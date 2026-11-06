Vychovávali jste vnouče až v důchodu? I tak můžete mít nárok na výchovné

Babička odešla do důchodu a následně se začala starat o svoji vnučku. Když požádala o zvýšení penze za její výchovu, ČSSZ žádost zamítla. Vadilo jí, že se babička dítěte ujala až po odchodu do důchodu. Nejvyšší správní soud (NSS) ale tento argument odmítl.
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Podle soudu zákon u důchodů přiznaných před rokem 2023 nevylučuje, aby se pro účely výchovného započítala i péče zahájená až v důchodu.
Žena se vnučky ujala až v důchodu. ČSSZ jí kvůli tomu výchovné odmítla
Žena odešla do starobního důchodu 1. ledna 2009. Soud jí následně svěřil do péče dvouletou vnučku. Společně s manželem se o ni začala starat, protože její rodiče byli ve výkonu trestu.
Vnučka u prarodičů vyrůstala několik let. K matce se přestěhovala až v říjnu 2020, soud ji však do její péče pravomocně svěřil zpět teprve v květnu 2023.
V červenci 2025 babička požádala o zvýšení důchodu za to, že vnučku vychovala. ČSSZ jí ale nevyhověla. Podle úřadu se totiž mělo posuzovat jen to, zda žena splnila podmínky výchovy do chvíle, kdy jí přiznali důchod. Vnučky se přitom ujala až poté.
Správa sociálního zabezpečení argumentovala také tím, že smyslem výchovného je ocenit lidi, kterým péče o děti zasáhla do pracovní kariéry a výdělků.
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Pro výchovné je rozhodující, zda člověk dítě skutečně vychoval, ne kdy se ho ujal
NSS však připoměl, že u důchodů přiznaných před 1. lednem 2023 umožňovala legislativa požádat o výchovné zpětně, a to nejpozději do 31. prosince 2024. Nikde přitom nestanovila, že se musí jednat pouze o dítě vychované ještě před přiznáním starobního důchodu.
„Důležité pro přiznání výchovného je pouze skutečnost, že žadatel dítě skutečně vychoval dle zákonných podmínek,“ uvedl NSS.
U ženy se podmínky posuzovaly podle právních předpisů účinných v době, kdy jí byl přiznán důchod, tedy podle pravidel platných od ledna 2009. Legislativa tehdy požadovala osobní péči o dítě alespoň po dobu deseti let před dosažením jeho zletilosti. Pokud se člověk ujal dítěte až po jeho osmých narozeninách, postačovalo pět let péče, která však nesměla skončit před dosažením zletilosti.
NSS tak dospěl k závěru, že podmínku desetileté péče splnila. ČSSZ se navíc vůbec nezabývala tím, kdo se o dívku fakticky staral v největším rozsahu. Žádost odmítla pouze kvůli tomu, že péče začala až po přiznání důchodu. Takový postup podle soudu nemůže obstát.
Úřad nemůže požadovat důkaz, že péče snížila příjmy
NSS odmítl také argument ČSSZ, že péče o vnučku neměla vliv na ženinu pracovní kariéru. Zákon totiž nevyžaduje, aby žadatel prokazoval, že kvůli výchově dítěte přišel o výdělek nebo měl horší pracovní uplatnění.
Soud připomněl, že taková podmínka by zbytečně zúžila okruh lidí, kteří mohou výchovné získat a znevýhodnila by například prarodiče. V popisovaném případě navíc žena pracovala až do ledna 2012, tedy více než tři roky po přiznání důchodu. Do něj odešla také proto, aby se mohla o vnučku starat.
Ani to, že už pobírala důchod, proto podle NSS neznamená, že péče nemohla ovlivnit její pracovní život.
ČSSZ musí případ znovu posoudit
Žena požádala o výchovné až v červenci 2025, přestože u důchodů přiznaných před rokem 2023 bylo možné o něj žádat nejpozději do 31. prosince 2024.
ČSSZ na zmeškání této lhůty upozornila až později, ve vyjádření k žalobě. Původně totiž žádost zamítla z jiného důvodu, a to kvůli tomu, že se žena začala o vnučku starat až po přiznání důchodu.
Soud proto problém pozdního podání neřešil. Vysvětlil, že úřad nemůže až během soudního řízení přicházet s novými důvody, které v původním rozhodnutí neuvedl. Žena se proti nim totiž nemohla bránit už při jednání s ČSSZ.
NSS kasační stížnost ČSSZ zamítl. Úřad tak musí případ znovu posoudit a ověřit, zda žena splnila podmínky pro přiznání výchovného.