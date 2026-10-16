Finance.cz  »  Důchody a dávky

Předčasný důchod v roce 2027 snižuje zvýšené krácení v posledních letech o tisíce ročně

Petr Gola
Dnes

Sdílet

Jak moc snižuje částku předčasného důchodu v roce 2027 poslední změna u krácení za předčasnost? Hodně, i o 20 000 Kč za rok! Podívejme se na praktické výpočty.
Odchod do důchodu
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na osobním vyměřovacím základu a získané době pojištění, tak jako řádný starobní důchod, navíc má však významný vliv krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. 

Výběr data odchodu do předčasného důchodu je důležitý

Po celý interval předčasnosti je krácení stejně vysoké, tj. při odchodu do předčasného důchodu dříve o 361 dní nebo 450 dní je krácení pořád stejné, takže je vhodné termín odchodu do předčasného důchodu dobře naplánovat, aby kvůli několika dnům nebylo krácení zbytečně vyšší.

Předčasný důchod: odejít dříve o rok, o dva nebo o tři roky? Přečtěte si také:

Předčasný důchod: odejít dříve o rok, o dva nebo o tři roky?

Vyšší krácení u předčasného důchodu v letech

Aktuálně je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, pokud žadatel současně získal alespoň 40 let důchodového pojištění. Vzhledem k tomu, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak je vhodné odcházet do předčasného důchodu nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, aby se provedlo krácení za 12 x započatých intervalů předčasnosti.

  • Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní bude v roce 2027 činit krácení za předčasnost 18 % z výpočtového základu (1,5 % x 12 započatých intervalů předčasnosti). Při splnění zákonných podmínek je možné dosáhnout na poloviční krácení, což je novinka od roku 2026. Splnit podmínky je však těžké, takže s touto variantou nebudeme dále v textu pracovat.
  • V září 2023 činilo krácení při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku 14,4 % z výpočtového základu (0,9 % x 4 + 1,2 % x 4 + 1,5 % x 4). 

Velmi příznivá situace v roce 2009

Krácení u předčasného důchodu se zvyšovalo během let několikrát, ještě v roce 2009 bylo krácení 0,9 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní bylo krácení pouze 10,8 % z výpočtového základu. 

Valorizace důchodů 2026: O kolik se liší zvýšení předčasných důchodů oproti řádným? Přečtěte si také:

Valorizace důchodů 2026: O kolik se liší zvýšení předčasných důchodů oproti řádným?

Praktické porovnání krácení předčasného důchodu

V přiložené tabulce níže si vypočteme měsíční výpočet u předčasného důchodu v roce 2027 v závislosti na různých částkách osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdě), přičemž počítáme s dobou pojištění v rozsahu 43 let a odchodem do předčasného důchodu dříve o 1080 dní. 

  • V první variantě počítáme s aktuálním krácením 18 % z výpočtového základu. 
  • Ve druhé variantě počítáme s krácením 14,4 % z výpočtového základu. 
  • Ve třetí variantě potom s krácením 10,8 % z výpočtového základu. 

Z tabulky je názorně vidět, jak každé zvýšení krácení za předčasnost má negativní vliv na měsíční částku předčasného důchodu. Např. u osobního vyměřovacího základu ve výši 55 000 Kč je rozdíl mezi aktuálně platným krácením a krácením platným ještě v září 2023 ve výši 1 104 Kč měsíčně, tj. 13 248 Kč. Rozdíl v měsíční částce předčasného důchodu je skutečně významný. V posledních dvou sloupcích máme provedeno finanční porovnání mezi prvními dvěma variantami (tj. aktuálním stavem a krácením ještě v září 2023). 

OVZ

Krácení 

Měsíční rozdíl
(18 % a 14,4 %)

Roční rozdíl
(18 % a 14,4 %)

18 %

14,4 %

10,8 %

25 000 Kč

15 706 Kč

16 530 Kč

17 353 Kč

824 Kč

9 888 Kč

35 000 Kč

16 904 Kč

17 821 Kč

18 738 Kč

917 Kč

11 004 Kč

45 000 Kč

18 102 Kč

19 113 Kč

20 123 Kč

1 011 Kč

12 132 Kč

55 000 Kč

19 299 Kč

20 403 Kč

21 507 Kč

1 104 Kč

13 248 Kč

65 000 Kč

20 497 Kč

21 695 Kč

22 893 Kč

1 198 Kč

14 376 Kč

80 000 Kč

22 294 Kč

23 632 Kč

24 970 Kč

1 338 Kč

16 056 Kč

100 000 Kč

24 690 Kč

26 216 Kč

27 741 Kč

1 526 Kč

18 312 Kč

130 000 Kč

28 283 Kč

30 089 Kč

31 895 Kč

1 806 Kč

21 672 Kč

160 000 Kč

31 877 Kč

33 964 Kč

36 051 Kč

2 087 Kč

25 044 Kč

200 000 Kč

36 668 Kč

39 130 Kč

41 591 Kč

2 462 Kč

29 544 Kč

vlastní výpočet autora

školení pro účetní listopad

Jste pro vyšší valorizace důchodů, i při schodku státního rozpočtu?

Zobraz výsledek

Závěrem: Vyšší krácení předčasných důchodů

Rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem se během let zvyšuje z důvodu zvýšeného krácení za předčasnost. Vzhledem ke každoročnímu růstu průměrné důchodové mzdy (osobního vyměřovacího základu) při výpočtu starobního důchodu je vliv každého procenta krácení v korunovém vyjádření více poznat.

Jaké bude vaše krácení předčasného důchodu? Vypočítejte si jej v naší kalkulačce
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Témata:

Kvíz týdne

O kolik Pavel porazil Babiše při volbě prezidenta? Zkuste si náš volební kvíz!
1/10 otázek
Spustit kvíz


Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky
Školení pro účetní
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více
Daňové a účetní novinky roku 2027
6. 1. 2027
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2027
11. 1. 2027
9:00
Více
Online školení: Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2027
VÍC INFO