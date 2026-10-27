Spořicí účty v říjnu 2026: 4% úrokové sazby nabízí řada bank, které banky nabízí sazbu nad 5 %?

V záři řada bank zvýšila na svých spořicích účtech úrokové sazby. Co úrokové sazby na spořicích účtech během října? Které banky je zvýšily? Jaké jsou podmínky na spořicích účtech, aby byla získána vyšší úroková sazba?
Srovnání spořicích účtů v říjnu 2026
Do srovnání byly zahrnuty ty spořicí účty, jejichž úroková sazba přesahuje 3,00 %.
|Banka
|Úrok do hranice
|Hranice
|Úrok nad hranicí
|Další podmínky
|mBank: mSpořicí účet pro děti
|5,01 %
|Do 50 000 Kč
|3,01 %
|Založení účtu pro dítě
|Trinity Bank: Narozeninový spořicí účet
|4,28 %
|Do 500 000 Kč
|3,30 %
|–
|mBank:
mSpořicí účet Plus
|4,21 %
|Do 250 000 Kč
|4,01 % do 500 000 Kč
3,41 % do 3 000 000 Kč
3,21 % nad 3 000 000,01 Kč
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně*
|Penta Bank
|4,01 %
|Do 10 000 000 Kč
|0,01 %
|Banka Creditas: Spořicí účet TOP
|4,00 %
|Do 500 000 Kč
|3,30 %
|10x platba kartou
souhrn příchozích plateb 20 tisíc Kč
|UniCredit Bank
|4,00 %
|Do 500 000 Kč
|3,00 %**
|10 plateb kartou + příchozí platby alespoň 20 000 Kč měsíčně
|Raiffeisenbank:
Bonusový spořicí účet
|4,00 %
|Do 500 000 Kč
|0,10 % či 3,00 %***
|10 plateb kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu
|Komerční banka: Dětský spořicí účet
|4,00 %
|Do 100 000 Kč
|0,00 %
|Od 0 do 18 let
|VÚB Banka: Spoření bez limitů
|3,80 %
|–
|–
|Daňový domicil od finančního úřadu pro českou 15% daň z příjmů, jinak se úrok bude danit slovenskou 19% daní
|Česká spořitelna:
Spořicí účet pro děti
|3,80 %
|Do 100 000 Kč
|0,01 %
|Pravidelné zasílání alespoň 50 Kč měsíčně na spořicí účet
|ČSOB: Spoření s bonusem
|3,80 %****
|Do 250 000 Kč
|2,00 %
|Fio banka: Fio konto
|3,50 %
|Do 200 000 Kč
|0,10 %
|Komerční banka: Spořicí účet KB
|3,50 %
|Do 1 000 000 Kč
|0,10 %
|Jednorázový vklad alespoň 100 000 Kč, aplikace Komerční banky, zvolení některého z tarifů banky*****
|Partners banka
|3,20 %******
|-
|-
|5× platba kartou měsíčně*******
Zdroj: Nabídka bank a spořitelen
* První tři měsíce jsou bez podmínek a až následně se vyžaduje příjem a pět plateb kartou.
** Nad 2 000 000 Kč není vklad úročen
*** Rozdílná úroková míra, záleží na typu účtu
**** První tři měsíce bez podmínek, pak s podmínkami
***** Rozdílné podmínky pro nové a stávající klienty
****** S doporučením činí úroková sazba 4,06 % do 500 000 Kč
******* Pouze u balíčku Pro jednoho, u balíčků Pro dva a Pro rodinu máte základní úrokovou sazbu automaticky a bez podmínek
Do srovnání jsme nezařadili spořicí účty, u kterých je získání vyšší úrokové sazby podmíněno pravidelným investováním nebo spořením do dalších finančních produktů. Na tyto nabídky upozorňujeme pouze u bank, které zároveň umožňují získat úrokovou sazbu vyšší než 3,00 % p. a. i bez splnění uvedených podmínek. srovnání zahrnuje rovněž i dětské spořicí účty, kde často najdete výhodnější úrokové sazby.
Na trhu jsou dostupné také spořicí účty s nadstandardním úročením, které však vyžadují minimální vklad přesahující 1 milion Kč. Takové produkty nabízejí například Oberbank nebo J&T Banka. Do našeho srovnání jsme je nezahrnuli, protože jsou určeny především klientům s větším objemem volných finančních prostředků.
mBank: úroková sazba 5,01 % do 50 000 Kč
mBank má v nabídce mSpořicí účet pro děti, ten je určen pro klienty do 18 let.
