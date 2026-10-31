Šperky Aranys až o 85 % levněji, CCC zlevňuje kufry a batohy o 40 %

Výprodej šperků a bižuterie se slevou až 85 %
Náušnice, náramek nebo řetízek patří k dárkům, které potěší skoro každého. Aranys pořádá velký výprodej šperků a bižuterie se slevami až 85 %. Akce trvá do vyprodání zásob, takže kdo má vyhlédnutý konkrétní kousek, neměl by moc otálet.
Tašky, batohy a kufry o 40 % levněji
Plánujete na zimu cestu, nebo potřebujete nový batoh do práce či do školy? CCC nabízí slevu 40 % na tašky, batohy a kufry. Sleva je exkluzivně pro členy věrnostního programu Modivo Club, takže před nákupem je potřeba se do programu přihlásit. Akce platí do konce listopadu.
Kreditní karta na rok bez poplatků
Kdo uvažuje o kreditní kartě, může si teď vyzkoušet tu od Raiffeisenbank. Kreditní karta STYLE je v rámci akce na rok zdarma. Než kartu začnete používat, je dobré si projít podmínky bezúročného období a pravidla splácení, aby se úspora nezměnila v drahý úvěr. Akce platí do konce roku.
V košíku máte zboží za 17 mega. Pokračovat v nákupu?
Tohle je nejdražší věc na Alze. Stojí skoro 17 milionů a žádný slevový kód na ní nemáme :(
Za cenu pražského bytu dostanete jednu krabici. Uvnitř je ale osm grafických karet NVIDIA B300 a osm zdrojů po 3 000 W.
Vstupenky do muzea LEGA se slevou 30 %
Pro rodiny s dětmi i dospělé fanoušky stavebnic je tu pražské Museum of Bricks s rozsáhlou sbírkou modelů LEGO. S kódem PARTNER30 zaplatíte za online vstupenky o 30 % méně. Akce platí až do konce ledna, takže vstupenky se hodí i jako zážitkový dárek pod stromeček.
Chytrý prsten Ultrahuman o 10 % levněji
Chytré prsteny jsou nenápadnou alternativou k hodinkám pro ty, kdo chtějí sledovat spánek a aktivitu. Ultrahuman zlevňuje své bestsellery Ring AIR a Ring PRO o 10 %, stačí zadat kód AffiliatePort. Akce platí do konce roku.
Sleva 600 Kč na repasovanou techniku
Repasovaný notebook nebo počítač stojí výrazně méně než nový a přitom poslouží roky. U Počítače24 navíc ušetříte dalších 600 Kč, pokud nakoupíte repasované zboží za více než 10 000 Kč a použijete kód mamslevu600.
Doprava zdarma na zimní pneumatiky
S příchodem listopadu přichází i povinnost mít zimní pneumatiky, jakmile jsou na silnicích zimní podmínky. Kdo je ještě nemá, může je objednat na NejlevnejsiPneu.cz, kde je na osobní pneumatiky doprava zdarma. K pneumatikám Tomket dostanete navíc tričko.
Podzimní wellness se slevou
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I levné wellness pobyty udělají velkou parádu.
Sportovní obuv a oblečení ve výprodeji až o 70 % levněji
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Příslušenství k robotickým vysavačům Mova se slevou 8 %
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Kávovar Cafissimo Now za 499 Kč pro studenty
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