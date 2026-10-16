Předčasný důchod v roce 2027 snižuje zvýšené krácení v posledních letech o tisíce ročně

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na osobním vyměřovacím základu a získané době pojištění, tak jako řádný starobní důchod, navíc má však významný vliv krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
- Od října 2023 činí přitom krácení za předčasnost 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Od roku 2026 však mohou lidé s alespoň 45 lety zákonem stanovené doby pojištění dosáhnout na poloviční krácení.
- Ještě v září 2023 bylo krácení u předčasného důchodu 0,9 % za každý z prvních čtyř intervalů předčasnosti, 1,2 % za pátý až osmý interval předčasnosti a 1,5 % od devátého intervalu předčasnosti.
Výběr data odchodu do předčasného důchodu je důležitý
Po celý interval předčasnosti je krácení stejně vysoké, tj. při odchodu do předčasného důchodu dříve o 361 dní nebo 450 dní je krácení pořád stejné, takže je vhodné termín odchodu do předčasného důchodu dobře naplánovat, aby kvůli několika dnům nebylo krácení zbytečně vyšší.
Vyšší krácení u předčasného důchodu v letech
Aktuálně je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, pokud žadatel současně získal alespoň 40 let důchodového pojištění. Vzhledem k tomu, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak je vhodné odcházet do předčasného důchodu nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, aby se provedlo krácení za 12 x započatých intervalů předčasnosti.
- Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní bude v roce 2027 činit krácení za předčasnost 18 % z výpočtového základu (1,5 % x 12 započatých intervalů předčasnosti). Při splnění zákonných podmínek je možné dosáhnout na poloviční krácení, což je novinka od roku 2026. Splnit podmínky je však těžké, takže s touto variantou nebudeme dále v textu pracovat.
- V září 2023 činilo krácení při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku 14,4 % z výpočtového základu (0,9 % x 4 + 1,2 % x 4 + 1,5 % x 4).
Velmi příznivá situace v roce 2009
Krácení u předčasného důchodu se zvyšovalo během let několikrát, ještě v roce 2009 bylo krácení 0,9 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní bylo krácení pouze 10,8 % z výpočtového základu.
Valorizace důchodů 2026: O kolik se liší zvýšení předčasných důchodů oproti řádným?
Praktické porovnání krácení předčasného důchodu
V přiložené tabulce níže si vypočteme měsíční výpočet u předčasného důchodu v roce 2027 v závislosti na různých částkách osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdě), přičemž počítáme s dobou pojištění v rozsahu 43 let a odchodem do předčasného důchodu dříve o 1080 dní.
- V první variantě počítáme s aktuálním krácením 18 % z výpočtového základu.
- Ve druhé variantě počítáme s krácením 14,4 % z výpočtového základu.
- Ve třetí variantě potom s krácením 10,8 % z výpočtového základu.
Z tabulky je názorně vidět, jak každé zvýšení krácení za předčasnost má negativní vliv na měsíční částku předčasného důchodu. Např. u osobního vyměřovacího základu ve výši 55 000 Kč je rozdíl mezi aktuálně platným krácením a krácením platným ještě v září 2023 ve výši 1 104 Kč měsíčně, tj. 13 248 Kč. Rozdíl v měsíční částce předčasného důchodu je skutečně významný. V posledních dvou sloupcích máme provedeno finanční porovnání mezi prvními dvěma variantami (tj. aktuálním stavem a krácením ještě v září 2023).
|
OVZ
|
Krácení
|
Měsíční rozdíl
|
Roční rozdíl
|
18 %
|
14,4 %
|
10,8 %
|
25 000 Kč
|
15 706 Kč
|
16 530 Kč
|
17 353 Kč
|
824 Kč
|
9 888 Kč
|
35 000 Kč
|
16 904 Kč
|
17 821 Kč
|
18 738 Kč
|
917 Kč
|
11 004 Kč
|
45 000 Kč
|
18 102 Kč
|
19 113 Kč
|
20 123 Kč
|
1 011 Kč
|
12 132 Kč
|
55 000 Kč
|
19 299 Kč
|
20 403 Kč
|
21 507 Kč
|
1 104 Kč
|
13 248 Kč
|
65 000 Kč
|
20 497 Kč
|
21 695 Kč
|
22 893 Kč
|
1 198 Kč
|
14 376 Kč
|
80 000 Kč
|
22 294 Kč
|
23 632 Kč
|
24 970 Kč
|
1 338 Kč
|
16 056 Kč
|
100 000 Kč
|
24 690 Kč
|
26 216 Kč
|
27 741 Kč
|
1 526 Kč
|
18 312 Kč
|
130 000 Kč
|
28 283 Kč
|
30 089 Kč
|
31 895 Kč
|
1 806 Kč
|
21 672 Kč
|
160 000 Kč
|
31 877 Kč
|
33 964 Kč
|
36 051 Kč
|
2 087 Kč
|
25 044 Kč
|
200 000 Kč
|
36 668 Kč
|
39 130 Kč
|
41 591 Kč
|
2 462 Kč
|
29 544 Kč
vlastní výpočet autora
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Závěrem: Vyšší krácení předčasných důchodů
Rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem se během let zvyšuje z důvodu zvýšeného krácení za předčasnost. Vzhledem ke každoročnímu růstu průměrné důchodové mzdy (osobního vyměřovacího základu) při výpočtu starobního důchodu je vliv každého procenta krácení v korunovém vyjádření více poznat.
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