Na mSpořicím účtu nabízí mBank úrokovou sazbu 5,01 % pro vklady do 50 000 Kč, nad tuto částku je vklad úročen 3,01 %. Tyto sazby jsou garantovány do odvolání, minimálně do 31. prosince 2026.
Trinity Bank: úroková sazba 4,28 % do 500 000 Kč
Trinity Bank nabízí Narozeninový spořicí účet s úrokovou sazbou 4,28 % pro vklady do 500 000 Kč, nad 500 000 Kč je vklad úročen úrokovou sazbou 3,30 %. Úrokové sazby Trinity Bank garantuje do 31. března 2027.
Nabídka Trinity Bank platí při založení nového účtu s novým vkladem do naplnění celkového objemu vkladů 30 miliard Kč.
Zvýšená úroková sazba 4,28 % se vztahuje pro nové klienty při zřízení účtu od 8. prosince 2025 a pro stávající klienty při zřízení účtu od 10. dubna 2026. Úroky Trinity Bank připisuje v poslední den v měsíci a jsou nadále zhodnocovány.
mBank: úroková sazba 4,21 % do 250 000 Kč
Dále mBank nabízí mSpořicí účet Plus s úrokovou sazbou 4,21 % do 250 000 Kč, nad tuto částku je vklad úročen:
- 4,01 % p.a. od 250 000,01 Kč do 500 000 Kč
- 3,41 % p.a. od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč
- 3,21 % p.a. nad 3 000 000 Kč
Úrokové sazby jsou garantovány do odvolání, minimálně do 30. listopadu 2026.
Úrokovou sazbu 4,21 % ročně nabízí mBank během prvních tří měsíců bez nutnosti splnění jakýchkoli podmínek. Od čtvrtého měsíce je pro zachování této sazby nutné splnit dvě podmínky:
- Na běžný účet mKonto musí každý měsíc přijít z jiné banky alespoň 15 000 Kč.
- Klient musí měsíčně uskutečnit alespoň pět plateb kartou.
mBank dále nabízí produkty mSpoření a mSpořicí účet s úrokovou sazbou 3,01 % ročně, sazby platí do odvolání, minimálně do 30. listopadu 2026.
Penta Bank: úroková sazba 4,01 % do 10 000 000 Kč
Slovenská Penta Bank zvýšila od 22. října 2026 úrokovou sazbu na svém Spořicím účtu+ z původních 3,51 % na 4,01 % p. a. Zvýhodněné úročení se vztahuje na celý zůstatek až do výše 10 milionů Kč. Část vkladu přesahující tuto hranici banka úročí sazbou 0,01 % p. a.
Pro získání sazby 4,01 % p. a. není nutné splňovat žádné další podmínky, například pravidelný příjem na účet, určitý počet plateb kartou nebo investování do dalších finančních produktů. Založení i vedení účtu je zdarma a lze jej sjednat prostřednictvím mobilní aplikace Penta Bank. Úroky banka vypočítává denně a připisuje měsíčně. Uložené peníze zůstávají klientům kdykoli k dispozici.
Nevýhodou může být způsob zdanění úroků. Penta Bank působí v České republice jako pobočka slovenské banky, a proto klientům automaticky nestrhává českou 15% srážkovou daň. Úroky připisuje v hrubé výši a jejich zdanění si musí klient zajistit sám. Podle své daňové situace tak může mít povinnost uvést úrokové příjmy v daňovém přiznání. Banka mu pro tyto účely poskytne roční potvrzení o připsaných úrocích.
Banka Creditas: úroková sazba 4,00 % do 500 000 Kč
Banka Creditas nabízí Spořicí účet TOP, kde základní úroková sazba činí 3,25 % pro vklad do výše 500 000 Kč. Nicméně pro klienty s aktivním platebním stykem, nabízí zvýšení úrokové sazby o 0,75 procentního bodu (celkem úrokovou sazbu ve výši 4,00 %). Je nutné splnit tyto podmínky:
- 10x platba kartou
- souhrn příchozích plateb 20 000 Kč
Nad 500 000 Kč je vklad zhodnocen sazbou ve výši 3,30 %.
Dále Banka Creditas nabízí úrokovou sazbu 4,25 % pro vklady do 500 000 Kč, ale s podmínkou pravidelné investice ve výši minimálně 3 000 Kč měsíčně, nebo souhrnu všech investic klienta ve výši minimálně 300 tisíc Kč.
Při investování od 1 500 Kč do 2 999 Kč měsíčně nabízí Creditas úrokovou sazbu ve výši 3,75 % na zůstatek do 500 000 Kč.
