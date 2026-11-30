Od 1. ledna 2027 se má změnit výpočet podpory v nezaměstnanosti i podpory při rekvalifikaci. Původní vládní návrh počítal například se snížením podpory v prvních měsících nezaměstnanosti, nižší maximální částkou a omezením podpory při rekvalifikaci.
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Nový pozměňovací návrh poslanců ANO původní vládní úpravu podpory mění. Zachovává například výhodnější podmínky pro uchazeče starší 52 let a vrací podporu při rekvalifikaci na současnou úroveň. Naopak mladším lidem s předchozím výdělkem zůstává nižší podpora v prvních dvou měsících nezaměstnanosti.
Lidem pod 52 let podpora klesne, starším lidem naopak vzroste
Pozměňovací návrh zachovává současné výhodnější podmínky pro lidi starší 52 let. První 3 měsíce pro ně nadále zůstane sazba podpory ve výši 80 % předchozího čistého výdělku, další 3 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 40 %.
U mladších uchazečů se naopak podpora v prvních dvou měsících sníží z 80 na 65 % předchozího výdělku.
|
Podpůrčí doba
|
Nyní do 52 let
|
Návrh od roku 2027 do 52 let
|
Nyní nad 52 let
|
Návrh od roku 2027 nad 52 let
|
První období
|
80 % (2 měsíce)
|
65 % (2 měsíce)
|
80 % (3 měsíce)
|
80 % (3 měsíce)
|
Druhé období
|
50 % (2 měsíce)
|
50 % (2 měsíce)
|
50 % (3 měsíce)
|
50 % (3 měsíce)
|
Zbývající doba
|
40 %
|
40 %
|
40 %
|
40 %
Maximální výše podpory klesne až o 10 tisíc korun
Maximální částku podpory však pozměňovací návrh nijak nezměnil, původní návrh tak zůstává zachován. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti se má snížit z 0,8násobku na 0,6násobek průměrné mzdy v národním hospodářství. Při použití letošní průměrné mzdy (48 171 Kč) by maximální podpora činila cca 28 930 korun. Rozdíl by tedy byl zhruba 9600 korun měsíčně.
Skutečný limit pro rok 2027 se ale bude odvíjet od průměrné mzdy rozhodné pro příští rok.
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Výše podpory při rekvalifikaci má zůstat stejná
Pozměňovací návrh zachovává pravidla pro podporu v nezaměstnanosti, která platí v současnosti. Původní návrh počítal se snížením podpory při rekvalifikaci z 80 na 60 procent předchozího čistého výdělku. Stejně tak měl klesnout její maximální limit z 0,8násobku na 0,6násobek průměrné mzdy.
|
Podpora při rekvalifikaci
|
Nyní
|
Původní návrh vlády
|
Upravený návrh
|
Sazba z předchozího výdělku
|
80 %
|
60 %
|
80 %
|
Maximální výše
|
0,8násobek průměrné mzdy
|
0,6násobek
|
0,8násobek
|
Podpora bez předchozího výdělku
|
0,4násobek
|
0,25násobek
|
0,4násobek
Rodičům a pečujícím se podpora v nezaměstnanosti zvýší
Díky pozměňovacímu návrhu by si polepšili například rodiče a další osoby, u kterých leze vypočítat podporu z předchozího čistého výdělku. Jde například o rodiče vracející se na pracovní trh po péči o dítě, osoby pečující o člověka závislého na pomoci jiné osoby nebo osoby po dlouhodobé nemoci, pokud splňují zákonné podmínky.
Těmto uchazečům se podpora stanovuje jako násobek průměrné mzdy v národním hospodářství. Nový pozměňovací návrh počítá se zvýšením sazeb v první a druhé fázi podpůrčí doby. V první fázi se zvýší z 0,4 na 0,45násobek průměrné mzdy, ve druhé z 0,2 na 0,3násobek.
|
Fáze podpory
|
Nyní do 52 let
|
Návrh od roku 2027 do 52 let
|
Nyní nad 52 let
|
Návrh od roku 2027 nad 52 let
|
První období
|
0,4násobek (2 měsíce)
|
0,45násobek (2 měsíce)
|
0,4násobek (3 měsíce)
|
0,45násobek (3 měsíce)
|
Druhé období
|
0,2násobek (2 měsíce)
|
0,3násobek (2 měsíce)
|
0,2násobek (3 měsíce)
|
0,3násobek (3 měsíce)
|
Zbývající doba
|
0,15násobku
|
0,15násobku
|
0,15násobku
|
0,15násobku
Nová pravidla mají vejít v účinnost od 1. ledna 2027
Nová pravidla změn podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci by měla vejít v účinnost od 1. ledna 2027. Není však jasné, zda návrh do této doby projde celým legislativním procesem.