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Raiffeisenbank vrací polovinu za online zábavu, Albatros Media zlevňuje knihy až o 70 %

Redakce
Dnes

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Do Black Friday zbývá ještě pár dnů, ale obchody už slevy rozdávají naplno. Pro chytré nakupování je to ideální chvíle – vánoční dárky se dají pořídit v klidu a bez přeplácení. Prošli jsme aktuální nabídky a vybrali ty, které dávají smysl: od elektroniky a kuchyňských spotřebičů přes sport a fotografování až po výlet s dětmi nebo nový koberec.
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Autor: Redakce a ChatGPT
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Xiaomi na Black Friday až o 10 500 Kč levněji

Obchod s elektronikou Comfor spustil black friday akci na produkty Xiaomi a slevy na jednotlivé kusy dosahují až 10 500 Kč. Pokud vybíráte nový telefon nebo jinou elektroniku jako dárek, vyplatí se nabídku projít. Akce platí do 29. listopadu.

Běžný účet i kreditní karta s bonusem navíc

Raiffeisenbank k běžnému účtu nabízí odměnu 50 % zpět za online zábavu, a to po dobu prvních 12 měsíců. Za předplatné online služeb tak můžete platit výrazně méně. Účet si založíte online během několika minut, přesné podmínky odměny najdete v pravidlech akce na webu banky.

Kdo chce mít po ruce i finanční rezervu, může si u stejné banky sjednat kreditní kartu STYLE, která je teď první rok bez poplatku za vedení. Karta vrací 1 % z plateb za nákupy a nabízí bezúročné období až 55 dní. Když dlužnou částku pokaždé splatíte včas, neplatíte žádné úroky a karta se vám vyplatí, místo aby se z ní stala drahá půjčka. Obě nabídky platí do konce roku.

Malé kuchyňské spotřebiče se slevou 30 %

Nový mixér, kuchyňský robot nebo jiný pomocník do kuchyně se pod stromečkem vždycky hodí. Gorenje zlevňuje malé spotřebiče na přípravu jídla o 30 %, stačí při objednávce zadat kód MALESPOTREBICE30-AFF. Sleva platí do konce prosince, takže stihnete nakoupit i dárky na poslední chvíli.

Podzimní wellness se slevou

Pojeďte na pár dní do wellness hotelu a relaxujte v sauně, bazénu, na masáži nebo třeba ve vířivce či pivní lázni. Nechte se zkrátka opečovávat a užívejte si zaslouženou relaxační dovolenou.

I levné wellness pobyty udělají velkou parádu.

Zimní výprodej knih se slevami až 70 %

Kniha patří k nejoblíbenějším vánočním dárkům a teď ji můžete pořídit za zlomek ceny. Nakladatelství Albatros Media pořádá velký zimní výprodej se slevami až 70 %. Výprodej běží až do konce ledna 2027, ale u oblíbených titulů se vyplatí nečekat – nejdřív mizí ty nejprodávanější.

Adidas outlet: oblečení a boty až za polovinu

V outletu Adidas teď najdete zboží se slevou až 50 %. Je to dobrá příležitost doplnit sportovní šatník nebo koupit dárek někomu, kdo běhá či chodí do fitka. Slevy platí do 30. listopadu.

Až 7 500 Kč zpět na objektiv Sony

Fotografové, kteří zvažují nový objektiv, by měli zbystřit. Ve Fotoškoda mohou při nákupu vybraných objektivů Sony ušetřit až 7 500 Kč. Akce končí už 15. listopadu, takže na rozmýšlení moc času nezbývá. Které modely do akce patří a jak bonus uplatnit, zjistíte přímo v obchodě.

V košíku máte zboží za 17 mega. Pokračovat v nákupu?

Tohle je nejdražší věc na Alze. Stojí skoro 17 milionů a žádný slevový kód na ní nemáme :(

Za cenu pražského bytu dostanete jednu krabici. Uvnitř je ale osm grafických karet NVIDIA B300 a osm zdrojů po 3 000 W.

LEGO muzeum se slevou 30 %

Hledáte tip na víkendový program s dětmi nebo zážitkový dárek? Museum of Bricks je síť muzeí s výstavami ze stavebnice LEGO a pražská pobočka u Národní třídy se pyšní největší sbírkou svého druhu. S kódem PARTNER30 máte vstupenky o 30 % levnější. Kód platí až do konce ledna 2027.

Zimní pneumatiky bez poplatku za dopravu

Kdo ještě nemá přezuto, může na pneumatikách ušetřit alespoň za poštovné. NejlevnějšíPneu.cz doručuje osobní pneumatiky zdarma a k pneumatikám vlastní značky Tomket přidává tričko. Pneumatiky Tomket mají u tohoto prodejce navíc doživotní záruku.

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Metrážový koberec o 15 % levněji

Chladné večery jsou ideální čas na to, udělat si doma útulněji. Síť prodejen Koberce K+K nabízí slevu 15 % na metrážové koberce s kódem PODZIM15. Akce platí jen do 15. listopadu, a pokud chcete mít nový koberec položený ještě před svátky, je čas začít vybírat.

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Redakce

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