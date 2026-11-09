Na pobyt v domově by senioři mohli využít i úspory. Kdy by musela přispět rodina?

Kdo by měl platit za pobyt seniorů v domovech? Oni sami, jejich děti, nebo stát? Právě na tuto otázku se zaměřoval návrh Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Lidé v domovech pro seniory by si podle něj mohli nově více hradit ubytování a stravu ze svého důchodu a úspor.
Co se dozvíte v článku
- Kolik platí klienti sociálních pobytových služeb dnes?
- Klientům musí zůstat minimálně 15 % příjmu
- Ceny za pokoj a jídlo by se nově odvíjely od skutečnýhch nákladů domovů
- Seniorům by i nadále musela zůstat část příjmů
- Na služby by přispívala také rodina klienta
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Pokud by jim peníze nestačily, do financování by se za určitých podmínek mohla zapojit také rodina. Zbytek by doplácel stát. Jde pouze o návrh organizace, nejedná se o vládní návrh. Dokument však může sloužit jako podklad pro MPSV, které upravuje legislativu pro financování sociálních služeb.
Kolik platí klienti sociálních pobytových služeb dnes?
Lidé, kteří žijí v domovech pro seniory, si už nyní část nákladů hradí sami. Platí za ubytování a stravu. Péče o ně se pak financuje především z příspěvku na péči.
Výše úhrad za ubytování a jídlo je však limitovaná legislativou a zařízení nesmějí klientům účtovat nahodilé částky.
Pro rok 2026 činí maximální úhrada za ubytování 335 korun denně. Pokud má senior jednolůžkový pokoj, může to být až 380 korun za den. Celodenní strava může stát nejvýše 290 korun denně.
Klientům musí zůstat minimálně 15 % příjmu
Zákon zároveň chrání část příjmů klientů. Po zaplacení ubytování a stravy jim musí zůstat alespoň 15 procent příjmu. Náklady domovů, které se nepokryjí z plateb klientů, se financují také z veřejných peněz a dalších zdrojů.
Právě tento systém chce Asociace poskytovatelů sociálních služeb změnit. Podle ní by veřejné peníze měly přednostně směřovat na samotnou péči a pomoc lidem, kteří si její financování nemohou dovolit. Ubytování a stravu by si naopak měli klienti hradit především z vlastních prostředků.
Ceny za pokoj a jídlo by se nově odvíjely od skutečnýhch nákladů domovů
Podle návrhu by se oddělilo financování péče od nákladů na ubytování a stravu. Péče by se i nadále hradila především z příspěvku na péči. Cenu za pokoj a jídlo by ale domovy stanovovaly podle svých skutečných nákladů.
Neznamenalo by to, že by si každé zařízení mohlo účtovat libovolnou částku. Návrh počítá se zákonným cenovým stropem a návodem, který by určoval, jaké náklady lze do ceny zahrnout. Ceny by se navíc měly pravidelně upravovat podle vývoje nákladů. Pro klienty by to mohlo znamenat vyšší platby než dnes.
Zatím ale není jasné, jak vysoké by nové úhrady byly. Asociace teprve navrhuje připravit podrobnou metodiku a propočítat dopady změny na jednotlivé skupiny seniorů i na provozovatele zařízení.
Seniorům by i nadále musela zůstat část příjmů
Klient by si měl ubytování a stravu hradit podle svých finančních možností. Z důchodu by mu ale muselo zůstat alespoň 15 procent příjmu, které by mohl použít na své osobní potřeby, tak jako je tomu nyní.
Při posuzování toho, kolik si může dovolit zaplatit, by se nepočítalo jen s jeho důchodem, ale také s částí úspor. Ani ty by však neměl senior muset vyčerpat úplně. Asociace navrhuje stanovit chráněnou finanční rezervu a jako jeden z možných parametrů uvádí hranici 200 tisíc korun. Podobný limit se používá také při posuzování nároku na superdávku. Konkrétní pravidla, kolik úspor by se do úhrady započítávalo a kolik by člověku muselo zůstat, ale návrh zatím přesně neurčuje.
Do posuzování by se naopak neměl zahrnovat nemovitý majetek.
Na služby by přispívala také rodina klienta
Pokud by senior neměl dostatečný příjem ani úspory, návrh počítá s možností zapojení rodiny. Za seniora by mohli platit ti, kteří vůči němu mají zákonnou vyživovací povinnost, například jeho dětí nebo manžela či manželky.
Neznamenalo by to ale automatickou povinnost každého příbuzného platit za pobyt rodiče v domově. Nejdříve by se muselo posoudit, zda má daný člověk dostatečné příjmy a majetek a zda by příspěvek neohrozil jeho vlastní domácnost. Zohlednit by se měly například náklady na bydlení, péči o děti a další vyživovací povinnosti.
Pokud by senior nemohl uhradit celou cenu ani s případnou pomocí rodiny, zbývající část by pokryl stát.
Příklad nového mechanismu:
Měsíční úhrada klienta např. domova pro seniory je stanovena na 21 000 Kč, jeho příjem/důchod činí 22 000 Kč. Po odečtení 15 % zůstatku (3 300 Kč) činí měsíční úhrada 18 700 Kč, jde tedy o nedoplatek ve výši 2 300 Kč. Klient může tento nedoplatek uhradit ze svého zůstatku a musí z finančních úspor (při zachování úspor ve výši 200 000 Kč). Pokud tyto zdroje nemá, je oslovena/vyzvána rodina (manžel, manželka, partner, partnerka, děti) k doplatku této částky. Pokud příjem a finanční situace sekundárně povinného poplatníka neumožňuje úhradu nedoplatku za ubytování a stravu, nastupuje stát a tato částka je uhrazena v rámci tzv. superdávky. (Zdroj: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR)
Zatím není jasné, zda se návrh v popsané podobě uskuteční. Jde především o snahu otevřít diskuzi o financování pobytových sociálních služeb. Sama asociace připouští, že některé důležité parametry je ještě potřeba dopracovat a propočítat.