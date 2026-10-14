Srovnání termínovaných vkladů v říjnu 2026: řada bank od září zvýšila úrokové sazby

Banky od léta zvyšují úrokové sazby na termínovaných vkladech i spořicích účtech. Jakou výši sazeb najdete v nabídce termínovaných vkladů bank? Jak se liší nabídka termínovaných vkladů s podmínkou investice či členského vkladu?
Termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu
Ve srovnání jsou termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu.
Srovnáváme vklady s úrokovou sazbou nad 3,50 % u vkladů do 1 roku, ale zmiňujeme i zajímavé úrokové sazby u vkladů s délkou trvání nad 12 měsíců.
Rovněž jsou to vklady, kde není nutné vložit vysokou minimální částku v řádu stovek tisíců či milionů, což vyžadují například některé termínované vklady J&T Banky.
Partners Banka: 4,33 % pro vklad na 6 měsíců
Partners Banka v srpnu zvýšila úrokovou sazbu na svém termínovaném vkladu, a to na 4,33 % pro vklady na 6 měsíců. Minimální výše vkladu na termínovaném vkladu Partners činí 15 000 Kč, maximálně lze uložit 500 000 Kč.
Nabídka se vztahuje na prvních 10 000 klientů.
Pro vklady na 3 měsíce nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,36 %, s minimálním vkladem ve výši 15 000 Kč.
Inbank: 4,20 % na 3 a 6 měsíců pro nové klienty
Inbank od září nabízí úrok ve výši 4,20 % na termínovaných vkladech na 3 a 6 měsíců pro nové klienty u Vkladu na Start.
Úroková sazba na 3 a 6 měsíců se v září zvýšila i pro stávající klienty Inbank. Naopak oproti srpnovému srovnání snížila úrokovou sazbu u vkladů na 1 a 2 roky:
Úrokové sazby pro stávající klienty Inbank:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|24 měsíců
|Roční úroková míra
|4,00 %
|4,05 %
|2,50 %
|2,50 %
Zdroj: Inbank
Minimální vklad u Inbank činí 5 000 Kč, nejvyšší pak 2 000 000 Kč.
Komerční banka: 4,00 % u vkladu na 6 měsíců
Komerční banka od září zvýšila svoji nejvyšší úrokovou sazbu u termínovaného vkladu na 6 měsíců, u ostatních vkladů úrokovou sazbu ponechala:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Vklad do výše 10 mil. Kč
|2,50 %
|4,00 %
|3,00 %
Zdroj: Komerční banka
Minimální výše vkladu není stanovena, maximální výše vkladu činí 10 milionů korun.
Banka Creditas: 3,80 % pro vklady na 1 rok
Banka Creditas od zářijového srovnání zvýšila úrokové sazby , nejvyšší úrokovou sazbu ve výši 3,80 % nabízí u vkladu na 1 rok. Dále nabízí tyto úrokové sazby:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|9 měsíců
|1 rok
|Roční úroková míra
|3,30 %*
|3,55 %*
|3,60 %*
|3,70 %*
|3,80 %*
*Připisování úroků na konci období
Zdroj: Banka Creditas
Minimální výše vkladu činí 5 000 Kč, horní hranice není omezena. Úrokové výnosy banka připisuje měsíčně.
Ještě vyšší úrokové sazby nabízí banka Creditas u termínovaných vkladů nad 1 rok:
|Délka uložení
|2 roky
|3 roky
|5 let
|Roční úroková míra
|3,90 %
|4,00 %
|4,30 %
Zdroj: Banka Creditas
U termínovaných vkladů se splatností do jednoho roku banka připisuje úroky na konci sjednaného období. U dlouhodobějších vkladů jsou úroky vypláceny měsíčně.
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ČSOB: 3,80 % u vkladu na 12 měsíců
ČSOB v červenci zvýšila úrokové sazby na termínovaném vkladu, nejvyšší úrokové sazby ve výši 3,80 % nabízí u vkladu na 12 měsíců:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|3,00 %
|3,30 %
|3,80 %
Zdroj: ČSOB
Minimální výše vkladu činí 5 000 Kč, výše vkladu je bez omezení horní hranicí.
mBank: 3,71 % pro vklady na 3, 6 i 12 měsíců
mBank od léta zvýšila své úrokové sazby na terminovaných mVkladech:
|Délka uložení
|Úroková míra
|3 měsíce
|3,71 %
|6 měsíců
|3,71 %
|12 měsíců
|3,71 %
Zdroj: mBank
Minimální vklad na mVkladu činí 1 000 Kč, maximální výše vkladu není omezena.
