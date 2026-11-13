Srovnání termínovaných vkladů v listopadu 2026: kde najdete nejvyšší úrok pro vklady na 3, 6 či 12 měsíců?

Banky v posledních měsících zvyšují úrokové sazby na termínovaných vkladech i spořicích účtech. Jaká je aktuální nabídka termínovaných vkladů? Kdo nabízí nejvyšší úrokové sazby pro vklady na 3,6 či 12 měsíců? Jaké jsou podmínky pro získání zvýhodněných úrokových sazeb?
Termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu
V této části článku srovnáváme termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu.
Do srovnání byly zahrnuty termínované vklady s úrokovou sazbou nad 3,50 % u vkladů do 1 roku, ale zmiňujeme i zajímavé úrokové sazby u vkladů s délkou trvání nad 12 měsíců.
Do srovnání nebyly zahrnuty termínované vklady, kde je nutné vložit minimální vklad ve výši stovek tisíců či milionů korun.
Partners Banka: úrok 4,33 % pro vklad na 6 měsíců
Partners Banka od srpna nabízí úrokovou sazbu na svém 6měsíčním termínovaném vkladu ve výši 4,33 %, pro vklady na 3 měsíce pak 3,36 %. Minimální výše vkladu na termínovaném vkladu Partners činí 15 000 Kč, maximálně lze uložit 500 000 Kč. Nabídka se vztahuje na prvních 10 000 klientů.
Od 18. listopadu 2026 Partners Banka nově nabídne úrokovou sazbu 3,76 % ročně pro půlroční vklad, u tříměsíčního vkladu se úroková sazba zvýší na 3,56 % ročně. U obou variant banka zároveň zruší omezení maximální výše vkladu.
Inbank: úrok 4,20 % na 3 a 6 měsíců pro nové klienty
Inbank v září zvýšila úrokovou sazbu na 4,20 % na termínovaných vkladech na 3 a 6 měsíců pro nové klienty u Vkladu na Start.
Úrokové sazby pro stávající klienty Inbank pak činí:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|24 měsíců
|Roční úroková míra
|4,00 %
|4,05 %
|2,50 %
|2,50 %
Zdroj: Inbank
Minimální vklad je 5 000 Kč, nejvyšší 2 000 000 Kč.
Banka Creditas: úrok 4,10 % pro vklady na 1 rok
Banka Creditas v říjnu i v listopadu zvýšila úrokové sazby. Aktuálně nejvyšší úrokovou sazbu ve výši 4,10 % nabízí u vkladu na 1 rok. Dále nabízí tyto úrokové sazby:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|9 měsíců
|1 rok
|Roční úroková míra
|3,30 %*
|3,60 %*
|3,70 %*
|3,80 %*
|4,10 %*
*Připisování úroků na konci období
Zdroj: Banka Creditas
Pro sjednání termínovaného vkladu u Banky Creditas je nutné uložit alespoň 5 000 Kč, maximální výše vkladu však není stanovena. Ještě výhodnější úročení banka nabízí klientům, kteří se rozhodnou své peníze uložit na dobu delší než jeden rok:
|Délka uložení
|2 roky
|3 roky
|5 let
|Roční úroková míra
|4,20 %
|4,30 %
|4,50 %
Zdroj: Banka Creditas
Frekvence připisování úroků závisí na sjednané délce vkladu. U termínovaných vkladů se splatností do jednoho roku banka vyplácí úroky až po skončení sjednaného období. U vkladů s delší splatností jsou úrokové výnosy připisovány každý měsíc.
Penta Bank: úrok 4,01 % u vkladu na 12 měsíců
Penta Bank nabízí termínovaný vklad s úrokovou sazbou až 4,01 % ročně při uložení peněz na 12 měsíců. Další úrokové sazby jsou následovné:
|Délka uložení
|1 měsíc
|2 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Úroková sazba
|3,35 %
|3,35 %
|3,81 %
|4,01 %
Zdroj: Penta Bank
Minimální výše vkladu činí 5 000 Kč.
Moneta Money Bank: úrok 4,00 % u vkladu na 12 měsíců
Moneta Money Bank zvýšila od posledního srovnání úrokové sazby u termínovaných vkladů do 1 roku, nejvyšší úrokovou sazbu ve výši 4,00 % u vkladu na 12 měsíců. Dále nabízí:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra při vkladu do 1,5 mil. Kč
|2,70 %*
|3,80 %
|3,90 %
|4,00 %
*3,70 % od vkladu ve výši 1,5 mil. Kč
Zdroj: Moneta Money Bank
Minimální výše vkladu činí 15 000 Kč, maximální výše vkladu není omezena.
