se v roce 2027 nebude platit sociální pojištění, jestliže bude hrubá měsíční odměna 12 499 Kč a méně. Z dohody o pracovní činnosti se nebude v roce 2027 platit sociální pojištění, když bude hrubá měsíční odměna 4 999 Kč a méně. Limit pro neplacení sociálního pojištění se přitom sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2027 se neplatí sociální pojištění, když je hrubý zisk (příjem ponížený o související výdaje) do 123 991 Kč, v případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. Podnikající předčasní důchodci podmínku vedlejší samostatné výdělečné činnosti splňují.
Praktický příklad – kumulace příjmů
Pan Pavel odešel v srpnu 2026 do předčasného důchodu necelé tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Po několika měsících odpočinku se pan Pavel rozhodl, že v roce 2027 bude opět pracovat, a dokonce chce současně i podnikat. Pan Pavel nechce přijít o předčasný důchod, takže si bude hlídat příjmové limity.
Pro prvního zaměstnavatele bude pracovat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 12 400 Kč, pro druhého zaměstnavatele bude pracovat rovněž na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 12 400 Kč. Z vedlejší samostatné výdělečné činnosti, kterou bude vykonávat po celý rok 2027, bude mít hrubý zisk 120 000 Kč. Vzhledem k tomu, že skutečné výdaje bude mít nižší než při uplatnění 60% výdajového paušálu, bude mít skutečný měsíční zisk 15 200 Kč.
Pan Pavel bude mít osobní měsíční příjem 40 000 Kč a k tomu bude pobírat i předčasný důchod. Životní úroveň pana Pavla bude dokonce vyšší než před odchodem do předčasného důchodu.
Jak se zvýší váš důchod v roce 2027?