Air Bank: 3,70 % u vkladu na 1 měsíc
Air Bank zvyšovala úrokové sazby naposled v červenci, od té doby nabízí nejvyšší úrokovou sazbu 3,70 % u vkladu na 1 měsíc:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|3,70 %
|3,40 %
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Air Bank
Minimální vklad u Air Bank je stanoven na 30 000 Kč, horní hranice není stanovena.
Moneta Money Bank: 3,70 % u vkladu na 3, 6 a 12 měsíců
Moneta Money Bank zvýšila od posledního srovnání úrokové sazby u delších termínovaných vkladů, nejvyšší úrokové sazby ve výši 3,70 % nabízí nyní u více vkladů – na 3, 6 a 12 měsíců, respektive na 1 měsíc, ale při vkladu od 1,5 mil. Kč. Minimální výše vkladu činí 15 000 Kč, maximální výše vkladu není omezena.
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra při vkladu do 1,5 mil. Kč
|2,70 %
|3,70 %
|3,70 %
|3,70 %
|Roční úroková míra při vkladu od 1,5 mil. Kč
|3,70 %
|3,70 %
|3,70 %
|3,70 %
Zdroj: Moneta Money Bank
Ještě vyšší úrokové sazby nabízí Moneta Money Bank u delších vkladů, na 36 měsíců činí úroková sazba 4,3 %, na 60 měsíců 4,5 %.
UniCredit Bank: 3,70 % u vkladu na 6 a 12 měsíců
UniCredit Bank navýšila své nejvyšší úrokové sazby, aktuálně je najdete na 6 a 12 měsíců:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
pro vklady od 30 000 Kč do 999 999 Kč
|2,25 %
|3,00 %
|3,70 %
|3,70 %
|Roční úroková míra
pro vklady od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč
|2,45 %*
|3,00 %
|3,35 %*
|3,80 %*
*Úrokové zvýhodnění pro vklad nad 1 000 000 Kč platí pouze pro Fyzické osoby nepodnikající
Zdroj: UniCredit Bank
Minimální výše vkladu činí 30 000 Kč. Pro vklady od jednoho milionu korun nabízí UniCredit Bank odlišné úrokové sazby.
Banka má v nabídce také termínovaný vklad DUET PLUS s garantovanou úrokovou sazbou až 6,50 % ročně. Podmínkou pro získání této sazby je však současné investování části prostředků do investičních produktů.
Fio banka: 3,60 % u vkladu na 9 a 12 měsíců
Fio banka v září zvýšila úrokové sazby u termínovaných vkladů. Nejvyšší úrokovou sazbu ve výši 3,60 % nabízí Fio banka u vkladů na 9 a 12 měsíců. Dále nabízí následující úrokové sazby:
|Délka uložení vkladu
|Úroková sazba
|1 týden
|2,60 %
|2 týdny
|2,90 %
|1 měsíc
|3,00 %
|2 měsíce
|3,20 %
|3 měsíce
|3,50 %
|6 měsíců
|3,50 %
|9 měsíců
|3,60 %
|12 měsíců
|3,60 %
|24 měsíců
|3,00 %
|36 měsíců
|3,00 %
|48 měsíců
|3,00 %
Zdroj: Fio banka
Termínované vklady jsou úročeny od minimálního zůstatku 3 000 Kč.
Česká spořitelna: 3,60 % u vkladu na 2 a 4 měsíce
Česká spořitelna nabízí nejvyšší úrokovou míru ve výši 3,60 % pro vklady na 2 a 4 měsíce, pro vklady od 5 000 Kč do 1 000 000 Kč.
|Délka uložení
|Úroková míra
|1 měsíc
|1,95 %
|2 měsíce
|3,60 %
|3 měsíce
|2,25 %
|4 měsíce
|3,60 %
|6 měsíců
|2,20 %
|12 měsíců
|1,85 %
Zdroj: Česká spořitelna
Nabídka termínovaných vkladů s úrokovou sazbou nižší než 3,00 %
Další nabídku termínovaných vkladů najdete zde:
Termínované vklady s podmínkou investic či členského vkladu
Další srovnání termínovaných vkladů zahrnuje podmínku investice do podílových fondů či jiných investičních nástrojů nebo složením členského vkladu ve spořitelním družstvu.
