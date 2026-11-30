Zdanění „vánoční brigády“ se v praxi liší, závisí nejenom na výši odměny, ale i na „osobním statusu“ brigádníka. Některým brigádníkům dokonce vzniká povinnost podat daňové přiznání, jiným se dobrovolné podání daňového přiznání vyplatí, aby získali zaplacenou daň z příjmů zpět. Podívejme se na několik vybraných příkladů zdanění „vánoční brigády“. I když se peníze za brigádu v prosinci 2026 dostanou na účet v lednu 2027, daňově patří do roku 2026 a platí pro ně daňová pravidla roku 2026, jak je uvedeno v § 5 odst. 4 zákona o daních z příjmů.
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Příklad 1) Zaměstnanec bez daňových důsledků
Pan Pavel pracuje pro hlavního zaměstnavatele na klasickou pracovní smlouvu po celý rok 2026. V prosinci 2026 si přivydělá pro jiného zaměstnavatele na dohodu o provedení práce 11 800 Kč. Z dohody o provedení práce se nebude platit sociální a zdravotní pojištění, protože hrubá měsíční odměna nedosahuje 12 000 Kč.
Z hrubé odměny z dohody o provedení práce bude panu Pavlovi odvedena 15% srážková daň z příjmů ve výši 1 770 Kč. Odvodem srážkové daně z prosincové brigády má pan Pavel vše daňově vyřešeno a může normálně požádat svého hlavního zaměstnavatele o roční zúčtování daně za rok 2026.
Příklad 2) Povinnost podat daňové přiznání
Paní Helena pracuje po celý rok 2026 pro hlavního zaměstnavatele na plný úvazek na standardní pracovní smlouvu. V listopadu a v prosinci pracuje pro druhého zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 24 000 Kč. Z hrubé odměny odvádí sociální a zdravotní pojištění, protože je hrubá odměna nad limitem pro neplacení. Sociální pojištění činí každý měsíc 1 704 Kč (24 000 Kč × 7,1 %) a zdravotní pojištění 1 080 Kč (24 000 Kč × 4,5 %).
Slevu na poplatníka uplatňuje paní Helena u hlavního zaměstnavatele, u něhož má podepsáno prohlášení k dani, proto je z hrubé odměny každý měsíc odvedena zálohová daň z příjmů ve výši 3 600 Kč (24 000 Kč × 15 %). Paní Helena má povinnost podat za rok 2026 daňové přiznání, protože alespoň v jednom měsíci roku 2026 měla současně příjmy od dvou zaměstnavatelů, které podléhaly zálohové dani z příjmů. K vyplnění daňového přiznání bude paní Helena potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů.
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Příklad 3) OSVČ s brigádou
Podnikatel Vojtěch si v prosinci přivydělá na dohodu o provedení práce 28 000 Kč. U zaměstnavatele podepíše prohlášení k dani a uplatní slevu na poplatníka. Vypočtená zálohová daň z příjmů činí 1 630 Kč (28 000 Kč × 15 % − sleva na poplatníka 2 570 Kč). Rovněž je z dohody o provedení práce odvedeno zaměstnavatelem sociální pojištění ve výši 1 988 Kč (28 000 Kč × 7,1 %) a zdravotní pojištění ve výši 1 260 Kč (28 000 Kč × 4,5 %).
Pan Vojtěch bude podávat za rok 2026 daňové přiznání, ve kterém vypočítá nejenom dílčí daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti, ale uvede i příjmy ze závislé činnosti (brigády na DPP). K vyplnění údajů o příjmech ze závislé činnosti potřebuje pan Vojtěch od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2026.
Do přehledů pro okresní správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovnu bude pan Vojtěch uvádět pouze daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti. Odměnu z brigády do přehledů uvádět nebude.
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Příklad 4) Předčasný důchodce s nárokem na daňovou vratku
Pan Lukáš odešel v prosinci 2025 do předčasného důchodu, přičemž řádného důchodového věku dosáhne v srpnu 2027. V prosinci 2026 bude mít pan Lukáš jednorázovou brigádu na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11 800 Kč. Předčasní důchodci nesmějí mít příjem podléhající sociálnímu pojištění. Tuto podmínku pan Lukáš splní.
U zaměstnavatele pan Lukáš nepodepíše prohlášení k dani, takže mu bude odvedena 15% srážková daň z příjmů ve výši 1 770 Kč. Od ledna 2027 již u DPP nebude srážková daň, ale vždy zálohová daň z příjmů. Pan Lukáš si však podá v březnu 2027 dobrovolně daňové přiznání, ve kterém uplatní roční slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč, takže jeho roční daň z příjmů bude nulová a odvedená srážková daň se stane jeho daňovým přeplatkem.
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Příklad 5) Studentka se dvěma prosincovými brigádami
Studentka VŠ Blanka si v prosinci přivydělá na dohodu o provedení práce pro dva zaměstnavatele. U prvního bude mít hrubou odměnu 30 000 Kč a u druhého 25 000 Kč. Sociální a zdravotní pojištění je ve standardních sazbách odvedeno z obou zaměstnání. Z prvního zaměstnání zaplatí na sociálním pojištění 2 130 Kč (30 000 Kč × 7,1 %) a na zdravotním pojištění 1 350 Kč (30 000 Kč × 4,5 %). Z druhého zaměstnání zaplatí na sociálním pojištění 1 775 Kč (25 000 Kč × 7,1 %) a na zdravotním pojištění 1 125 Kč (25 000 Kč × 4,5 %).
U prvního zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani, takže měsíční zálohová daň z příjmů činí 1 930 Kč (30 000 Kč × 15 % − sleva na poplatníka 2 570 Kč), ve druhém zaměstnání je jí odvedeno na zálohové dani z příjmů 3 750 Kč (25 000 Kč × 15 %).
Slečna Blanka si bude muset za rok 2026 sama podat daňové přiznání. Bude vyplňovat zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání, přičemž nedílnou přílohou budou potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů. Slečně Blance se však vyplnění daňového přiznání vyplatí, neboť jí vznikne z důvodu uplatnění roční slevy na poplatníka ve výši 30 840 Kč nárok na daňový přeplatek ve výši 5 680 Kč (1 930 Kč + 3 750 Kč). Roční sleva na poplatníka, která se odečítá od roční daně z příjmů, sníží roční daň z příjmů na nulu a zaplacené zálohy na dani z příjmů se stanou daňovým přeplatkem.