Vyšší úrokové sazby nabízí Moneta Money Bank u delších vkladů, na 36 a 60 měsíců nabízí úrokovou sazbu ve výši 4,30 %.
Komerční banka: úrok 4,00 % u vkladu na 6 měsíců
Komerční banka v říjnu zvýšila svoji nejvyšší úrokovou sazbu na 4,00 % u termínovaného vkladu na 6 měsíců:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Vklad do výše 10 mil. Kč
|2,50 %
|4,00 %
|3,00 %
Zdroj: Komerční banka
Minimální výše vkladu není stanovena, maximální výše vkladu činí 10 milionů korun.
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Air Bank: úrok 3,80 % u vkladu na 12 měsíců
Air Bank od posledního srovnání v říjnu změnila úrokové sazby, aktuálně nabízí nejvyšší úrokovou sazbu 3,80 % u vkladu na 12 měsíců:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|3,60 %
|3,60 %
|3,60 %
|3,80 %
Zdroj: Air Bank
V říjnu nabízela nejvyšší zhodnocení u vkladu na 1 měsíc, a to 3,70 %.
Minimální vklad činí 30 000 Kč, horní hranice není stanovena.
ČSOB: úrok 3,80 % u vkladu na 12 měsíců
ČSOB naposled zvýšila úrokové sazby na termínovaném vkladu v červenci, tu nejvyšší nabízí u vkladu na 12 měsíců:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|3,00 %
|3,30 %
|3,80 %
Zdroj: ČSOB
Minimální výše vkladu činí 5 000 Kč, maximální není omezena.
Oberbank: úrok 3,75 % u vkladu na 9 měsíců
Oberbank nabízí termínovaný vklad TOP JISTOTA s minimální výší vkladu 100 000 Kč:
|Délka uložení
|6 měsíců
|9 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|2,75 %
|3,75 %
|2,75 %
Zdroj: Oberbank
Dále u termínovaného vkladu na 24 měsíců nabízí Oberbank úrokovou sazbu 4,375 %.
mBank: úrok 3,71 % pro vklady na 3, 6 i 12 měsíců
mBank na svém terminovaném mVkladu nabízí jednotnou sazbu:
|Délka uložení
|Úroková míra
|3 měsíce
|3,71 %
|6 měsíců
|3,71 %
|12 měsíců
|3,71 %
Zdroj: mBank
Minimální vklad na mVkladu činí 1 000 Kč, maximální výše vkladu není omezena.
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UniCredit Bank: úrok 3,70 % u vkladu na 6 a 12 měsíců
UniCredit Bank od říjnového srovnání lehce pozměnila své úrokové sazby na termínovaných vkladech, nejvyšší úrokové sazby se ovšem nezměnily a nabízí je u vkladů na 6 a 12 měsíců:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
pro vklady od 30 000 Kč do 999 999 Kč
|2,25 %
|3,00 %
|3,70 %
|3,70 %
|Roční úroková míra
pro vklady od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč
|2,45 %*
|3,00 %
|3,70 %*
|3,80 %*
*Úrokové zvýhodnění pro vklad nad 1 000 000 Kč platí pouze pro Fyzické osoby nepodnikající
Zdroj: UniCredit Bank
Klientům, kteří plánují uložit jeden milion korun či více, banka nabízí jiné úrokové sazby.
Součástí nabídky UniCredit Bank je také termínovaný vklad DUET PLUS, u kterého lze získat garantovanou úrokovou sazbu až 6,50 % ročně. Podmínkou pro dosažení tohoto úročení je však současné investování části finančních prostředků do investičních produktů.
Fio banka: úrok 3,60 % u vkladu na 9 a 12 měsíců
Fio banka nabízí nejvyšší úrokovou sazbu ve výši 3,60 % u vkladů na 9 a 12 měsíců. Další nabídka Fio banky je následující:
|Délka uložení vkladu
|Úroková míra
|1 týden
|2,60 %
|2 týdny
|2,90 %
|1 měsíc
|3,30 %
|2 měsíce
|3,30 %
|3 měsíce
|3,50 %
|6 měsíců
|3,50 %
|9 měsíců
|3,60 %
|12 měsíců
|3,60 %
|24 měsíců
|3,00 %
|36 měsíců
|3,00 %
|48 měsíců
|3,00 %
Zdroj: Fio banka
Termínované vklady jsou úročeny od minimálního zůstatku 3 000 Kč.