UniCredit Bank: úroková sazba 4,00 % do 500 000 Kč
UniCredit Bank nabízí na svých běžných účtech (START, OPEN a TOP) úrokovou sazbu ve výši 4,00 % pro vklady do 500 000 Kč, dále pro vklady od 500 000 Kč do 2 000 000 Kč je výše úrokové sazby 3,00 %.
Pro její dosažení jsou podmínky následující:
- 10× měsíčně zaplatíte kartou, kterou máte k běžnému účtu v rámci balíčku
- příchozí platby alespoň 20 000 Kč za kalendářní měsíc (tzv. kreditní obrat)
Nad částku 2 000 000 Kč není vklad dále úročen. Při nesplnění podmínek je vklad úročen základním úrokem ve výši 0,01 %.
U UniCredit Bank mohou klienti získat úrokovou sazbu ve výši 4,30 %, ale s podmínkami:
- 10× měsíčně zaplatíte kartou
- investujete s námi pravidelně alespoň 2 000 Kč měsíčně nebo jednorázově alespoň 50 000 Kč
Dále UniCredit Bank pro nové klienty při založení účtu od 1. října do 31. prosince 2026 nabízí možnost získat až 4000 Kč, kdy za provedení alespoň 10 plateb kartou měsíčně získají 400 Kč měsíčně. Celkem tak mohou učinit v 10 měsících.
Raiffeisenbank: úroková sazba 4,00 % do 500 000 Kč
Raiffeisenbank na svém Bonusovém spořicím účtu úrokovou sazbu nabízí až 4,00 % p. a. Pro získání bonusového úročení je nutné spořicí účet aktivovat v mobilní aplikaci a každý měsíc alespoň desetkrát zaplatit kartou. Pokud klient tuto podmínku nesplní, vklady se úročí pouze základní sazbou 0,10 % p. a.
Nejvyšší sazba 4,00 % p. a. platí pro vklady do 500 000 Kč a dosáhnout na ni mohou klienti s Chytrým, Aktivním i Exkluzivním účtem. U úspor nad půl milionu korun se už podmínky liší podle typu běžného účtu. Rozdílná je jak úroková sazba, tak maximální částka, na kterou se zvýhodněné úročení vztahuje:
|Tarif
|Bonusový úrok u vkladu do 500 tis. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč
|Chytrý účet
|4,00 %
|x
|x
|Aktivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|x
|Exkluzivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Raiffeisenbank
Úroky banka připisuje vždy 5. den následujícího kalendářního měsíce.
Klienti Raiffeisenbank mohou dále získat vyšší úrokovou sazbu 4,20 % p. a. pro vklady do 500 000 Kč, jestliže při splnění výše zmíněných podmínek splní také podmínku investování, která zahrnuje pravidelné investování alespoň 500 Kč měsíčně do podílových fondů nebo mít na konci kalendářního měsíce investiční portfolio v hodnotě nejméně 400 000 Kč.
Raiffeisenbank dále pokračuje v bonusové nabídce pro nové klienty, kteří si založili běžný účet v období od 6. ledna 2025 do 31. prosince 2026, kteří během měsíce provedou alespoň 10 plateb kartou. Tito klienti mohou získat bonus 500 Kč měsíčně po dobu až šesti měsíců, celkem tedy až 3 000 Kč.
Dále lze získat až 50 % zpět za Stream & AI služby (například za předplatné služeb Netflix, Spotify, YouTube, Disney+, Amazon Prime, HBO Max, Prima+, OpenAI, Perplexity, Claude), a to až 500 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců.
Komerční banka: úroková sazba 4,00 % do 100 000 Kč
Komerční banka nabízí dětem a mladým lidem do 18 let včetně Dětský spořicí účet s úrokovou sazbou 4,00 % p. a. pro vklady do 100 000 Kč. Část vkladu nad tento limit se neúročí.
Maximální limit odchozích plateb činí u klientů od 15 do 18 let 50 000 Kč měsíčně, u mladších dětí je nižší. Limity lze individuálně snížit.
Dospělým klientům banka nabízí Spořicí účet KB s úrokovou sazbou 3,50 % p. a.
V rámci marketingové akce lze získat bonus 500 Kč. Stačí si založit Dětský spořicí účet a do dvou měsíců na něj vložit alespoň 500 Kč. Banka následně připíše dalších 500 Kč.
VÚB banka: úroková sazba 3,80 % bez limitů
Slovenská Všeobecná úverová banka (VÚB) nabízí na Spoření bez limitů 3,80 % bez omezení maximální výše vkladu. Účet je přitom veden v českých korunách.
