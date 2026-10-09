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Strop pro platbu sociálního pojištění a důchod

Petr Gola
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Pro výpočet sociálního pojištění je od roku 2008 stanoven maximální vyměřovací základ. Příjmy nad tuto částku nepodléhají odvodům na sociálním pojištění a současně se již nepočítají do důchodu.
Autor: Pixabay
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Stejná částka maximálního vyměřovacího základu platí pro rozhodné příjmy ze závislé činnosti i samostatné výdělečné činnosti. Pasivní příjmy nepodléhají odvodům na sociálním pojištění. To znamená, že pasivní příjmy (např. z kapitálového majetku nebo z nájmu) nemají žádný důchodový vliv. 

Co se dozvíte v článku
  1. Postup u zaměstnance
  2. Vývoj maximálního vyměřovacího základu
  3. Do roku 2007 bez limitu
  4. Nepřímé stanovení maximálního důchodu

Postup u zaměstnance

Z částky nad strop neplatí sociální pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel. Pokud zaměstnanec během roku dosáhne maximálního vyměřovacího základu, tak se sociální pojištění naposledy zaplatí v měsíci, kdy bylo stropu dosaženo a v následujících měsících se již sociální pojištění neplatí. OSVČ vypočítávají roční sociální pojištění v přehledu, přičemž roční vyměřovací základ nemůže být vyšší než je právě maximální vyměřovací základ. 

Vývoj maximálního vyměřovacího základu

V přiložené tabulce níže máme uveden maximální vyměřovací základ v letech 2008 až 2026. Současně máme pro názornost jednotlivé roční maximální vyměřovací základy přepočteny na současnou úroveň pomocí koeficientů, které se používají při výpočtu starobního důchodu v roce 2026. Roční hrubá mzda nad maximální roční vyměřovací základ již měsíční částku starobního důchodu nikterak neovlivňuje, protože z této částky nebylo zaplaceno sociální pojištění.  

Osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky se při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 vypočítává z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2025, proto není u maximálního ročního vyměřovacího základu za rok 2026 uveden přepočet. Z tabulky názorně vidíme, že aktuální hodnota maximálního vyměřovacího základu byla nejvyšší v letech 2010 a 2011. Nejnižší naopak byla v letech 2018, 2023, 2021 a 2008. 

Rok

Maximální roční vyměřovací základ

Přepočtený maximální vyměřovací základ

2026

2 350 416 Kč

-

2025

2 234 736 Kč

2 234 736 Kč

2024

2 110 416 Kč

2 233 032 Kč

2023

1 935 552 Kč

2 169 754 Kč

2022

1 867 728 Kč

2 250 426 Kč

2021

1 701 168 Kč

2 175 284 Kč

2020

1 672 080 Kč

2 266 839 Kč

2019

1 569 552 Kč

2 210 714 Kč

2018

1 438 992 Kč

2 167 410 Kč

2017

1 355 136 Kč

2 200 470 Kč

2016

1 296 288 Kč

2 246 856 Kč

2015

1 277 328 Kč

2 303 278 Kč

2014

1 245 216 Kč

2 313 363 Kč

2013

1 242 432 Kč

2 348 694 Kč

2012

1 206 576 Kč

2 280 912 Kč

2011

1 781 280 Kč

3 475 990 Kč

2010

1 707 048 Kč

3 408 122 Kč

2009

1 130 640 Kč

2 298 139 Kč

2008

1 034 880 Kč

2 176 767 Kč
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Do roku 2007 bez limitu

Příjmy v letech 1986 až 2007 se započítávají bez omezení. To je hlavním důvodem, proč může být osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky, ze které se starobní důchod vypočítává, vyšší než třeba 240 000 Kč.  Při výpočtu starobního důchodu však dochází k redukci osobního vyměřovacího základu a k částce nad druhou redukční hranici se při výpočtu starobního důchodu nepřihlíží. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí maximální vyměřovací základ do 195 868 Kč a k částce nad tuto hodnotu se již nepřihlíží. Občanům, kteří mají osobní vyměřovací základ třeba zmíněných 240 000 Kč tak značná část příjmů „důchodově propadne“. 

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Nepřímé stanovení maximálního důchodu

Při výpočtu starobního důchodu se osobní vyměřovací základ redukuje, při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se v první redukční hranici (do 21 546 Kč) započítává z 99 % a ve druhé redukční hranici (od 21 546 Kč do 195 868 Kč) z 26 %. Výpočtový základ, což je redukovaný osobní vyměřovací základ, nemůže být při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 vyšší než 66 655 Kč. Maximální částka starobního důchodu u velmi vysokých příjmů závisí na získané době pojištění. Např. při získané době pojištění v rozsahu 45 let a osobním vyměřovacím základu nad 195 868 Kč činí při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 maximální důchod 49 764 Kč.

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Znám "Osobní vyměřovací základ":

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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