Úroda ovoce bude kvůli mrazům téměř poloviční, další pokles může ještě přijít, proč?

Po velmi dobré loňské sezoně čekají české ovocnáře výrazně slabší výsledky. Podle prvního odhadu se produkce ovoce v tuzemských sadech kvůli jarním mrazům výrazně propadne. Co dalšího může úrodu ještě ovlivnit?
Sklizeň ovoce ze sadů v Česku na téměř polovině průměru
Ústřední kontrolní a zkušební ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) k 15. červnu 2026 odhadl, že celková sklizeň ovoce z produkčních sadů v Česku bude 68 445 tun, což odpovídá pouze 56 % pětiletého průměru. Výsledná čísla navíc mohou být ještě horší, protože část sadů v posledních týdnech poškodilo také krupobití.
Úroda jablek na polovině běžné úrody
Nejdůležitější druh ovoce v Česku, jablka, zasáhly především mrazy v době kvetení. V menší míře byly poškozeny také již vyvíjející se plody.
Podle odhadu by letošní sklizeň jablek měla dosáhnout 52 788 tun, což představuje pouze 53 % pětiletého průměru.
Rozdíly jsou však mezi jednotlivými odrůdami. Relativně dobře mrazy zvládla například odrůda Gala a její mutace. Naopak výrazné škody pěstitelé hlásí u odrůd příbuzných s Jonagoldem.
Hrušek bude také méně, nejspíš dvě třetiny původní úrody
Slabší sklizeň se očekává rovněž u hrušní. První odhad počítá s produkcí přibližně 5 056 tun, což odpovídá 65 % pětiletého průměru.
U hrušek se navíc častěji objevuje nejen snížení množství plodů, ale také jejich kvalitativní poškození.
Nejvíce poškozené byly mrazy broskve
Z peckovin se mrazivé počasí nejvíce podepsalo na broskvích. Pěstitelé očekávají sklizeň pouze 88 tun, tedy jen 33 % pětiletého průměru. Jde tak procentuálně o největší propad ze všech sledovaných druhů ovoce.
Kolik třešní, tolik višní? Ne, úroda třešní bude nízká
Nízká bude také úroda třešní. Odhadovaná sklizeň činí 678 tun, což odpovídá 59 % běžné produkce.
Sklizeň višní by měla dosáhnout 3 051 tun, což představuje 76 % pětiletého průměru.
Meruněk se sklidí 67 % průměru, švestek 71 %
Výrazný pokles po rekordním loňském roce zaznamenají také meruňky. Letos by se jich mělo sklidit přibližně 1 057 tun, tedy 67 % pětiletého průměru.
U švestek a slív očekávají odborníci produkci 4 894 tun, tedy přibližně 71 % běžné sklizně.
Nejlépe odolal mrazům rybíz, ale úrodu poškodila horka
Poměrně dobře původně vypadala situace u rybízu. Červený rybíz měl podle červnového odhadu dosáhnout sklizně 547 tun, což představovalo 94 % pětiletého průměru.
Tento výsledek se však pravděpodobně nepodaří naplnit. Plody, které přečkaly jarní mrazy, poškodila první vlna letních vysokých teplot a část rybízu začala před sklizní zasychat přímo na keřích.
Úroda může být ještě horší kvůli hrozícímu krupobití
ÚKZÚZ upozorňuje, že jde zatím pouze o první odhad. Už nyní má informace o dalším poškození sadů, zejména v důsledku krupobití. Konečná sklizeň tak může být ještě nižší.