VÚB sídlí na Slovensku, a proto úroky podléhají 19% slovenské srážkové dani. Čeští klienti se jejímu stržení mohou vyhnout, jestliže bance doloží potvrzení o daňovém domicilu v České republice.
O potvrzení lze požádat místně příslušný finanční úřad. Za jeho vydání se platí správní poplatek 100 Kč. Podrobnosti o získání potvrzení i způsobu jeho předložení bance uvádí VÚB na svých internetových stránkách.
Úmrtí a finance: jaký osud čeká vaše peníze na účtu, z pojistky, na spoření na penzi nebo investice?
Česká spořitelna: úroková sazba 3,80 % do 100 000 Kč
Dále Česká spořitelna nabízí Spořicí účet pro děti, u něhož lze získat úrokovou sazbu 3,80 % do 100 000 Kč. Podmínka je poměrně snadná, stačí pravidelně zasílat na spořicí účet kapesné ve výši alespoň 50 Kč měsíčně. Spořicí účet je určen pro klienty mladší 15 let. Jestliže podmínka „kapesného“ není splněna, tak se úroková sazba sníží na 2,80 % p.a. do výše 100 000 Kč.
Nad hranici 100 000 Kč se vklad úročí 0,01 % p.a.
Dále u České spořitelny probíhá marketingová akce pro nezletilé od 8 do 17 let (včetně), při níž mohou získat bonus 100 Kč měsíčně, a to až po dobu 5 měsíců po sobě (celkem tedy až 500 Kč). Podmínkou pro získání odměny za daný kalendářní měsíc je provedení minimálně tří plateb platební kartou.
Česká spořitelna: až 5,20 % v bodovém systému Level Up
Česká spořitelna přešla od začátku října na bodový systém, kdy klienti získávají body například za finanční rezervu, pravidelné spoření, investice, penzijní spoření, pojištění nebo úvěrové produkty. Podle počtu nasbíraných bodů se dostanou do jedné ze čtyř úrovní programu Level Up.
V první úrovni činí automatická sazba 0,55 % p. a., ve druhé 2,00 % p. a. a ve třetí a čtvrté 3,80 % p. a. Za dosažení jednotlivých úrovní si však klient může vybrat také odměnu v podobě dalšího zvýšení úroku. Postupně lze získat bonusy 0,20, 0,30, 0,40 a 0,50 procentního bodu.
Maximální úroková sazba 5,20 % je určena pro vklady do 400 000 Kč, klient ji nezíská automaticky ani po dosažení nejvyšší úrovně. Potřebuje alespoň 18 bodů a zároveň si musí ve všech čtyřech úrovních zvolit jako odměnu právě zvýšení úrokové sazby. Tudíž se reálně vzdá dalších výhod u České spořitelny.
ČSOB: úroková sazba 3,80 % do 250 000 Kč
ČSOB nabízí u Spoření s bonusem úrokovou sazbu až 3,80 % p. a., která se standardně vztahuje na vklady do 250 000 Kč. Část úspor přesahující tuto hranici banka úročí sazbou 2,00 % p. a.
Noví klienti získají během prvních tří měsíců sazbu 3,80 % p. a. automaticky, bez nutnosti splňovat jakékoli další podmínky. Pokud si chtějí zvýhodněné úročení udržet i po uplynutí tohoto období, musí zajistit měsíční příjem na účet alespoň 15 000 Kč, uskutečnit minimálně pět plateb kartou a pravidelně odkládat alespoň 1 500 Kč měsíčně do penzijního spoření, stavebního spoření nebo investic.
Pro klienty ČSOB Premium platí odlišné podmínky. Aby dosáhli na nejvyšší sazbu, musí do vybraných spořicích nebo investičních produktů pravidelně ukládat alespoň 4 000 Kč měsíčně a splnit další stanovené požadavky. Odměnou jim je úrok 3,80 % p. a. až do výše vkladu 1 milion Kč.
Výhodnější podmínky mají také mladí lidé ve věku od 18 do 26 let. K získání sazby 3,80 % p. a. na úspory do 250 000 Kč jim postačí alespoň pět plateb kartou měsíčně. Nemusí dokládat pravidelný příjem ani spořit či investovat prostřednictvím dalších produktů banky. Stejnou úrokovou sazbu mohou získat také nezletilí klienti, pokud požadované podmínky splní jejich rodiče.
