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Skončili jste v práci, ale bývalý šéf tvrdí opak. Můžete přijít o podporu od státu?

Veronika Němcová
Dnes

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Když člověk přijde o práci, může se přihlásit na úřad práce a požádat o podporu v nezaměstnanosti. Co když ale bývalý zaměstnavatel tvrdí, že u něj stále pracuje? Může úřád práce odmítnout muže zařadit do evidence?
Autor: Depositphotos
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Muž z Plzně tvrdil, že u bývalého zaměstnavatele skončil a dál pro něj nepracuje. Firma ale tvrdila, že pro ni stále uklízí na dohodu o provedení práce (DPP) a dostává za to pravidelně zaplaceno. 

Co se dozvíte v článku
  1. Muž tvrdil, že dohodu ukončil
  2. Firma muži pravidelně posílala peníze na účet, dle muže šlo o splácení dluhů
  3. Úřad práce dal za pravdu zaměstnavateli
  4. Pravidelné platby ještě neznamenají, že člověk dál pracuje 

Úřad práce uvěřil zaměstnavateli a muže do evidence uchazečů o zaměstnání nezařadil. Muž se odvolal k Ministerstvu práce a sociálních věcí, to ale v květnu 2025 odvolání zamítlo a rozhodnutí úřadu práce potvrdilo. 

Nejvyšší správní soud (NSS) však následně rozhodnutí ministerstva i krajského soudu zrušil. Podle něj úřady neměly dostatek důkazů pro závěr, že muž v době podání žádosti skutečně pracoval pro bývalého zaměstnavatele

Muž tvrdil, že dohodu ukončil

Muž měl od června 2021 uzavřenou dohodu o provedení práce s úklidovou firmou. Jeho úkolem byl úklid bytového domu, ve kterém sám bydlel. Dohodu ukončil ke konci května 2024 a v červnu u stejné firmy pracoval v pracovním poměru.

Tento pracovní poměr ale skončil ve zkušební době. Muž poté nastoupil do dalšího zaměstnání, které ukončil na začátku listopadu 2024.

V listopadu 2024 požádal úřad práce o zprostředkování zaměstnání a s tím i o podporu v nezaměstnanosti. Uvedl, že už není v pracovněprávním vztahu a doložil ukončení posledního zaměstnání.

Úřad práce však zjistil, že v evidenci České správy sociálního zabezpečení je stále uvedena jeho dohoda o provedení práce s úklidovou firmou. Firma uvedla, že dohoda zůstala v platnosti a muž pro společnost dál uklízí.

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Firma muži pravidelně posílala peníze na účet, dle muže šlo o splácení dluhů

Zaměstnavatel argumentoval také tím, že muži od července do října 2024 pravidelně vyplácel 2 720 korun měsíčně. Podle firmy šlo o čistou odměnu za vykonanou práci. Předložila výplatní pásky a další podklady.

Muž ale tvrdil, že pro firmu už nepracuje. Ve společných prostorách domu uklízel podle svých slov dobrovolně, protože tam bydlel a nechtěl žít ve špinavém prostředí. Tvrdil také, že si úklidové prostředky kupoval sám a firma mu žádné nedodávala.

Pravidelné platby podle něj nebyly odměnou za novou práci. Mělo jít o splátky peněz, které mu zaměstnavatel dlužil za práci v červnu 2024.

Firma naopak tvrdila, že žádný takový dluh nemá. Podle jejích dokladů mu za červnovou práci náležela čistá mzda 17 465 korun, z níž mu měla část vyplatit v hotovosti a zbytek poslat na účet.

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Úřad práce dal za pravdu zaměstnavateli

Úřad práce muže do evidence nezařadil. Dospěl k závěru, že jeho dohoda s firmou fakticky pokračovala, přestože novou písemnou dohodu nepodepsal.

Muž se odvolal, ale ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodnutí potvrdilo. Neuspěl ani u Krajského soudu v Plzni, který považoval důkazy o pokračující práci a pravidelných platbách za dostatečné.

Muž se proto obrátil na Nejvyšší správní soud. Argumentoval, že úřady dostatečně neprověřily jeho vysvětlení a že některé předložené doklady neprokazují, že skutečně pracoval pro bývalého zaměstnavatele.

Pravidelné platby ještě neznamenají, že člověk dál pracuje 

Podle Nejvyššího správního soudu nestačilo k prokázání pracovního vztahu, že muž dál uklízel a dostával peníze. Úřady měly ověřit, zda skutečně pracoval podle pokynů firmy a zda obě strany chtěly v pracovním vztahu pokračovat.

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Pochybnosti měl soud také ohledně vyplacené mzdy. Zaměstnavatel tvrdil, že muži předal 13 000 korun v hotovosti, doložil ale pouze výběr peněz z bankomatu a čestné prohlášení pracovnice. Chyběl důkaz, že muž peníze skutečně převzal.

NSS proto zrušil rozhodnutí ministerstva i Krajského soudu v Plzni a vrátil věc ministerstvu k novému posouzení. To musí znovu prověřit, zda muž v době podání žádosti skutečně pracoval pro bývalého zaměstnavatele.

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Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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