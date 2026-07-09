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Úroda ovoce bude kvůli mrazům téměř poloviční, další pokles může ještě přijít, proč?

Michal Bureš
Včera

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Po velmi dobré loňské sezoně čekají české ovocnáře výrazně slabší výsledky. Podle prvního odhadu se produkce ovoce v tuzemských sadech kvůli jarním mrazům výrazně propadne. Co dalšího může úrodu ještě ovlivnit?
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Po velmi dobré loňské sezoně čekají české ovocnáře výrazně slabší výsledky. Podle prvního odhadu se produkce ovoce v tuzemských sadech kvůli jarním mrazům výrazně propadne. Co dalšího může úrodu ještě ovlivnit?

Sklizeň ovoce ze sadů v Česku na téměř polovině průměru

Ústřední kontrolní a zkušební ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) k 15. červnu 2026 odhadl, že celková sklizeň ovoce z produkčních sadů v Česku bude 68 445 tun, což odpovídá pouze 56 % pětiletého průměru. Výsledná čísla navíc mohou být ještě horší, protože část sadů v posledních týdnech poškodilo také krupobití.

Úroda jablek na polovině běžné úrody

Nejdůležitější druh ovoce v Česku, jablka, zasáhly především mrazy v době kvetení. V menší míře byly poškozeny také již vyvíjející se plody.

Podle odhadu by letošní sklizeň jablek měla dosáhnout 52 788 tun, což představuje pouze 53 % pětiletého průměru.

Rozdíly jsou však mezi jednotlivými odrůdami. Relativně dobře mrazy zvládla například odrůda Gala a její mutace. Naopak výrazné škody pěstitelé hlásí u odrůd příbuzných s Jonagoldem.

Hrušek bude také méně, nejspíš dvě třetiny původní úrody

Slabší sklizeň se očekává rovněž u hrušní. První odhad počítá s produkcí přibližně 5 056 tun, což odpovídá 65 % pětiletého průměru.

U hrušek se navíc častěji objevuje nejen snížení množství plodů, ale také jejich kvalitativní poškození.

Nejvíce poškozené byly mrazy broskve

Z peckovin se mrazivé počasí nejvíce podepsalo na broskvích. Pěstitelé očekávají sklizeň pouze 88 tun, tedy jen 33 % pětiletého průměru. Jde tak procentuálně o největší propad ze všech sledovaných druhů ovoce.

Kolik třešní, tolik višní? Ne, úroda třešní bude nízká

Nízká bude také úroda třešní. Odhadovaná sklizeň činí 678 tun, což odpovídá 59 % běžné produkce.

Sklizeň višní by měla dosáhnout 3 051 tun, což představuje 76 % pětiletého průměru.

Meruněk se sklidí 67 % průměru, švestek 71 %

Výrazný pokles po rekordním loňském roce zaznamenají také meruňky. Letos by se jich mělo sklidit přibližně 1 057 tun, tedy 67 % pětiletého průměru.

U švestek a slív očekávají odborníci produkci 4 894 tun, tedy přibližně 71 % běžné sklizně.

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Nejlépe odolal mrazům rybíz, ale úrodu poškodila horka

Poměrně dobře původně vypadala situace u rybízu. Červený rybíz měl podle červnového odhadu dosáhnout sklizně 547 tun, což představovalo 94 % pětiletého průměru.

Tento výsledek se však pravděpodobně nepodaří naplnit. Plody, které přečkaly jarní mrazy, poškodila první vlna letních vysokých teplot a část rybízu začala před sklizní zasychat přímo na keřích.

Úroda může být ještě horší kvůli hrozícímu krupobití

ÚKZÚZ upozorňuje, že jde zatím pouze o první odhad. Už nyní má informace o dalším poškození sadů, zejména v důsledku krupobití. Konečná sklizeň tak může být ještě nižší.

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Autor článku

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

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