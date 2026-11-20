V říjnu banky pokračovaly ve zvyšování úrokových sazeb na svých spořicích účtech. Jaké jsou nejvyšší úrokové sazby na spořicích účtech v listopadu?
Srovnání spořicích účtů v listopadu 2026
Do srovnání byly zahrnuty ty spořicí účty, jejichž úroková sazba přesahuje 3,50 %.
|Banka
|Úrok do hranice
|Hranice
|Úrok nad hranicí
|Další podmínky
|mBank: mSpořicí účet pro děti
|5,01 %
|Do 50 000 Kč
|3,01 %
|Založení účtu pro dítě
|Banka Creditas: Spořicí účet TOP
|4,60 %
|Do 500 000 Kč
|3,30 %
|10x platba kartou
souhrn příchozích plateb 20 tisíc Kč
nebo investování
|mBank:
mSpořicí účet Plus
|4,41 %
|Do 250 000 Kč
|4,11 % do 500 000 Kč
3,51 % do 3 000 000 Kč
3,41 % nad 3 000 000,01 Kč
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně*
|Trinity Bank: Narozeninový spořicí účet
|4,28 %
|Do 500 000 Kč
|3,30 %
|–
|Komerční banka: Spořicí účet KB
|4,20 %
|Do 1 000 000 Kč
|0,01 %
|Nový tarif nebo převod 100 000 Kč z jiné banky; sazba na 3 měsíce
|VÚB Banka: Spoření bez limitů
|4,10 %
|–
|–
|Daňový domicil od finančního úřadu pro českou 15% daň z příjmů, jinak se úrok bude danit slovenskou 19% daní
|Fio banka: Fio konto
|4,02 %
|Do 200 000 Kč
|0,10 %
|Penta Bank
|4,01 %
|Do 10 000 000 Kč
|0,01 %
|UniCredit Bank
|4,00 %
|Do 500 000 Kč
|3,00 %**
|10 plateb kartou + příchozí platby alespoň 20 000 Kč měsíčně
|Raiffeisenbank:
Bonusový spořicí účet
|4,00 %
|Do 500 000 Kč
|0,10 % či 3,00 %***
|10 plateb kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu
|Komerční banka: Dětský spořicí účet
|4,00 %
|Do 100 000 Kč
|0,00 %
|Od 0 do 18 let
|Česká spořitelna:
Spořicí účet pro děti
|3,80 %
|Do 100 000 Kč
|0,01 %
|Pravidelné zasílání alespoň 50 Kč měsíčně na spořicí účet
|ČSOB: Spoření s bonusem
|3,80 %****
|Do 250 000 Kč
|2,00 %
|Fio banka: Fio spořicí účet
|3,52 %
|–
|–
Zdroj: Nabídka bank a spořitelen
* První tři měsíce jsou bez podmínek a až následně se vyžaduje příjem a pět plateb kartou.
** Nad 2 000 000 Kč není vklad úročen
*** Rozdílná úroková míra, záleží na typu účtu
**** První tři měsíce bez podmínek, pak s podmínkami
Do srovnání jsme nezařadili spořicí účty, u kterých je získání vyšší úrokové sazby podmíněno pravidelným investováním nebo spořením do dalších finančních produktů. Na tyto nabídky upozorňujeme pouze u bank, které zároveň umožňují získat úrokovou sazbu vyšší než 3,00 % p. a. i bez splnění uvedených podmínek. Srovnání zahrnuje i dětské spořicí účty, kde často najdete výhodnější úrokové sazby. Na trhu jsou dostupné také spořicí účty s nadstandardním úročením, které však vyžadují minimální vklad přesahující 1 milion Kč. Do našeho srovnání jsme je nezahrnuli, protože jsou určeny především klientům s větším objemem volných finančních prostředků.
mBank: úrok 5,01 % do 50 000 Kč, ale jen pro děti
mBank dlouhodobě nabízí úrokovou sazbu ve výši 5,01 % na mSpořicím účtu pro děti (pro klienty do 18 let).
Úroková sazba 5,01 % ovšem platí pro vklady do 50 000 Kč, nad tuto částku je vklad úročen 3,01 %. mBank úrokové sazby garantuje do odvolání, minimálně do 31. ledna 2027.
Banka Creditas: úrok 4,60 % do 500 000 Kč s podmínkami
Banka Creditas na svém Spořicím účtu TOP navýšila maximálně dosažitelnou sazbu o 0,35 procentního bodu.
Nyní u Spořicího účtu TOP činí základní úroková sazba 3,25 % pro vklad do výše 500 000 Kč, 3,30 % pro vklady přesahující 500 000 Kč.
Pro klienty s aktivním platebním stykem, navíc Banka Creditas nabízí zvýšení úrokové sazby o 1,35 procentního bodu, celkem zvýšení úrokové sazby na 4,60 % do 500 000 Kč. Za aktivní platební styk je považováno:
- 10x platba kartou
- souhrn příchozích plateb 20 000 Kč
Nad 500 000 Kč je vklad zhodnocen sazbou ve výši 3,30 %.
Pokud klient nechce plnit podmínku aktivního platebního styku, tak Banka Creditas nabízí úrokovou sazbu 4,60 % pro vklady do 500 000 Kč s podmínkou pravidelné investice ve výši minimálně 3 000 Kč měsíčně, nebo souhrnu všech investic klienta ve výši minimálně 300 000 Kč.
mBank: úrok 4,41 % do 250 000 Kč, ale po 3 měsících s podmínkami
mBank od říjnového srovnání navýšila na svém mSpořicím účtu Plus úrokovou sazbu z 4,21 % na 4,41 % do 250 000 Kč. Dále je vklad pásmově úročen takto:
- 4,11 % p.a. od 250 000,01 Kč do 500 000 Kč
- 3,51 % p.a. od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč
- 3,41 % p.a. nad 3 000 000 Kč
Úrokové sazby jsou garantovány do odvolání, minimálně do 31. ledna 2027.
Úrokovou sazbu 4,41 % ročně nabízí mBank během prvních tří měsíců bez nutnosti splnění jakýchkoli podmínek. Od čtvrtého měsíce je pro zachování této sazby nutné splnit dvě podmínky:
- Na běžný účet mKonto musí každý měsíc přijít z jiné banky alespoň 15 000 Kč.
- Klient musí měsíčně uskutečnit alespoň pět plateb kartou.
Studentům s účtem #navlastnitriko (15–18 let) stačí splnit podmínku 5 plateb kartou.
mBank má ve svém portfoliu dále mSpoření a mSpořicí účet s úrokovou sazbou 3,01 % ročně, sazby platí do odvolání, minimálně do 31. ledna 2027.
Čtyři banky vypnou elektronické bankovnictví. Omezení se může dotknout až 9 milionů klientů
Trinity Bank: úrok 4,28 % do 500 000 Kč s garancí do 31. března
Trinity Bank na svém Narozeninovém spořicím účtu nabízí úrokovou sazbu ve výši 4,28 % pro vklady do 500 000 Kč, nad 500 000 Kč je vklad úročen úrokovou sazbou 3,30 %. Úrokové sazby Trinity Bank garantuje do 31. března 2027.
Úroky Trinity Bank připisuje v poslední den v měsíci a jsou nadále zhodnocovány.
U Trinity Bank probíhá marketingová akce, kdy za zvýšení financí na spořicím účtu jsou klienti zahrnuti automaticky do slosování o zajímavé cen. Například za každých nově vložených 100 000 Kč získávají klienti 1 los do slosování o MacBook Neo. Při navýšení o 10 000 Kč a více je pak možnost vyhrát ve slosování odměnu ve výši 1 000 Kčf.
Komerční banka: úrok 4,20 % do 1 000 000 Kč na 3 měsíce
Komerční banka nabízí na Spořicím účtu KB úrokovou sazbu až 4,20 % p. a. pro vklady do 1 milionu Kč. Zvýhodněné úročení však platí pouze po dobu tří měsíců od splnění stanovených podmínek.
Jak získat úrokovou sazbu 4,20 %?
Podmínky pro získání nejvyšší úrokové sazby se liší pro nové a stávající klienty Komerční banky.
Noví klienti, kteří dosud neměli sjednaný tarif běžného účtu, musí:
- Založit si spořicí účet v novém bankovnictví KB+.
- Sjednat si některý z tarifů běžného účtu nejpozději do tří měsíců od založení spořicího účtu.
Stávající klienti musí:
- Aktivovat bonusové úročení v aplikaci KB+ v detailu spořicího účtu v sekci Úročení.
- Do 30 dnů od aktivace převést na spořicí účet alespoň 100 000 Kč jednou platbou z jiné banky.
Po uplynutí tří měsíců banka automaticky aktivuje bonusové úročení „Odměna“ na dalších 12 měsíců. V listopadu 2026 činí tato sazba 3,00 % p. a. Její výše však není garantována po celé období a může se měnit podle aktuálního sazebníku banky.
Klientům, kteří nesplní podmínky pro bonusové úročení, nabízí Komerční banka základní úrokovou sazbu 0,10 % p. a. do příslušného limitu. Část vkladu přesahující stanovený limit je úročena sazbou 0,01 % p. a.
Pro klienty, kteří nevyužívají tříměsíční zvýhodnění, činí v listopadu úroková sazba podle sjednaného tarifu 1,00 % až 2,50 % p. a. pro vklady do 200 000 Kč. Klientům se sjednanou extra službou Premium banka nabízí sazbu 3,50 % p. a. pro vklady do 1 milionu Kč.
VÚB banka: úrok 4,10 % bez limitů
Slovenská Všeobecná úverová banka (VÚB) nabízí na Spoření bez limitů 4,10 % bez omezení maximální výše vkladu. Účet je veden v českých korunách.
Kvůli slovenskému sídlu VÚB banky úroky podléhají 19% slovenské srážkové dani. Čeští klienti se jejímu stržení mohou vyhnout, jestliže bance doloží potvrzení o daňovém domicilu v České republice.
O potvrzení lze požádat místně příslušný finanční úřad. Za jeho vydání se platí správní poplatek 100 Kč. Podrobnosti o získání potvrzení i způsobu jeho předložení bance uvádí VÚB na svých internetových stránkách.
Fio banka: úrok 4,02 % do 200 000 Kč
Fio banka na svém Fio kontu nabízí pro fyzické osoby bonusovou úrokovou sazbu 4,02 % p.a. u vkladů do 200 000 Kč, s dalším pásmovým úročením:
- 0,10 % p.a. z části vkladu od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč,
- 0,15 % p.a. z části vkladu od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč,
- 0,20 % p.a. z části vkladu nad 10 000 000 Kč.
Pro právnické i fyzické osoby dále Fio banka nabízí samostatný spořicí účet s úrokovou sazbou 3,00 % bez omezení jeho maximální výše.
Penta Bank: úrok 4,01 % do 10 000 000 Kč
Slovenská Penta Bank zvýšila úrokovou sazbu na Spořicím účtu+ naposled 22. října 2026 z 3,51 % na 4,01 % pro vklady do 10 000 000 Kč.
Vklad nad tuto částku je úročen 0,01 %. Pro získání úrokové sazby 4,01 % na Spořicím účtu+ není třeba splňovat žádné další podmínky.
Úroky Penta Bank vypočítává denně a připisuje měsíčně. Uložené peníze zůstávají klientům kdykoli k dispozici.
Nevýhodou spořicího účtu u Penta Bank může být povinnost samostatně zdanit úrokové výnosy. Banka totiž v České republice působí jako pobočka slovenské banky, a proto z připsaných úroků automaticky neodvádí českou 15% srážkovou daň.
