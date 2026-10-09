Tak už je to jisté. Sleva na studenta se v roce 2027 vrátí

Dne 7. října 2026 byl ve Sbírce vyhlášen nový zákon č. 180/2026 Sb., o evidenci tržeb a o změně některých souvisejících zákonů. Ten nejenže opětovně zavádí elektronickou evidenci tržeb neboli EET, ale také dříve zrušenou slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení.
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Slevu na studenta zrušili a teď se vrací
Zrušení slevy na studenta bylo součástí konsolidačního balíčku, který vydala minulá vláda. Důvodem ke zrušení bylo kromě konsolidace veřejných financí údajně i nízké zvýhodnění, protože celková roční výše slevy činila 4 020 Kč. Naposledy bylo možné slevu na studenta uplatnit za zdaňovací období roku 2023. Od roku 2024 byla zrušena.
Sleva na studenta se pak vrátí hned příští rok. Pracující studenti na ni tak budou mít nárok už v lednové výplatě, která chodí na účet v únoru. Sleva však nebude nijak aktualizovaná nebo pozměněná. Účetní budou pracovat s původními parametry.
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Kdy půjde využít slevu na studenta a kolik bude činit?
Slevu na studenta budou moci uplatnit ve svých příjmech pouze ti brigádníci, zaměstnanci anebo osoby samostatně výdělečně činné, které se při práci nebo podnikání soustavně připravují na budoucí povolání podle zákona o státní sociální podpoře. V tomto zákoně je zmíněno mnoho definic soustavné přípravy na budoucí povolání. Nás ale bude zajímat hned první bod, a tím je studium na středních a vysokých školách v České republice apod.
Nicméně pouze splnit definici soustavné přípravy na budoucí povolání nestačí. Sleva na studenta je totiž mimo jiné omezena i věkem. Uplatnit ji mohou:
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studující osoby do 26 let věku,
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osoby do 28 let věku, jestliže studují v doktorském studijním programu v prezenční formě studia.
Dodejme však, že slevu nemohou uplatnit OSVČ, které sice splňují věkovou podmínku i definici soustavné přípravy na budoucí povolání, ale nepodávají daňové přiznání a daní příjmy prostřednictvím paušálního režimu.
Už jste někdy podávali dodatečné daňové přiznání?
Sleva na studenta je nízká. Můžete však využít i základní daňovou
Sleva na studenta po svém návratu bude ponechána na roční částce 4 020 Kč. Na její celé vyčerpání budou mít nárok ti studenti, kteří po celé zdaňovací období, čili 12 kalendářních měsíců, splní věkovou podmínku i pravidlo soustavné přípravy na budoucí povolání.
Zaměstnanci a brigádníci, pokud u zaměstnavatele podepíšou růžové prohlášení poplatníka, slevu budou čerpat měsíčně ve výši 335 Kč. OSVČ si budou moci od vypočtené daně z příjmů fyzických osob odečíst celou roční slevu v daňovém přiznání.
Pokud dojde k podpisu růžového prohlášení poplatníka u zaměstnavatele, má tak či tak podnikatel, zaměstnanec nebo brigádník nárok na využití základní daňové slevy na poplatníka, a to i samozřejmě v situaci, kdy studuje a uplatňuje tedy i slevu na studenta.
Měsíčně sleva činí 2 570 Kč, ročně pak 30 840 Kč. Základní slevu na poplatníka lze v plné roční výši uplatnit i tehdy, pokud poplatník pracoval pouze část roku. U slevy na studenta je situace odlišná. Její výše závisí na počtu kalendářních měsíců, na jejichž počátku poplatník splňoval podmínky pro její uplatnění. Za každý takový měsíc náleží sleva 335 Kč.
Slevu v plné roční výši lze navíc uplatnit i v situacích, kdy vám mzdová účetní počítá roční zúčtování daně anebo si vyplňujete daňové přiznání a přitom jste pracovali jen po část roku. Stejné pravidlo platí i u slevy na studenta, pokud jsou splněny podmínky nároku.
Pro uplatnění slevy na studenta u zaměstnavatele bude nutné doložit potvrzení o studiu vydané příslušnou školou.
Studující rodiče mají nárok na novou dávku. Ta jim má pomoci s hlídáním
Studující rodiče mohou od září 2026 získat novou dávku nazvanou Podpora studujícího rodiče, které se přezdívá také hlídačkovné. Podpora je určena rodičům, kteří studují první studium daného typu v prezenční formě na vysoké škole nebo v denní formě na vyšší odborné škole, současně pobírají rodičovský příspěvek a osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině. U běžných studentů platí také podmínka věku do 26 let, u prvního doktorského studia se tato hranice neuplatňuje.
V roce 2026 činí podpora 7 467 Kč měsíčně. Částka odpovídá třetině minimální mzdy a není závislá na příjmu rodiče ani celé domácnosti. Peníze mohou rodiče využít např. na hlídání dítěte, dětskou skupinu nebo jesle a nemusí dokládat, na co konkrétně je použili.
Na dávku ale nevzniká nárok po celý rok. Nevyplácí se v červenci a srpnu, při přerušení studia ani během prvních 12 měsíců prvního bakalářského nebo magisterského studia či prvního denního studia na vyšší odborné škole. Výjimku mají studenti prvního doktorského a bezprostředně navazujícího magisterského studia. O podporu lze požádat přes Jendu nebo na Úřadu práce, přičemž dávka může být přiznána nejdříve za měsíc, ve kterém byla žádost podána.