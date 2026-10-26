Souběh příjmů a zdravotní pojištění: na co si dát pozor v roce 2027?

Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a dalších 9 % platí na zdravotním pojištění zaměstnavatel. Za výpočet a odvod zdravotního pojištění je zodpovědný zaměstnavatel. OSVČ platí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu, přičemž v případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být dodržen minimální vyměřovací základ.
Co se dozvíte v článku
Pro každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2027 činí minimální vyměřovací základ 25 831,50 Kč, což odpovídá měsíční minimální záloze na zdravotním pojištění v roce 2027 ve výši 3 488 Kč. I „paušalisté“ v prvním paušálním daňovém režimu platí zdravotní pojištění na úrovni právě minimální zálohy.
Pro vedlejší činnost neplatí minimální vyměřovací základ
Výhodou podnikání při zaměstnání je výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, kdy se zdravotní pojištění vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu (50% z daňového základu), nemusí se dodržet minimální vyměřovací základ pro hlavní činnost, takže při nižším zisku dochází k úspoře na zdravotním pojištění. Při nízkém zisku se nevyplácí vykonávat hlavní činnost, ale je vhodné mít podnikání jako přivýdělek k zaměstnání.
Příklad – Podnikání k zaměstnání
Podnikatelka Marcela vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost ke svému zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu s hrubou mzdou 55 000 Kč. Hrubý zisk za rok 2027 bude paní Marcela mít 120 000 Kč. Během roku 2027 nebude paní Marcela platit zálohy na zdravotním pojištění z podnikání, zdravotní pojištění se vypočítá až za celý kalendářní rok.
Roční zdravotní pojištění bude činit 8 100 Kč (120 000 Kč x 50 % x 13,5 %) a doplatí se jednorázově při odevzdání přehledu za rok 2027.
Limity u pracovních dohod
Přivýdělek na některou z pracovních dohod k hlavnímu zaměstnání nebo podnikání je výhodný zejména při nižší odměně do limitu pro neplacení zdravotního a sociálního pojištění. Hlavním příjmem je totiž vyřešen pojistný vztah a neplacení zdravotního pojištění je bonusem. V roce 2027 se neplatí zdravotní pojištění z dohody o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 12 499 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti 4 999 Kč a méně.
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Příklad – Přivýdělek na DPP do limitu
Zaměstnanec Miroslav bude v roce 2027 pracovat pro zaměstnavatele na pracovní smlouvu na plný úvazek s hrubou mzdou 45 000 Kč a současně si bude přivydělávat na dohodu o provedení práce pro druhého zaměstnavatele s hrubou odměnou 12 300 Kč. Hlavním zaměstnáním má pan Miroslav vyřešen pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny a z druhého zaměstnání využívá výhodného „daňového režimu“.
Z hlavního zaměstnání je panu Miroslavovi jeho zaměstnavatelem sraženo na zdravotním pojištění 2 025 Kč (45 000 Kč x 4,5 %), z dohody o provedení práce pan Miroslav žádné zdravotní pojištění platit nebude, protože je odměna do limitu pro neplacení.
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Minimální mzda 24 900 Kč a dopočet do minima
Zdravotní pojištění musí být zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, který je na úrovni minimální mzdy platné pro zaměstnání na plný úvazek. V roce 2027 činí minimální měsíční mzda 24 900 Kč. Když je tedy hrubá mzda ze zkráceného úvazku např. 22 000 Kč, tak se musí provést dopočet do minima, který jde k tíži zaměstnance, zaměstnavatel odvádí i v takovém případě na zdravotním pojištění klasicky 9 % z hrubé mzdy. Výjimka platí pro státní pojištěnce a zaměstnance, kteří platí minimum v jiném zaměstnání nebo jako OSVČ, v těchto případech se dopočet neprovádí.
Příklad – Nižší mzda z druhého zkráceného úvazku
Paní Kateřina bude v roce 2027 pracovat současně pro dva zaměstnavatele na zkrácený úvazek. U prvního zaměstnavatele bude mít hrubou mzdu 30 000 Kč a u druhého 20 000 Kč. Paní Kateřina není státním pojištěncem pro výpočet zdravotního pojištění, přesto se z druhého zkráceného úvazku nebude provádět dopočet do minima. Mzdové účetní ve druhém zaměstnání však musí paní Kateřina doručit potvrzení mzdové účetní z prvního zaměstnání, že zdravotní pojištění je zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu.
- V prvním zaměstnání je paní Kateřině sraženo zdravotní pojištění 1 350 Kč (30 000 Kč x 4,5 %).
- Ve druhém zaměstnání je paní Kateřině sraženo zdravotní pojištění 900 Kč (20 000 Kč x 4,5 %), neprovádí se dopočet do minima, protože minimální vyměřovací základ je dodržen v hlavním zaměstnání s vyšší mzdou a mzdové účetní je doloženo potvrzení o této skutečnosti.
Příklad – Přivýdělek na DPČ k podnikání
Podnikatel Lukáš bude v roce 2027 platit zálohy na zdravotním pojištění ve výši 5 290 Kč, protože skutečný vyměřovací základ má značně vyšší než minimální vyměřovací základ. Během roku 2027 si bude pan Lukáš čtyři měsíce přivydělával na dohodu o pracovní činnosti s hrubou odměnou 17 000 Kč. Hrubá odměna z dohody o pracovní činnosti je nad limit a platí se z ní zdravotní pojištění. Pan Lukáš však dodá mzdové účetní čestné prohlášení, že jako OSVČ platí během roku 2027 alespoň minimální měsíční zálohy, takže se nebude při výpočtu zdravotního pojištění z dohody o pracovní činnosti provádět dopočet do minima a zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečné hrubé odměny a bude činit 765 Kč (17 000 Kč x 4,5 %).