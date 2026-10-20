V těchto obcích má nově přibýt Czech POINT. Změna se chystá od 1. ledna 2027

Od začátku příštího roku by lidé mohli vyřizovat některé úřední záležitosti na dalších místech. Digitální a informační agentura totiž připravila návrh vyhlášky, který rozšiřuje seznam obecních úřadů nabízejících služby Czech POINT.
Co se dozvíte v článku
Do seznamu mají přibýt obecní úřady v šesti obcích: Čachovicích, Charvatcích, Pačejově, Spálově, Strhařích a Špindlerově Mlýně. Podle důvodové zprávy projevily všechny tyto úřady o poskytování služeb zájem a potvrdily, že mají potřebné personální a technické zázemí.
Které záležitosti mohou občané na Czech POINTu vyřídit?
Czech POINT umožňuje vyřídit různé úřední záležitosti na jednom místě. Lidé si zde mohou například nechat vystavit ověřené výpisy z úředních registrů, založit datovou schránku nebo převést dokument z papírové podoby do elektronické a naopak tak, aby měl stejnou právní platnost jako původní dokument.
Kontaktní místa poznáte podle modrého loga Czech POINT. Najdete je nejen na obecních a krajských úřadech, ale také na pobočkách České pošty, u notářů, v Hospodářské komoře nebo na vybraných místech v bankách. Služby poskytují také některé české zastupitelské úřady v zahraničí.
Pokud bude Czech POINT dostupný přímo v obci, lidé nebudou muset kvůli těmto službám jezdit jinam. Pomoc ocení také ti, kteří nemají počítač nebo si nevědí rady s vyřizováním záležitostí přes internet a potřebují osobní pomoc.
Všechna aktuální kontaktní místa veřejné správy (Czech POINT) naleznete zde.
V některých obcích již nebude fungovat matrika
Tři ze šesti obcí mají od 1. ledna 2027 ukončit činnost matričního úřadu. I přesto chtějí zachovat služby Czech POINT, aby jejich obyvatelé mohli nadále vyřizovat vybrané úřední záležitosti přímo v obci. Návrh vyhlášky však bohužel konkrétní obce, kterých se změna týká, neuvádí.
Jde o dvě odlišné agendy. Ukončení činnosti matričního úřadu proto samo o sobě neznamená, že obecní úřad nemůže nadále fungovat jako kontaktní místo veřejné správy.
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Od jakého data se služby úřadů rozšíří?
Navrhovaná vyhláška má nabýt účinnosti 1. ledna 2027. Pokud bude přijata a v navrhovaném znění, budou uvedené obce doplněny do seznamu kontaktních míst veřejné správy.
Cílem změny je přiblížit vybrané služby veřejné správy občanům a rozšířit počet míst, kde lze vyřídit některé úřední záležitosti.
Jak často využíváte Czech POINT k vyřizování úředních záležitostí?
Doplnění obcí na seznam obecních úřadů které jsou kontaktními místy veřejné správy:
Správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov:
obecní úřady obcí Běleč, Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Černvír, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lomnička, Malhostovice, Maršov, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rohozec, Rojetín, Řikonín, Sentice, Skryje, Strhaře, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Unín, Úsuší, Vohančice, Žďárec, Železné.
Správní obvod obce s rozšířenou působností Vrchlabí:
obecní úřady obcí Čermná, Černý Důl, Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Kalná, Dolní Lánov, Horní Kalná, Klášterská Lhota, Kunčice nad Labem, Lánov, Prosečné, Strážné, Špindlerův Mlýn.
Správní obvod obce s rozšířenou působností Odry:
obecní úřady obcí Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Luboměř, Mankovice, Spálov, Vražné, Vrchy.
Správní obvod obce s rozšířenou působností Horažďovice:
obecní úřady obcí Hejná, Chanovice, Kejnice, Kovčín, Pačejov, Slatina, Svéradice, Tužice, Velké Hydčice, Velký Bor.
Správní obvod obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav:
obecní úřady obcí Boreč, Březno, Březovice, Ctiměřice, Čachovice, Čistá, Dobšín, Dolní Slivno, Dolní Stakory, Doubravička, Horky nad Jizerou, Horní Slivno, Hrdlořezy, Hrušov, Charvatce, Chudíř, Jabkenice, Jizerní Vtelno, Josefův Důl, Kluky, Kochánky, Kosořice, Košátky, Kováň, Kovanec, Ledce, Lhotky, Lipník, Mečeříž, Němčice, Nepřevázka, Niměřice, Nová Telib, Obruby, Pěčice, Petkovy, Písková Lhota, Plazy, Předměřice nad Jizerou, Přepeře, Řepov, Řitonice, Sedlec, Semčice, Skorkov, Smilovice, Sojovice, Sovínky, Strašnov, Strenice, Sudoměř, Sukorady, Tuřice, Velké Všelisy, Veselice, Vrátno, Zdětín, Žerčice, Židněves.