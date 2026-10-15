Za chvíli bude potřeba přezout pneumatiky. Kdy vám bude hrozit pokuta, když nepřezujete?

Brzy začíná období, během kterého zákon za určitých podmínek stanovuje řidičům povinnost používat zimní pneumatiky na pozemních komunikacích. Ne vždy však řidičům za jízdu na letních pneumatikách hrozí pokuta, pokud se budete muset podrobit silniční kontrole a nebudete mít přezuto. Jízda na letních pneumatikách však může být v zimních podmínkách nebezpečná, i když jejich použití zákon zrovna nezakazuje.
Co se dozvíte v článku
Jak je to s povinností mít zimní gumy?
Povinnost používat zimní pneumatiky v České republice stanovuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, přesněji pak § 40a, který přímo hovoří o provozu vozidel v zimním období.
Zmíněný paragraf pak jasně určuje, že mít zimní pneumatiky je povinností v období od 1. listopadu do 31. března. Samotné datum však o povinnosti přezutí nerozhoduje. Zimní pneumatiky jsou v tomto období povinné, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, případně pokud lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se tyto jevy mohou během jízdy vyskytnout.
Toto pravidlo se však dle zákona nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí.
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Jaké požadavky musí zimní pneumatiky splňovat?
U vozidel s maximální přípustnou hmotností do 3 500 kg musí být na všech kolech, zatímco u těžších vozidel na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Minimální hloubka dezénu zimních pneumatik činí 4 mm u vozidel do 3 500 kg a 6 mm u vozidel s vyšší hmotností.
Zimní pneumatiky mohou nahradit také celoroční pneumatiky, pokud splňují zákonné požadavky na označení a hloubku dezénu. U osobních automobilů musí být dezén hluboký alespoň 4 mm a pneumatika musí mít příslušné označení uznávané českými předpisy, např. M+S, MS, M/S atp.
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Pokuta nemusí být to nejhorší, co dostanete
Za jízdu na letních pneumatikách v době, kdy zákon vyžaduje použití zimních pneumatik, hrozí řidiči pokuta na místě až 1 500 Kč, případně ve správním řízení od 2 000 do 5 000 Kč. Pokud by další jízdou mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, mohou policisté za splnění zákonných podmínek zakázat pokračování v jízdě.
Pokud nevhodné pneumatiky přispěly ke vzniku dopravní nehody nebo rozsahu škody, může to mít dopad také na pojistné plnění. Konkrétní následky závisí na okolnostech nehody, druhu pojištění a příslušných právních či smluvních podmínkách.
Kdy jsou zimní pneumatiky povinné bez ohledu na počasí?
Dopravní značka C 15a „Zimní výbava“ podle vyhlášky č. 294/2015 Sb. přikazuje řidičům motorových vozidel kategorií M a N pokračovat v jízdě pouze při splnění podmínek pro provoz vozidel v zimním období.
Tato dopravní značka je kulatá. Na jejím modrém pozadí je nahoře zobrazen bílý osobní automobil a pod ním bílá sněhová vločka.
Povinnost platí bez ohledu na datum i aktuální či očekávané počasí. Pokud je pod značkou dodatková tabulka, může dobu platnosti povinnosti upravovat.
Důležité je však zmínit, že pokud se pod dopravní značkou nenachází dodatková tabulka, na které je upřesněno období, datum nebo čas, dopravní značka platí celoročně bez ohledu na období a aktuální podmínky.
Kdy je povinné nasadit sněhové řetězy?
Povinnost mít na pneumatikách sněhové řetězy určuje dopravní značka C 5a. Stejně jako v předchozím případě je značka kruhová s modrým pozadím. Na něm je pak zobrazena pneumatika s nasazenými sněhovými řetězy.
Značka ukládá řidičům motorových vozidel se třemi a více koly povinnost nasadit sněhové řetězy alespoň na dvě hnací kola, než budou pokračovat v jízdě. Tato povinnost se nevztahuje na vozidla vybavená pneumatikami s protiskluzovými hroty.