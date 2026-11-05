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Vláda už zveřejnila platovou tabulku státních zaměstnanců. Platové třídy začínají na částce převyšující 30 000 korun měsíčně

Lucie Balová Mečířová
Dnes

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Pracujete pro stát ve služebním poměru na úřadě anebo přímo na ministerstvu? Podívejte se, jak by se vám mohly změnit platové tabulky.
Platové tarify státních zaměstnanců
Autor: ChatGPT
Platové tarify státních zaměstnanců
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Aktuálně se v připomínkovém řízení nachází nařízení vlády, které pojednává o platových poměrech státních zaměstnanců. Sem můžeme zařadit především osoby vykonávající státní správu ve správních úřadech. Pojďme se proto společně podívat, jak by se pro ně platové tabulky mohly změnit a pro koho tato čísla neplatí.

Co se dozvíte v článku
  1. Komu se zvednou platové tarify?
  2. Nová platová tabulka státních zaměstnanců
  3. Jak se bude zohledňovat praxe do platových tříd?
  4. Praxe se může upravit i podle pracovních výsledků nebo nedostatečného vzdělání
  5. Od kdy budou nové platové tarify platné?

Komu se zvednou platové tarify?

Platové tabulky by se měly změnit všem státním zaměstnancům, ale i dalším pracovníkům veřejného sektoru a veřejných služeb. O těch si však povíme příště.

Platová tabulka se v tomto případě změní pro osoby, které jsou státními zaměstnanci ve státních úřadech. Jedná se tedy o zaměstnance přijaté do služebního poměru, kteří jsou zařazeni na služební místo nebo jmenováni na místo představeného.

Jako typické příklady můžeme uvést úředníky ministerstev, pracovníky správních úřadů vykonávající správní činnost a dále také některé zaměstnance finančních úřadů, úřadů práce nebo České správy sociálního zabezpečení, a to za předpokladu, že jsou ve služebním poměru. Služební poměr je v této situaci vždy rozhodující pro posouzení, zda se jedná o státního zaměstnance podle zmíněné definice, či nikoliv.

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Nová platová tabulka státních zaměstnanců

aPlatový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

Platová třída

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 5 let

30 320

31 780

33 310

34 910

36 590

39 010

42 140

45 940

50 540

56 100

62 840

2

do 10 let

30 920

32 740

34 320

35 970

37 700

40 580

43 830

47 780

52 560

58 350

65 360

3

do 15 let

31 550

33 730

35 350

37 050

38 830

42 210

45 590

49 700

54 670

60 690

67 980

4

do 20 let

32 170

34 750

36 420

38 170

40 010

43 900

47 420

51 690

56 860

63 120

70 700

5

do 25 let

32 830

35 800

37 520

39 330

41 220

45 660

49 320

53 760

59 140

65 650

73 530

6

do 30 let

33 470

36 880

38 660

40 520

42 470

47 490

51 290

55 910

61 510

68 280

76 480

7

do 35 let

34 160

37 990

39 820

41 740

43 750

49 390

53 350

58 160

63 980

71 020

79 550

8

nad 35 let

34 840

39 130

41 010

42 980

45 050

51 370

55 480

60 480

66 530

73 850

82 720
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Jak se bude zohledňovat praxe do platových tříd?

Podle návrhu nového nařízení vlády se bude délka započitatelné praxe odvíjet od předchozích pracovních zkušeností, jejich využitelnosti pro současnou pozici a také od dosaženého vzdělání. Ne všechny odpracované roky se přitom musí započítat v plném rozsahu.

Do započitatelné praxe se v plném rozsahu zahrne:

  • Doba výkonu služby podle zákona o státní službě.
  • Doba výkonu práce státního zaměstnance podle zákona o státních zaměstnancích.
  • Doba výkonu práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro práci na současném pracovním místě.
  • Doba vojenské základní nebo náhradní služby a civilní služby, nejvýše však v rozsahu stanoveném právními předpisy platnými v době jejího výkonu.
  • Skutečná doba čerpání mateřské, další mateřské a rodičovské dovolené.
  • Doba trvalé péče o dítě nebo děti, nejvýše však v rozsahu odpovídajícím tehdejší zákonné délce mateřské a rodičovské dovolené.
  • Doba osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve III. nebo IV. stupni závislosti, pokud jde o nezletilé dítě nebo osobu blízkou.
  • Řádně ukončené doktorské studium, maximálně však v rozsahu pěti let.

Důležité je však vědět, že vojenská a civilní služba a uvedené doby mateřské a rodičovské dovolené a péče se započítají pouze tehdy, pokud se zaměstnanec ve stejné době současně nepřipravoval na povolání v denním nebo prezenčním studiu.

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Praxe se může upravit i podle pracovních výsledků nebo nedostatečného vzdělání

Pokud státní zaměstnanec získal zkušenosti v jiné oblasti, než jakou vykonává na současném pracovním místě, nemusí o ně přijít úplně. Taková praxe se mu může započítat nejvýše ze dvou třetin. Konkrétní rozsah závisí na tom, nakolik jsou předchozí zkušenosti využitelné pro současnou práci.

Pokud pak zaměstnanec podle závěrů alespoň dvou po sobě jdoucích pracovních hodnocení dosahoval vynikajících výsledků, může se k započitatelné praxi přičíst dalších pět let. Období, za která byla hodnocení provedena, však musí dohromady činit nejméně dva roky.

Tento postup lze opakovat nejdříve po uplynutí pěti let ode dne, od kterého zaměstnanci naposledy náležel platový tarif ve vyšším platovém stupni na základě tohoto zvýhodnění.

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Na druhou stranu je však možné započitatelnou praxi i krátit, a to na základě nedostatečného vzdělání pro výkon dané funkce. Takto lze praxi pokrátit o jeden až devět let. Čím vyšší platová třída a nižší dosažené vzdělání, tím vyšší krácení praxe se může uplatnit.

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Od kdy budou nové platové tarify platné?

Pokud bude nařízení schváleno a vyhlášeno v navržené podobě, má nabýt účinnosti 1. ledna 2027.

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Autor článku

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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