Na zvýhodněné úročení lze dosáhnout i bez pravidelného penzijního či stavebního spoření nebo investování. Klientům, kterým na účet měsíčně přijde alespoň 15 000 Kč a kteří provedou minimálně pět plateb kartou, ČSOB nabízí sazbu 2,75 % p. a. na vklady do 250 000 Kč. Vyšší zůstatek úročí sazbou 2,00 % p. a.
Pokud klient nesplní žádnou z podmínek pro získání bonusového úroku, musí se spokojit se základní sazbou pouhých 0,10 % p. a.
Nejvyšší úrokovou sazbu 3,80 % p. a. banka garantuje do 30. listopadu 2026. O případných změnách podmínek bude klienty informovat nejpozději dva týdny před skončením aktuální nabídky.
Srovnání termínovaných vkladů v říjnu 2026: řada bank od září zvýšila úrokové sazby
Komerční banka: úroková sazba 3,50 % do 1 000 000 Kč
Komerční banka nabízí na Spořicím účtu KB úrokovou sazbu až 3,50 % p. a. do 1 milionu Kč. Dále je vklad úročen sazbou 0,10 % p. a.
Navíc cesta k získání úrokové sazby 3,50 % je odlišná pro nové a pro klienty Komerční banky.
Noví klienti Komerční banky
Pro nové klienty je získání zvýhodněné sazby spojeno s několika podmínkami:
- nutné používat mobilní bankovnictví KB+
- nejpozději do 3 měsíců od založení spořicího účtu si sjednat některý z tarifů běžného účtu Komerční banky
Stávající klienti Komerční banky
Stávající klienti Komerční banky musí pro získání úrokové sazby 3,50 % p. a. zaslat na svůj účet minimálně 100 000 Kč z účtu jiné banky.
Dále je nutné zvýhodněné úročení aktivovat v bankovnictví KB+. Klient tak učiní v detailu spořicího účtu prostřednictvím možnosti „Získat bonus“.
Kdo požadované podmínky nesplní, na atraktivnější úrok nedosáhne. Komerční banka mu bude úspory úročit pouze základní sazbou 0,10 % p. a.
Fio banka: úroková sazba 3,50 % do 200 000 Kč
Fio banka na svém Fio kontu nabízí pro fyzické osoby bonusovou úrokovou sazbu 3,50 % p.a. pro vklady do 200 000 Kč. Dále je vklad úročen v těchto pásmech:
- 0,10 % p.a. z části vkladu od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč,
- 0,15 % p.a. z části vkladu od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč,
- 0,20 % p.a. z části vkladu nad 10 000 000 Kč.
Pro právnické i fyzické osoby dále Fio banka nabízí samostatný spořicí účet s úrokovou sazbou 3,00 % bez omezení jeho maximální výše.
Partners Banka: úroková sazba 3,20 % bez omezení
Partners Banka nabízí běžné účty Pro jednoho, Pro dva a Pro rodinu. U nich je možné založit spořicí účet s úrokovou sazbou 3,20 % p. a. bez omezení maximální výše vkladu. Stejným úrokem tak banka zhodnocuje i úspory přesahující několik set tisíc korun.
Klienti s tarify Pro dva a Pro rodinu získávají sazbu 3,20 % p. a. automaticky, aniž by museli splňovat další podmínky. Nicméně u základního tarifu Pro jednoho je zvýhodněné úročení podmíněno alespoň pěti platbami kartou měsíčně a aktivací služby Hlídání minimálního zůstatku.
Pokud klient s tarifem Pro jednoho tyto požadavky po dobu tří měsíců neplní, úroková sazba mu klesne na 2,03 % p. a. Zvýhodněné úročení však může kdykoli znovu získat, pokud začne podmínky plnit nebo přejde na některý z vyšších tarifů.
Další možností, jak dosáhnout na vyšší zhodnocení úspor, je doporučitelský program Partners Banky. Stávající klient, který banku doporučí novému zákazníkovi, získá na jeden měsíc úrokovou sazbu 4,06 % p. a. na vklady do 500 000 Kč.
Výhodu získává také nově příchozí klient. Pokud splní podmínky doporučitelského programu, banka mu na dobu tří měsíců zvýší úrokovou sazbu o jeden procentní bod.
Nabídka spořicích účtů s úrokem 3,00 % či nižším, anebo s podmínkou investice
Banky a spořitelny mají v nabídce více spořicích účtů s odlišnými podmínkami. Některé z nich však nabízejí úrokové sazby ve výši 3,00 % p.a. a nižší, ale s podmínkou investice či uložení vkladu do jiných produktů.
Přehled a srovnání jednotlivých nabídek najdete ve Srovnávači Měšec.cz: