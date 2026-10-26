Vedlejší činnost by mohla trvat až do 7 let věku dítěte, o které bylo pečováno. Následné zálohy na pojištění by také mohly být nižší

V říjnu skončilo připomínkové řízení k poslaneckému návrhu, který má změnit podmínky podnikání rodičů malých dětí. Novela počítá s prodloužením možnosti vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost při péči o dítě ze čtyř na sedm let a se snížením minimálních odvodů na sociální pojištění pro vybrané OSVČ.
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Vedlejší výdělečná činnost je nyní pouze do 4 let věku dítěte
Rodiče dětí narozených nejpozději do konce roku 2023 mohli pobírat rodičovský příspěvek až do čtyř let věku nejmladšího dítěte. U dětí narozených od 1. ledna 2024 je čerpání rodičovského příspěvku omezeno třetími narozeninami dítěte. Kdo při pobírání rodičovského příspěvku nebo peněžité pomoci v mateřství podnikal, jeho výdělečná činnost byla z hlediska odvodů na sociální a zdravotní pojištění považována za činnost vedlejší. Toto pravidlo platí dodnes, a i když se nyní rodí děti, u kterých lze pobírat rodičovský příspěvek pouze do jejich 3 let, na vedlejší činnosti budete podnikat až do jejich 4 let.
Vedlejší činnost je výhodná hlavně z hlediska odvodů na sociální a zdravotní pojištění. V tomto případě se totiž neplatí povinné minimální zálohy jako u hlavní činnosti. Zdravotní pojištění se u vedlejší výdělečné činnosti odvádí vždy ze skutečně dosaženého zisku. Sociální pojištění pak nemusí být vůbec odváděno, pokud je daňový základ pod stanoveným limitem.
Limit u vedlejší činnosti v roce 2026 činí 117 521 Kč. Do této částky pak nemusíte odvádět sociální (důchodové) pojištění vůbec. Při ročním výdělku nad tento limit vám ČSSZ vypočítá zálohu na pojistné. Ta může být ve výši minimální zálohy, která v roce 2026 činí 1 574 Kč měsíčně, ale i výrazně vyšší. Vše závisí na vašem ročním příjmu.
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Pečující osoby do 7 let věku dítěte mají od letoška zdravotní pojištění hrazené státem
Osoba, která osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku, může být za splnění zákonných podmínek zařazena mezi osoby, za které hradí zdravotní pojištění stát. Tuto skutečnost však musí oznámit své zdravotní pojišťovně.
Do této kategorie může být zařazen pouze jeden ze zákonných zástupců dítěte, tedy matka nebo otec, případně osoba, která má dítě svěřené do trvalé péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu. Dítě zároveň nesmí být svěřeno do péče jiné osoby ani umístěno v zařízení s týdenním nebo celoročním pobytem.
Zařazení do této kategorie platí nejdříve ode dne následujícího po doručení oznámení zdravotní pojišťovně. Zpětné přihlášení tedy není možné. Oznámení lze podat prostřednictvím online formuláře, datové schránky, poštou nebo osobně. Jako doklad slouží například rodný list dítěte. Při zasílání poštou nebo datovou schránkou lze doložit také čestné prohlášení.
Pokud je pečující osoba zaměstnaná, měla by o zařazení do této kategorie informovat také svého zaměstnavatele. Zaměstnanci s příjmem nižším, než je minimální mzda, pak může být zdravotní pojištění vypočítáváno ze skutečně dosaženého příjmu. Nemusí tedy být dodržen minimální vyměřovací základ a v případě potřeby se ani neprovádí doplatek do minima ze mzdy zaměstnance.
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Přechod na hlavní činnost by nemusel tolik finančně bolet
Přechod z vedlejší činnosti na hlavní je vždy finančně náročný, protože podnikatel musí hradit nové povinné minimální zálohy. Ty nyní na sociální (důchodové) pojištění činí 5 005 Kč a na zdravotní pojištění 3 306 Kč měsíčně, což rozhodně není málo.
Poslanecká novela navrhuje, aby se u OSVČ, které zahájily výdělečnou činnost v době péče o dítě, snížil minimální měsíční vyměřovací základ, ze kterého se počítá sociální pojištění ve chvíli, kdy je jejich činnost považována za hlavní.
Nyní tento vyměřovací základ činí 35 % průměrné mzdy. Pro OSVČ, které začaly podnikat během péče o dítě, by se snížil na 25 % průměrné mzdy. Pokud bychom vycházeli z průměrné mzdy platné pro letošní rok, čísla by vypadala takto:
|
Obecná hlavní činnost v roce 2026
|
Zvýhodněná OSVČ v roce 2026
|
Minimální vyměřovací základ
|
17 139 Kč
|
12 242 Kč
|
Minimální měsíční záloha
|
5 005 Kč
|
3 575 Kč
Pokud by návrh prošel celým legislativním procesem, začal by platit v roce 2027, což znamená, že částky by se lišily. Neznamenalo by to navíc, že zvýhodněnou sazbu sociálního pojištění budou mít všichni podnikající rodiče dětí do 7 let.
Mezi podmínky by mělo patřit, že:
- osobní péče o dítě musela trvat nepřetržitě alespoň 12 kalendářních měsíců před jejím skončením;
- v předchozích 20 kalendářních letech před rokem zahájení podnikání dotyčný nesměl být OSVČ;
- snížený minimální vyměřovací základ ve výši 25 % průměrné mzdy by se uplatnil od měsíce, kdy důvod vedlejší činnosti skončí, a po další dva bezprostředně následující kalendářní roky.