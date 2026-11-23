Lidé v domovech pro seniory a dalších službách si možná od příštího roku připlatí za ubytování a stravu. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž navrhuje opět zvýšit maximální částky za využívání sociálních služeb. Nové sazby by měly vejít v účinnost od 1. ledna 2027.
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Důvodem ke změně jsou podle MPSV rostoucí náklady na provoz i zaměstnance.
O kolik zdraží ubytování a strava?
Změny navýší poplatky za ubytování a stravování v pobytových zařízeních. Maximální úhrada za celodenní stravu se má zvýšit z aktuálních 290 na 315 korun. Za samotný oběd budou moci poskytovatelé účtovat nejvýše 145 korun místo současných 135 korun.
Změní se také maximální částky za ubytování. Za jednolůžkový pokoj budou moci domovy účtovat maximálně 410 korun denně, nyní je to 380 korun. U dvoulůžkového pokoje se sazba zvýší z 335 na 360 korun. U pokojů se třemi a více lůžky zůstane maximální částka na 335 korunách za den.
Pokud by poskytovatel účtoval maximální sazby za ubytování i celodenní stravu, zaplatil by senior v jednolůžkovém pokoji nově až 725 korun denně.
Jedná se však pouze o maximální částky za tyto služby. Samotná zařízení si mohou zvolit i nižší úhradu.
Jak se mohou změnit maximální úhrady v domovech pro seniory
|
Položka
|
Nyní
|
Navrhované max. sazby od 1. 1. 2027
|
Rozdíl
|
Celodenní strava
|
290 Kč/den
|
315 Kč/den
|
+25 Kč
|
Oběd
|
135 Kč
|
145 Kč
|
+10 Kč
|
Ubytování v jednolůžkovém pokoji
|
380 Kč/den
|
410 Kč/den
|
+30 Kč
|
Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
|
335 Kč/den
|
360 Kč/den
|
+25 Kč
|
Ubytování ve tří- a vícelůžkovém pokoji
|
335 Kč/den
|
335 Kč/den
|
beze změny
Změny maximálních úhrad v dalších sociálních službách
Změny se nemají týkat pouze pobytových zařízení. Ministerstvo navrhuje zvýšit maximální úhrady také u některých služeb, které senioři využívají při péči v domácím prostředí nebo jako pomoc rodinám, jež o své blízké pečují. Jde například o pečovatelskou službu, osobní asistenci nebo odlehčovací péči.
|
Sociální služba
|
Co se mění
|
Současná maximální sazba
|
Navrhovaná sazba od 1. 1. 2027
|
Pečovatelská služba
|
Dovoz nebo donáška jídla
|
65 Kč
|
70 Kč
|
Velký nákup
|
180 Kč
|
190 Kč
|
Vyprání a vyžehlení 1 kg prádla
|
110 Kč
|
120 Kč
|
Osobní asistence
|
Hodinová péče do 80 hodin měsíčně
|
165 Kč/hod.
|
175 Kč/hod.
|
Hodinová péče nad 80 hodin měsíčně
|
145 Kč/hod.
|
155 Kč/hod.
|
Odlehčovací služba
|
Pobyt – ubytování v jednolůžkovém pokoji
|
380 Kč/den
|
410 Kč/den
|
Pobyt – ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
|
335 Kč/den
|
360 Kč/den
|
Celodenní strava
|
290 Kč/den
|
315 Kč/den
Seniorům musí zůstat alespoň 15 procent příjmu
I nadále však zůstává zachována zákonná ochrana příjmů klientů pobytových sociálních služeb. Lidem v těchto zařízeních musí po zaplacení ubytování a stravy zůstat alespoň 15 procent jejich příjmu.
Pokud by například senior pobíral důchod 20 tisíc korun, musí mu po zaplacení ubytování a stravy zůstat minimálně 3000 korun. U klientů týdenních stacionářů je ochrana vyšší a musí jim zůstat alespoň 25 procent příjmu.
Úhrada za péči se přitom v domovech pro seniory stanovuje samostatně, a to ve výši přiznaného příspěvku na péči.
Otázka financování sociálních služeb vyvolává debatu
Jak jsme již zmiňovali v předchozím článku, stále se diskutuje o tom, kdo by měl pobyt v domovech pro seniory platit. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR navrhuje, aby si klienti hradili ubytování a stravu také z vlastních úspor. Pokud by jim peníze nestačily, mohla by za určitých podmínek přispívat také rodina. Teprve pokud by úhradu nezvládl senior ani jeho blízcí, doplácel by rozdíl stát. Jde však o samostatný návrh asociace, ne o součást aktuální novely vyhlášky, která upravuje nové maximální sazby.