Klientům jsou tak úroky připisovány v hrubé výši a za jejich případné zdanění odpovídají sami. V závislosti na své daňové situaci mohou mít povinnost zahrnout úrokové příjmy do daňového přiznání. Pro tyto účely banka poskytuje roční potvrzení o výši připsaných úroků.
UniCredit Bank: úrok 4,00 % do 500 000 Kč s podmínkami
UniCredit Bank nabízí u běžných účtů START, OPEN a TOP úrokovou sazbu 4,00 % ročně pro vklady do 500 000 Kč. Část vkladu od 500 000 Kč do 2 milionů korun je úročena sazbou 3,00 % ročně.
Pro získání zvýhodněného úročení musí klienti splnit dvě podmínky:
- Alespoň 10krát měsíčně zaplatit kartou vydanou k běžnému účtu.
- Zajistit příchozí platby v souhrnné výši alespoň 20 000 Kč měsíčně (tzv. kreditní obrat).
Část vkladu přesahující 2 miliony korun se již neúročí. Při nesplnění stanovených podmínek klesá úroková sazba na 0,01 % ročně.
Ještě vyšší úrokovou sazbu 4,30 % ročně mohou klienti získat při provedení alespoň 10 plateb kartou měsíčně a současném investování. Podmínkou je pravidelná investice alespoň 2 000 Kč měsíčně nebo jednorázová investice ve výši minimálně 50 000 Kč.
UniCredit Bank navíc připravila bonus pro nové klienty, kteří si založí účet v období od 1. října do 31. prosince 2026. Za provedení alespoň 10 plateb kartou měsíčně mohou získat odměnu 400 Kč. Bonus lze čerpat po dobu až 10 měsíců, celkově tak mohou noví klienti získat až 4 000 Kč.
Raiffeisenbank: úrok 4,00 % do 500 000 Kč
Raiffeisenbank nabízí Bonusový spořicí účet s úrokovou sazbou 4,00 % do 500 000 Kč. Pro získání bonusového úročení je nutné spořicí účet aktivovat v mobilní aplikaci a každý měsíc alespoň desetkrát zaplatit kartou. Pokud klient tuto podmínku nesplní, vklady se úročí pouze základní sazbou 0,10 % p. a.
Bonusový spořicí účet si klienti mohou založit u běžných účtů Raiffeisenbank s tarify Chytrý, Aktivní a Exkluzivní. U jednotlivých účtů se ovšem liší úročení:
|Tarif
|Bonusový úrok u vkladu do 500 tis. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč
|Chytrý účet
|4,00 %
|x
|x
|Aktivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|x
|Exkluzivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Raiffeisenbank
Úroky banka připisuje vždy 5. den následujícího kalendářního měsíce.
Klienti Raiffeisenbank mohou dále získat vyšší úrokovou sazbu 4,20 % p. a. pro vklady do 500 000 Kč, jestliže při splnění výše zmíněných podmínek splní také podmínku investování, která zahrnuje pravidelné investování alespoň 500 Kč měsíčně do podílových fondů nebo mít na konci kalendářního měsíce investiční portfolio v hodnotě nejméně 400 000 Kč.
Raiffeisenbank navíc oznámila, že od 1. prosince 2026 zvyšuje úrokové sazby:
|Tarif
|Bonusový úrok u vkladu do 250 000 Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 250 001 Kč do 500 000 Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 500 001 Kč do 1 000 000 Kč
|Chytrý účet
|4,20 %
|3,90 %
|x
|Aktivní účet
|4,20 %
|3,90 %
|3,00 %
|Exkluzivní účet
|4,20 %
|3,90 %
|3,00 %*
*Bonusový úrok až do 5 000 000 Kč
Zdroj: Raiffeisenbank
Podmínkou opět bude 10 plateb kartou. Pokud se klienti rozhodnou investovat, tak mohou získat úrokovou sazbu 4,50 % pro vklady do 250 000 Kč.
