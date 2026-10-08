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Téměř 25 000 Kč. Od roku 2027 se zavádí staronová sleva na dani

Lucie Balová Mečířová
Dnes

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Navštěvují vaše dětí školku a vy platíte školné? Pokud ano, konečně si tento výdaj zase půjde uplatnit v daních.
Téměř 25 000 korun. Od roku 2027 se zavádí staronová sleva na dani
Autor: ChatGPT
Téměř 25 000 korun. Od roku 2027 se zavádí staronová sleva na dani
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V rámci konsolidace veřejných financí došlo za minulé vlády ke zrušení slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení, která se lidově nazývala jako školkovné. Dobrou zprávou pro rodiče dětí, které školku nebo obdobné zařízení navštěvují, je, že se tato daňová úleva vrátí a půjde navíc uplatnit v daních za rok 2027, čili v roce 2028.

Co se dozvíte v článku
  1. Jak bude fungovat školkovné od příštího roku?
  2. Do slevy za umístění dítěte se nepočítají všechny výdaje
  3. Až 24 900 Kč za rok. Ale nejdříve v roce 2028
  4. Proč se vůbec školkovné zavádí zpět?

Jak bude fungovat školkovné od příštího roku?

Sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení bude fungovat takřka totožně, jako před jejím zrušením.

Školkovné půjde např. na rozdíl od daňového zvýhodnění na dítě využít jednou ročně, a to u zaměstnance prostřednictvím ročního zúčtování daně a u OSVČ v daňovém přiznání. Sleva pak sníží přímo vypočtenou daň z příjmů, nikoliv pouze základ daně. Zaměstnanec bude moci díky ní obdržet daňovou vratku, OSVČ zaplatí na dani z příjmů méně. Ani u jednoho však nebude možné na základě školkovného čerpat daňový bonus, neboť sleva poníží vypočtenou daň z příjmů pouze do nuly.

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Do slevy za umístění dítěte se nepočítají všechny výdaje

Do školkovného se mají promítnout pouze prokazatelné náklady na pobyt dítěte v mateřské škole anebo v jiném obdobném předškolním zařízení, čili školné neboli úplata za předškolní vzdělávání. Výdaje bude třeba doložit potvrzením provozovatele školky nebo jiného předškolního zařízení.

Co do započtení výdajů naopak nepatří, jsou poplatky za stravování, finance určené na výlety, exkurze, divadla a jiné kulturní akce. Dále si nelze do výše slevy započítat ani kroužky a jiné mimoškolní aktivity pořádané v rámci školky. Za výdaj nelze považovat ani dopravu dítěte do předškolního zařízení.

Stát navíc bude stejně jako před zrušením uznávat výdaje na školné v:

  • státní, soukromé nebo firemní mateřské školce,

  • lesní školce,

  • dětské skupině

  • a v obdobných zařízeních fungujících na základě živnostenského oprávnění, jako jsou třeba soukromé jesle.

Logicky však školkovné nemohou uplatnit ti poplatníci, kteří dítě svěřují na hlídání soukromé osobě, nejčastěji chůvě, i když za tuto možnost platí. To stejné platí i při hlídání v soukromých hlídacích koutcích v obchodních centrech anebo u neregistrovaných dětských skupin.

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Až 24 900 Kč za rok. Ale nejdříve v roce 2028

Slevu lze uplatnit do výše účelně vynaložených prokazatelných výdajů na školné. I to má však svůj strop a ten je roven výši minimální mzdy platné pro rok, za který se školkovné uplatňuje. Vzhledem k tomu, že školkovné půjde uplatnit už za rok 2027, půjde maximálně o částku 24 900 Kč za celé zdaňovací období. S růstem minimální mzdy pak bude logicky růst i výše slevy za umístění dítěte.

Limit se posuzuje u každého dítěte samostatně. Pokud tedy rodina umístí do školky dvě děti, může si na dani odečíst až dvojnásobek stanovené částky. Slevu na konkrétní dítě však může uplatnit pouze jeden z rodičů. U více dětí si je mohou rodiče pro účely uplatnění slevy rozdělit – například matka uplatní slevu na jedno dítě a otec na druhé.

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Rodič, který si bude chtít školkovné uplatnit, bude muset doložit potvrzení od druhého rodiče, že stejnou slevu neuplatňuje také on. A to i přesto, že finanční správa bude mít tuto informaci k dispozici i z dalších zdrojů.

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Proč se vůbec školkovné zavádí zpět?

Důvodová zpráva zákona uvádí, že mezi hlavní důvody patří především zvýšení reálných nákladů domácností na předškolní péči a zhoršení její dostupnosti. Zároveň si vláda také od znovuzavedení slibuje zvýšení motivace zaměstnanců a dřívější návrat do zaměstnání. Na závěr už jen dodejme, že se navíc jedná i o bod volebního programu.

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Autor článku

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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