Státní zaměstnanci už nejsou ve služebním poměru. Od začátku listopadu se pro ně mnohé změnilo

V neděli 1. listopadu začal platit nový zákon o právních poměrech státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech č. 195/2026 Sb. Ten má za úkol nahradit zákon o státní službě, na jehož základě byli státní zaměstnanci ve služebním poměru. Touto změnou pak dochází k odlišnostem zejména v oblasti specifikace pracovního práva pro státní zaměstnance na ministerstvech a úřadech.
Co se dozvíte v článku
Hlavní je, že se mění pracovněprávní vztah
Státní zaměstnanci byli do 1. listopadu 2026 zaměstnáváni podle zákona o státní službě, který pojednával o služebním poměru. Se zrušením tohoto zákona a jeho nahrazením novým zákonem došlo k tomu, že státní zaměstnanci už nejsou ve služebním poměru. Z jejich pracovněprávního vztahu se automaticky stal pracovní poměr, jehož pravidla uzavírání spadají pod zákoník práce a zvláštní zákon.
Podstatné je, že tímto krokem pro státní zaměstnance nevznikla žádná nová administrativní povinnost. Dosavadní služební poměry se automaticky změnily na pracovní poměry. Zaměstnanci tedy nemuseli uzavírat nové pracovní smlouvy ani znovu procházet výběrovým řízením. Služební poměr na dobu neurčitou se změnil na pracovní poměr na dobu neurčitou. Obdobně se změnily také služební poměry sjednané na dobu určitou.
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S novým zákonem se prodlužuje zkušební doba. Neplatí to však pro každého
Při uzavření nového pracovního poměru platí pro státní zaměstnance šestiměsíční zkušební doba. Stejně dlouhou ji navíc určoval i zákon o státní službě. Se zavedením nového zákona však dochází k jejímu navýšení u vedoucích státních zaměstnanců. Těm se z původních šesti měsíců prodlužuje na osm měsíců.
U vedoucích státních zaměstnanců, kteří byli ve zkušební době k 1. listopadu 2026, zůstává její délka podle původních pravidel.
Připomeňme pak, že zkušební doba u zaměstnanců v soukromém sektoru podle zákoníku práce činí čtyři měsíce u běžných zaměstnanců a až osm měsíců u vedoucích zaměstnanců. Platí ale, že sjednaná zkušební doba nesmí být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.
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Osobní ohodnocení může být provedeno dříve
Nadále je možné přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku v závislosti na výsledku hodnocení zaměstnance. V tomto ohledu se tedy princip nemění.
Nově se však mění samotné hodnocení, které se již neoznačuje jako služební, ale pracovní. První hodnocení musí zaměstnavatel provést nejpozději do šesti měsíců, nejdříve však po 30 odpracovaných dnech. Podle původního zákona se přitom mohlo uskutečnit nejdříve po 60 odsloužených dnech. Také další hodnocení lze nově provádět podle potřeby již po 30 odpracovaných dnech, zatímco dříve byla podmínkou doba 60 odsloužených dnů.
Jak je to s přiznáním mimořádně vysokého platového tarifu?
Možnost přiznat státnímu zaměstnanci mimořádně vysoký platový tarif existovala již podle dosavadní právní úpravy. Zaměstnanec zařazený alespoň v 11. platové třídě mohl získat tarif až ve výši dvojnásobku nejvyššího tarifu své platové třídy. Jeho služební místo však muselo být označeno jako klíčové a počet takových míst byl standardně omezen na 5 % z celkového počtu služebních míst úřadu, přičemž za stanovených podmínek mohl být limit zvýšen až na 10 %.
Tarif bylo možné přiznat nejdéle na jeden rok, a to opakovaně. Nový zákon tuto možnost upravuje v § 59. Zatímco v něm již podmínka klíčového pracovního místa ani uvedené limity nejsou, přechodné ustanovení zachovává dosavadní pravidla odměňování až do vydání nového nařízení vlády. Nelze proto říci, že by tato omezení přestala platit již 1. listopadu 2026.
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