Raiffeisenbank dává kreditní kartu na rok zdarma, Klenoty Aurum zlevňují Calvin Klein o 30 %

Raiffeisenbank: kreditní karta STYLE první rok zdarma
Kdo zvažuje kreditní kartu, může teď vyzkoušet kartu STYLE od Raiffeisenbank, kterou banka nabízí na rok zdarma. Rok bez poplatku je dost času na to zjistit, jestli vám kreditní karta do rozpočtu sedí. Jen pozor na splácení – výhodná je karta hlavně tehdy, když dlužnou částku vracíte včas a nenecháváte ji úročit. Podmínky akce si projděte předem, nabídka platí do konce roku 2026.
Klenoty Aurum: klubová sleva 30 % na šperky Calvin Klein
Šperky jsou oblíbený vánoční dárek a s předstihem se dají koupit výrazně levněji. Klenoty Aurum nabízejí klubovou slevu 30 % na šperky značky Calvin Klein. Jde o slevu pro členy klubu, proto si před nákupem ověřte, jak se do něj zapojit. Akce běží až do 31. prosince.
BKshop: krycí plachty až o 30 % levněji
Než přijde první sníh a mráz, vyplatí se zakrýt zahradní nábytek, dřevo nebo stavební materiál. V e-shopu BKshop jsou teď krycí plachty zlevněné až o 30 %. Kvalitní plachta stojí pár stovek a ochrání věci, jejichž výměna by vyšla mnohem dráž. Sleva platí do konce října.
BENU: profesionální péče o vlasy ICONIQUE se slevou až 29 %
Salonní péče o vlasy nemusí znamenat salonní ceny. Lékárna BENU zlevnila produkty profesionální vlasové kosmetiky ICONIQUE až o 29 %. Pokud tuhle řadu používáte pravidelně, je dobrá chvíle udělat si zásobu. Akce platí do 31. října.
Kam na podzimní prázdniny?
Podzimní prázdniny se blíží a kdo ještě neví, kam s dětmi vyrazit, najde inspiraci na Slevomatu. Pobyty mimo hlavní sezonu vycházejí levněji a na turistických stezkách i u atrakcí je mnohem klidněji. V nabídce jsou horské pobyty v Krkonoších, na Šumavě, v Beskydech nebo v polských Tatrách, wellness a termály v Polsku a Maďarsku pro případ, že by pršelo, i rodinné city breaky třeba do Paříže nebo do Vídně. Kdo plánuje na poslední chvíli, může sáhnout po last minute pobytech, které mají o prázdninách ještě volno. Prázdniny navazují na státní svátek 28. října, takže většinou vyjde 4–5 dní volna.
Baumax: vybraný nábytek až o 23 % levněji
Plánujete obměnu obýváku nebo potřebujete dovybavit pracovnu? Baumax má na vybraný nábytek slevu až 23 %. U větších kusů nábytku jde o úsporu v řádu tisíců korun. Akce je kratší a končí už 26. října.
NANOSHOP: funkční nanooblečení až o 30 % levněji
S příchodem chladnějšího počasí se hodí oblečení, které zvládne déšť i aktivní pohyb venku. NANOSHOP nabízí funkční nanooblečení se slevou až 30 %. Akce platí do 30. listopadu, takže je dost času vybrat si v klidu.
Cubenest: 400 Kč dolů z výkonné nabíječky
Kdo nabíjí notebook, telefon i další zařízení najednou, ocení výkonnou nabíječku. Na Cubenest ušetříte s kódem RIJEN 400 Kč na adaptér PD GaN 140W S5D0. Kód platí do konce října.
Zoohit: bezobilné krmivo se slevou až 20 %
Krmivo pro domácí mazlíčky patří k pravidelným výdajům, na kterých se dá během roku ušetřit pěkná částka. Zoohit teď zlevňuje bezobilné krmivo až o 20 %. Vyplatí se hlavně při nákupu větších balení. Akce platí do 26. října.
Alza: Samsung se slevovými kódy až 30 %
Alza má na vybranou elektroniku a spotřebiče Samsung slevové kódy, které se uplatní v nákupním košíku. Vybrali jsme tři kousky, na kterých se dá pořádně ušetřit:
- 50" Samsung UE50M72H – Mini LED televize s 4K rozlišením a úhlopříčkou 127 cm. S kódem ALZADNY30 ji pořídíte za 7 990 Kč místo 11 414 Kč.
- Samsung RB38C600CB1/EF – kombinovaná lednice s 276 l chladicího a 114 l mrazicího prostoru a desetiletou zárukou na kompresor bez nutnosti registrace. S kódem ALZADNY20 stojí 11 672 Kč místo 14 590 Kč.
- Samsung Galaxy Buds4 Pro černé – bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku a odolností dle IP57. S kódem ALZADNY25 vyjdou na 4 649 Kč místo 6 199 Kč.
Lonely Planet: 15 % na průvodce Úchvatné evropské motorkářské trasy
Motorkáři, kteří už teď plánují příští sezónu, si mohou pořídit průvodce Úchvatné evropské motorkářské trasy od Lonely Planet se slevou 15 %. Hodí se i jako dárek pod stromeček pro někoho, kdo rád jezdí po Evropě. Sleva platí do 31. října.
Gourmetkava: 10 % na yerba maté
Milovníci yerba maté mohou v e-shopu Gourmetkava uplatnit kód YERBA10 a získat slevu 10 % na vybrané produkty z této kategorie. Kód platí do konce října.
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