Raiffeisenbank dále pokračuje v bonusové nabídce pro nové klienty, kteří si založili běžný účet v období od 6. ledna 2025 do 31. prosince 2026, kteří během měsíce provedou alespoň 10 plateb kartou. Tito klienti mohou získat bonus 500 Kč měsíčně po dobu až šesti měsíců, celkem tedy až 3 000 Kč.
Dále lze u Raiffeisenbank získat až 50 % zpět za Stream & AI služby (například za předplatné služeb Netflix, Spotify, YouTube, Disney+, Amazon Prime, HBO Max, Prima+, OpenAI, Perplexity, Claude), a to až 500 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců.
Komerční banka: úrok 4,00 % do 100 000 Kč
Komerční banka nabízí dětem a mladým lidem do 18 let včetně Dětský spořicí účet s úrokovou sazbou 4,00 % ročně pro vklady do 100 000 Kč. Část vkladu přesahující tuto hranici se již neúročí.
U dětského spořicího účtu jsou omezeny také odchozí platby. Klienti ve věku od 15 do 18 let mohou měsíčně převést maximálně 50 000 Kč, u mladších dětí platí nižší limit. Nastavené limity je možné individuálně snížit.
V rámci aktuální marketingové akce mohou rodiče pro své děti získat také jednorázový bonus 500 Kč. Podmínkou je založení Dětského spořicího účtu a vložení alespoň 500 Kč do dvou měsíců od jeho otevření. Po splnění podmínek banka připíše na účet dalších 500 Kč.
Úmrtí a finance: jaký osud čeká vaše peníze na účtu, z pojistky, na spoření na penzi nebo investice?
Česká spořitelna: úrok 3,80 % do 100 000 Kč
Česká spořitelna nabízí dětem mladším 15 let Spořicí účet pro děti s úrokovou sazbou 3,80 % ročně pro vklady do 100 000 Kč. Pro získání zvýhodněného úročení stačí splnit jedinou podmínku, a to pravidelně posílat na spořicí účet kapesné ve výši alespoň 50 Kč měsíčně.
Pokud podmínka pravidelného zasílání kapesného není splněna, úroková sazba klesá na 2,80 % ročně. Část vkladu přesahující 100 000 Kč se úročí sazbou 0,01 % ročně.
Česká spořitelna navíc nabízí dětem a mladým lidem ve věku od 8 do 17 let včetně možnost získat bonus až 500 Kč. Za provedení alespoň tří plateb kartou v kalendářním měsíci banka připíše odměnu 100 Kč. Bonus lze získat až v pěti po sobě jdoucích měsících.
Česká spořitelna: Úrok až 5,20 % v programu Level Up
Česká spořitelna od října 2026 změnila způsob úročení spořicích účtů a zavedla bodový program Level Up. Klienti získávají body například za vytváření finanční rezervy, pravidelné spoření, investování, penzijní spoření nebo využívání pojištění a úvěrových produktů. Podle počtu získaných bodů jsou zařazeni do jedné ze čtyř úrovní.
Základní úroková sazba se odvíjí od dosažené úrovně:
- 1. úroveň: 0,55 % ročně.
- 2. úroveň: 2,00 % ročně.
- 3. a 4. úroveň: 3,80 % ročně.
V jednotlivých úrovních si mohou klienti jako odměnu zvolit také navýšení úrokové sazby, postupně o 0,20, 0,30, 0,40 a 0,50 procentního bodu.
Maximální úrokovou sazbu 5,20 % ročně lze získat pro vklady do 400 000 Kč. Pro její dosažení však nestačí pouze získat alespoň 18 bodů a dosáhnout nejvyšší úrovně programu Level Up. Klient si zároveň musí ve všech čtyřech úrovních zvolit jako odměnu zvýšení úrokové sazby.