Nabídka termínovaných vkladů s úrokovou sazbou 3,50 % či nižší
Další nabídku termínovaných vkladů najdete zde:
Termínované vklady s podmínkou investic či členského vkladu
Druhá část srovnání termínovaných vkladů zahrnuje termínované vklady s podmínkou investice do podílových fondů či jiných investičních nástrojů nebo složením členského vkladu ve spořitelním družstvu.
Termínované vklady podmíněné investováním do dalších finančních produktů zpravidla nabízejí vyšší úrokové sazby. Je však třeba zohlednit riziko kolísání hodnoty investice i možné ztráty části vložených prostředků.
U termínovaných vkladů spořitelních družstev je zase nutné počítat s povinným členským vkladem, který se neúročí, a snižuje tak celkové zhodnocení prostředků. Nevýhodou může být také delší doba potřebná k jeho vypořádání. Například u spořitelního družstva Artesa dochází k vypořádání členského vkladu až po schválení účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo.
Do srovnání termínovaných vkladů podmíněných další investicí nebo členským vkladem jsme zařadili pouze produkty s úrokovou sazbou vyšší než 5 % ročně.
Spořitelní družstvo Artesa: úrok 8,00 % na 1 rok s podmínkou členského vkladu
Spořitelní družstvo Artesa má v nabídce několik variant termínovaných vkladů, například Artesa STANDARD, PREMIUM, BONUS nebo Duální vklad. Podmínkou jejich sjednání je členství ve spořitelním družstvu.
Nejvyšší úročení nabízí Duální vklad se sazbou až 8,00 % ročně. Pro získání této sazby je nutné uložit peníze na dobu jednoho roku a zároveň složit členský vklad odpovídající 50 % částky vložené na termínovaný vklad.
Členský vklad se však neúročí a nepodléhá zákonnému pojištění vkladů. Jeho vrácení navíc může trvat delší dobu. Po zániku členství musí družstvo vypořádat členský vklad nejpozději do tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, ve kterém členství skončilo. Výsledná výše vypořádacího podílu se přitom může odvíjet od hospodářských výsledků družstva.
Na samotný termínovaný vklad mohou klienti uložit od 20 000 Kč do 5 000 000 Kč.
|Délka uložení
|Další členský vklad z celkové výše Duálního vkladu
|Úroková sazba termínované složky vkladu
|1 rok
|20 %
|5,20 % p.a.
|1 rok
|30 %
|6,00 % p.a.
|1 rok
|40 %
|6,90 % p.a.
|1 rok
|50 %
|8,00 % p.a.
Zdroj: Artesa spořitelní družstvo
Úrokový výnos připisuje spořitelní družstvo Artesa spolu s vkladem na váš běžný účet ke dni skončení vkladového období.
UniCredit Bank: úrok 6,50 % na 3 a 6 měsíců a podmínka investice
UniCredit Bank nabízí u produktu DUET PLUS garantovanou úrokovou sazbu až 6,50 % ročně při sjednání na tři nebo šest měsíců. Produkt však není běžným termínovaným vkladem, protože kombinuje spoření s investováním do podílových fondů.
Pro získání zvýhodněné úrokové sazby musí klient rozdělit své prostředky na dvě poloviny. Jedna část je uložena na termínovaný vklad, zatímco druhá je investována do vybraných podílových fondů společností Structured Invest – onemarkets Fund a Generali Investments CEE.
Při srovnání s klasickými termínovanými vklady je proto nutné počítat s tím, že úroková sazba 6,50 % ročně se vztahuje pouze na polovinu vložených prostředků. Druhá polovina směřuje do podílových fondů, jejichž hodnota může kolísat.
Výnos z investiční části není garantován a klient může zaznamenat i ztrátu. Celkové zhodnocení vložených peněz tak závisí nejen na úroku z termínovaného vkladu, ale také na vývoji hodnoty podílových fondů.
|Délka investice
|Úroková sazba
|3 měsíce
|6,50 %
|6 měsíců
|6,50 %
|12 měsíců
|5,00 %
Zdroj: UniCredit Bank
UniCredit Bank nabízí vklady s rozložením termínovaného vkladu a investice 75:25, u nich jsou sazby následující:
|Délka investice
|Úroková sazba
|3 měsíce
|4,50 %
|6 měsíců
|4,50 %
|12 měsíců
|4,10 %
Zdroj: UniCredit Bank
Termínované vklady s investicí s úrokovou sazbou nižší než 5,00 %
I některé další banky nabízí termínované vklady s podmínkou investice, ale již s úrokovou sazbou nižší než 5,00 % ročně. Kompletní přehled aktuálně dostupných nabídek najdete ve srovnávači na Měšci.cz.