Tyto produkty nabízí zpravidla vyšší úrokové sazby, ale je nutné počítat s kolísáním hodnoty investice a rizikem ztráty. U podmínky členského vkladu je nutno počítat s tím, že členský vklad není nijak úročen, což snižuje celkové zhodnocení vložených prostředků. Výběr vkladu navíc může trvat, například u spořitelního družstva Artesa dochází k vypořádání členského vkladu až po schválení účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo.
Ve srovnání termínovaných vkladů s podmínkou investice či členského vkladu jsou zahrnuty ty s úrokovou sazbou nad 5 %.
Spořitelní družstvo Artesa: 8,00 % na 1 rok s podmínkou členského vkladu
Spořitelní družstvo Artesa nabízí několik druhů termínovaných vkladů, mezi které patří Artesa STANDARD, PREMIUM, BONUS nebo Duální vklad. Pro jejich sjednání je však nutné stát se členem družstva.
Nejvyšší úrokovou sazbu, až 8,00 % ročně, mohou klienti získat u Duálního vkladu. Takto vysoké zhodnocení je ale podmíněno sjednáním termínovaného vkladu na jeden rok a současným složením členského vkladu ve výši 50 % uložené částky.
Členský vklad totiž není úročený a nevztahuje se na něj zákonné pojištění vkladů. Jeho vrácení navíc není okamžité. Po ukončení členství družstvo vypořádá členský vklad nejpozději do tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Výše vypořádacího podílu přitom může záviset na hospodaření družstva.
Na samotný termínovaný vklad lze uložit minimálně 20 000 Kč a maximálně 5 milionů Kč.
|Délka uložení
|Další členský vklad z celkové výše Duálního vkladu
|Úroková sazba termínované složky vkladu
|1 rok
|20 %
|5,20 % p.a.
|1 rok
|30 %
|6,00 % p.a.
|1 rok
|40 %
|6,90 % p.a.
|1 rok
|50 %
|8,00 % p.a.
Zdroj: Artesa spořitelní družstvo
Úrokový výnos připisuje spořitelní družstvo Artesa spolu s vkladem na váš běžný účet ke dni skončení vkladového období.
UniCredit Bank: 6,50 % na 3 a 6 měsíců a podmínka investice
UniCredit Bank nabízí u termínovaného vkladu DUET PLUS garantovanou úrokovou sazbu až 6,50 % ročně při sjednání na tři nebo šest měsíců. Nejde však o klasický termínovaný vklad, ale o produkt kombinující spoření s investováním do podílových fondů.
Podmínkou získání zvýhodněné úrokové sazby je rozdělení vložených prostředků na dvě stejné části. Polovina peněz je uložena na termínovaný vklad, zatímco druhá polovina směřuje do vybraných podílových fondů společností Structured Invest – onemarkets Fund a Generali Investments CEE.
Při porovnávání produktu DUET PLUS s běžnými termínovanými vklady je proto důležité zohlednit, že úroková sazba 6,50 % ročně se vztahuje pouze na polovinu vložených peněz. Zbývající část prostředků je investována do podílových fondů, jejichž hodnota může v čase růst i klesat. Výnos z této části investice tak není zaručen a klient může utrpět i ztrátu.
|Délka investice
|Úroková sazba
|3 měsíce
|6,50 %
|6 měsíců
|6,50 %
|12 měsíců
|5,00 %
Zdroj: UniCredit Bank
UniCredit Bank nabízí vklady s rozložením termínovaného vkladu a investice 75:25, u nich jsou sazby následující:
|Délka investice
|Úroková sazba
|3 měsíce
|4,50 %
|6 měsíců
|4,50 %
|12 měsíců
|4,10 %
Zdroj: UniCredit Bank
Termínované vklady s investicí s úrokovou sazbou nižší než 5,00 %
I některé další banky nabízí termínované vklady s podmínkou investice, ale již s úrokovou sazbou nižší než 5,00 % ročně. Kompletní přehled aktuálně dostupných nabídek najdete ve srovnávači na Měšci.cz.