Získání nejvyššího úroku je tak podmíněno tím, že se klient vzdá možnosti čerpat jiné odměny a výhody, které Česká spořitelna v rámci programu Level Up nabízí.
ČSOB: úrok 3,80 % do 250 000 Kč
ČSOB nabízí u Spoření s bonusem úrokovou sazbu až 3,80 % do 250 000 Kč. Nad tuto hranici je vklad úročen 2,00 % p. a.
Noví klienti získají během prvních tří měsíců sazbu 3,80 % bez nutnosti splňovat jakékoli další podmínky. Jestliže si chtějí zvýhodněné úročení udržet i po uplynutí tohoto období, musí mít měsíční příjem na účet v minimální výši 15 000 Kč, dále provést alespoň 5 plateb kartou a pravidelně odkládat alespoň 1 500 Kč měsíčně do penzijního spoření, stavebního spoření nebo investic.
Pro klienty ČSOB Premium platí odlišné podmínky. Aby dosáhli na nejvyšší sazbu, musí do vybraných spořicích nebo investičních produktů pravidelně ukládat alespoň 4 000 Kč měsíčně a splnit další stanovené požadavky. Odměnou jim je úrok 3,80 % p. a. až do výše vkladu 1 milion Kč.
Výhodnější podmínky mají klienti ve věku od 18 do 26 let. K získání sazby 3,80 % p. a. na úspory do 250 000 Kč jim postačí alespoň pět plateb kartou měsíčně. Nemusí dokládat pravidelný příjem ani spořit či investovat prostřednictvím dalších produktů banky. Stejnou úrokovou sazbu mohou získat také nezletilí klienti, pokud požadované podmínky splní jejich rodiče.
Na zvýhodněné úročení lze dosáhnout i bez pravidelného penzijního či stavebního spoření nebo investování. Klientům, kterým na účet měsíčně přijde alespoň 15 000 Kč a kteří provedou minimálně pět plateb kartou, ČSOB nabízí sazbu 2,75 % p. a. na vklady do 250 000 Kč. Vyšší zůstatek úročí sazbou 2,00 % p. a.
Pokud klient nesplní žádnou z podmínek pro získání bonusového úroku, musí se spokojit se základní sazbou pouhých 0,10 % p. a.
Nejvyšší úrokovou sazbu 3,80 % p. a. banka garantuje do 30. listopadu 2026. O případných změnách podmínek bude klienty informovat nejpozději dva týdny před skončením aktuální nabídky.
Srovnání termínovaných vkladů v říjnu 2026: řada bank od září zvýšila úrokové sazby
Fio banka: úrok 3,52 % bez omezení
Fio banka vedle Fio konta nabízí dále Fio spořicí účet s úrokovou sazbou 3,52 % p.a. bez omezení výše vkladu.
Na úrokovou sazbu 3,52 % p. a. mají nárok klienti při provedení maximálně dvou plateb či výběrů hotovosti během jednoho kalendářního měsíce.
Nabídka spořicích účtů s úrokem 3,50 % či nižším, anebo s podmínkou investice
Banky a spořitelny mají v nabídce více spořicích účtů s odlišnými podmínkami. Některé z nich však nabízejí úrokové sazby ve výši 3,50 % p.a. a nižší, ale s podmínkou investice či uložení vkladu do jiných produktů.
|
Produkt
|
Max. dosažitelná úroková sazba
|
Pásmové úročení
|
mBank mSpořicí účet pro děti
|5,01 %
|ne
|–
|
Banka CREDITAS Spořicí účet TOP ONE (platby)
|4,6 %
|ano
|–
|
mBank mSpořicí účet Plus
|4,41 %
|ne
|Sjednat online
|
TRINITY BANK Narozeninový Skvělý účet
|4,28 %
|ne
|–
|
Komerční banka, a.s. Spořicí účet s bonusem a podmínkami
|4,2 %
|ano
|–
Přehled a srovnání jednotlivých nabídek najdete ve Srovnávači Měšec.cz: