Zahraniční stravné se v roce 2027 změní. Podívejte se na přehled sazeb

Zaměstnance, kteří jezdí na pracovní cesty do zahraničí, čekají od ledna 2027 změny v zahraničním stravném. Návrh vyhlášky počítá se zvýšením sazeb v deseti zemích a také u ostatních území neuvedených v příloze. U Sýrie se má změnit sazba i měna stravného. Nová pravidla mají vejít v účinnost od 1. ledna 2027.
Co se dozvíte v článku
- U kterých zemí se sazby změní?
- Jak ministerstvo určuje výši stravného?
- Poskytování stravného ve veřejném a soukromém sektoru
- Výše stravného dle délky pracovní cesty
- Snížení stravného při bezplatném jídle
- Země, pro které se mění sazby v roce 2027
- Přehled navrhovaných sazeb zahraničního stravného pro rok 2027
Na úpravách sazeb se každoročně podílí Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo financí.
U kterých zemí se sazby změní?
Vyšší sazby se mají týkat například Slovenska, kde má stravné vzrůst ze 40 na 45 eur, nebo Velké Británie, kde se má zvýšit ze 45 na 50 liber. V Argentině se navrhuje zvýšení z 55 na 60 dolarů, v Dánsku a na Islandu z 65 na 70 eur. Stejným způsobem se mají změnit také sazby pro Izrael, Kuvajt, Malajsii, Slovinsko a Srbsko. Vyšší sazba se má vztahovat rovněž na ostatní území, která jsou ve vyhlášce uvedená jako “ostatní území neuvedená v příloze”.
U Sýrie se navrhuje změna z 60 eur na 55 amerických dolarů. Důvodem je hlavně zjednodušení administrativy a plateb v zemi. Protože se zároveň mění měna, nelze dle návrhu rozdíl jednoduše vyjádřit klasicky jako snížení o pět jednotek.
Jak ministerstvo určuje výši stravného?
Základní sazby se stanovují podle jednotlivých zemí s ohledem na cenovou hladinu v tamních stravovacích zařízeních.
Při přípravě návrhu se vychází z podkladů českých zastupitelských úřadů a přihlíží se také k mezinárodním statistickým údajům, cenovým srovnáním a bezpečnostním podmínkám v dané zemi.
Poskytování stravného ve veřejném a soukromém sektoru
Poskytování zahraničního stravného je upraveno zákoníkem práce. Pro zaměstnance veřejného sektoru jsou základní sazby závazné. V některých případech je možné tyto částky ve veřejném sektoru navýšit až o 15 % (například pro vedoucí zaměstnance).
Soukromí zaměstnavatelé je mohou za podmínek stanovených zákoníkem práce snížit, a to až o 25 %. U posádek lodí ve vnitrozemské plavbě dokonce o 50 %.
Konkrétní nárok zaměstnance se odvíjí také od délky zahraniční pracovní cesty a dalších pravidel pro cestovní náhrady.
Výše stravného dle délky pracovní cesty
Zaměstnanec má nárok na zahraniční stravné podle základní sazby, pokud je během pracovního dne mimo Českou republiku déle než 18 hodin.
- Pokud je na cestě více než 12 hodina, a do 18 hodin, dostane dvě třetiny základní sazby.
- Pokud je na cestě 1 až 12 hodin (nebo déle než 5 hodin, pokud by mu jinak vzniklo právo na stravné v ČR), dostane jednu třetinu základní sazby.
- Jestliže je na cestě méně než 1 hodinu, stravné se neposkytuje.
Pokud zaměstnanec během jednoho kalendářního dne opakovaně překročí státní hranici, pro výpočet zahraničního stravného se jednotlivé doby strávené mimo Českou republiku sčítají.
Časy, za které stravné přímo nevzniká, se započítávají do doby potřebné pro poskytnutí stravného podle pravidel pro cestu po České republice.
Snížení stravného při bezplatném jídle
Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:
- 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby,
- 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby, anebo
- 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby.
Pokud zaměstnanec jede na zahraniční pracovní cestu do svého bydliště, náleží mu zahraniční stravné jen za cestu tam a zpět, za cesty spojené s výkonem práce a za dobu, kdy v tomto místě práci skutečně vykonává.
Země, pro které se mění sazby v roce 2027
|
Země / položka
|
Dosavadní sazba
|
Navrhovaná sazba pro rok 2027
|
Změna
|
Argentina
|
55 USD
|
60 USD
|
+5 USD
|
Dánsko
|
65 EUR
|
70 EUR
|
+5 EUR
|
Island
|
65 EUR
|
70 EUR
|
+5 EUR
|
Izrael
|
65 USD
|
70 USD
|
+5 USD
|
Kuvajt
|
45 EUR
|
50 EUR
|
+5 EUR
|
Malajsie
|
45 USD
|
50 USD
|
+5 USD
|
Slovensko
|
40 EUR
|
45 EUR
|
+5 EUR
|
Slovinsko
|
40 EUR
|
45 EUR
|
+5 EUR
|
Srbsko
|
40 EUR
|
45 EUR
|
+5 EUR
|
Sýrie
|
60 EUR
|
55 USD
|
Změna sazby i měny
|
Velká Británie
|
45 GBP
|
50 GBP
|
+5 GBP
|
Ostatní území neuvedená v příloze
|
35 EUR
|
40 EUR
|
+5 EUR
Přehled navrhovaných sazeb zahraničního stravného pro rok 2027
|
Země nebo území
|
Sazba 2026
|
Navrhovaná sazba 2027
|
Afghánistán
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Albánie
|
40 EUR
|
40 EUR
|
Alžírsko
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Andorra
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Angola
|
60 EUR
|
60 EUR
|
Argentina
|
55 USD
|
60 USD
|
Arménie
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Austrálie a Oceánie
|
70 USD¹
|
70 USD
|
Ázerbájdžán
|
40 EUR
|
40 EUR
|
Bahamy
|
60 USD
|
60 USD
|
Bahrajn
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Bangladéš
|
50 USD
|
50 USD
|
Belgie
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Belize
|
55 USD
|
55 USD
|
Benin
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Bělorusko
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Bhútán
|
50 USD
|
50 USD
|
Bolívie
|
50 USD
|
50 USD
|
Bosna a Hercegovina
|
40 EUR
|
40 EUR
|
Botswana
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Brazílie
|
60 USD
|
60 USD
|
Brunej
|
40 USD
|
40 USD
|
Bulharsko
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Burkina Faso
|
40 EUR
|
40 EUR
|
Burundi
|
55 USD
|
55 USD
|
Čad
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Černá Hora
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Čína
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Dánsko
|
65 EUR
|
70 EUR
|
Džibutsko
|
65 USD
|
65 USD
|
Egypt
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Ekvádor
|
50 USD
|
50 USD
|
Eritrea
|
50 USD
|
50 USD
|
Estonsko
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Etiopie
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Filipíny
|
40 EUR
|
40 EUR
|
Finsko
|
65 EUR
|
65 EUR
|
Francie
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Gabon
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Gambie
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Ghana
|
55 EUR
|
55 EUR
|
Gruzie
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Guatemala
|
45 USD
|
45 USD
|
Guinea
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Guinea-Bissau
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Guyana
|
50 USD
|
50 USD
|
Honduras
|
45 USD
|
45 USD
|
Chile
|
55 USD
|
55 USD
|
Chorvatsko
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Indie
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Indonésie
|
40 EUR
|
40 EUR
|
Irák
|
55 EUR
|
55 EUR
|
Írán
|
40 EUR
|
40 EUR
|
Irsko
|
55 EUR
|
55 EUR
|
Island
|
65 EUR
|
70 EUR
|
Itálie
|
55 EUR
|
55 EUR
|
Izrael
|
65 USD
|
70 USD
|
Japonsko
|
65 USD
|
65 USD
|
Jemen
|
35 EUR
|
35 EUR
|
Jihoafrická republika
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Jižní Súdán
|
55 USD
|
55 USD
|
Jordánsko
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Kambodža
|
45 USD
|
45 USD
|
Kamerun
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Kanada
|
50 USD
|
50 USD
|
Kapverdy
|
40 EUR
|
40 EUR
|
Karibik – ostrovní státy
|
60 USD
|
60 USD
|
Katar
|
50 USD
|
50 USD
|
Kazachstán
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Keňa
|
55 USD
|
55 USD
|
Kolumbie
|
45 USD
|
45 USD
|
Komory
|
55 USD
|
55 USD
|
Konžská republika
|
60 USD
|
60 USD
|
Konžská demokratická republika
|
65 USD
|
65 USD
|
Korejská lidově demokratická republika
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Korejská republika
|
60 EUR
|
60 EUR
|
Kosovo
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Kostarika
|
50 USD
|
50 USD
|
Kuba
|
60 EUR
|
60 EUR
|
Kuvajt
|
45 EUR
|
50 EUR
|
Kypr
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Kyrgyzstán
|
40 EUR
|
40 EUR
|
Laos
|
45 USD
|
45 USD
|
Lesotho
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Libanon
|
60 USD
|
60 USD
|
Libérie
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Libye
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Lichtenštejnsko
|
75 CHF
|
75 CHF
|
Litva
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Lotyšsko
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Lucembursko
|
55 EUR
|
55 EUR
|
Madagaskar
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Maďarsko
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Malajsie
|
45 USD
|
50 USD
|
Malawi
|
45 USD
|
45 USD
|
Maledivy
|
60 USD
|
60 USD
|
Mali
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Malta
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Maroko
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Mauretánie
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Mauricius
|
55 EUR
|
55 EUR
|
Mexiko
|
50 USD
|
50 USD
|
Moldavsko
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Monako
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Mongolsko
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Mosambik
|
55 EUR
|
55 EUR
|
Myanmar
|
55 USD
|
55 USD
|
Namibie
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Německo
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Nepál
|
50 USD
|
50 USD
|
Niger
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Nigérie
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Nikaragua
|
45 USD
|
45 USD
|
Nizozemsko
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Norsko
|
65 EUR
|
65 EUR
|
Nový Zéland
|
65 USD
|
65 USD
|
Omán
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Pákistán
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Panama
|
50 USD
|
50 USD
|
Paraguay
|
50 USD
|
50 USD
|
Peru
|
52 USD
|
52 USD
|
Pobřeží Slonoviny
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Polsko
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Portugalsko
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Rakousko
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Rovníková Guinea
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Rumunsko
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Rusko
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Rwanda
|
55 USD
|
55 USD
|
Řecko
|
40 EUR
|
40 EUR
|
Salvador
|
45 USD
|
45 USD
|
San Marino
|
55 EUR
|
55 EUR
|
Saúdská Arábie
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Senegal
|
55 EUR
|
55 EUR
|
Severní Makedonie
|
40 EUR
|
40 EUR
|
Seychely
|
55 EUR
|
55 EUR
|
Sierra Leone
|
40 EUR
|
40 EUR
|
Singapur
|
65 USD
|
65 USD
|
Slovensko
|
40 EUR
|
45 EUR
|
Slovinsko
|
40 EUR
|
45 EUR
|
Somálsko
|
55 USD
|
55 USD
|
Spojené arabské emiráty
|
55 USD
|
55 USD
|
Spojené státy americké
|
70 USD
|
70 USD
|
Srbsko
|
40 EUR
|
45 EUR
|
Srí Lanka
|
50 USD
|
50 USD
|
Středoafrická republika
|
50 USD
|
50 USD
|
Súdán
|
55 USD
|
55 USD
|
Surinam
|
50 USD
|
50 USD
|
Svatý Tomáš a Princův ostrov
|
40 EUR
|
40 EUR
|
Svazijsko
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Sýrie
|
60 EUR
|
55 USD
|
Španělsko
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Švédsko
|
65 EUR
|
65 EUR
|
Švýcarsko
|
75 CHF
|
75 CHF
|
Tádžikistán
|
40 EUR
|
40 EUR
|
Tanzanie
|
55 USD
|
55 USD
|
Thajsko
|
40 EUR
|
40 EUR
|
Tchaj-wan
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Togo
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Tunisko
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Turecko
|
50 EUR
|
50 EUR
|
Turkmenistán
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Uganda
|
55 USD
|
55 USD
|
Ukrajina
|
45 EUR
|
45 EUR
|
Uruguay
|
60 USD
|
60 USD
|
Uzbekistán
|
40 EUR
|
40 EUR
|
Vatikán
|
55 EUR
|
55 EUR
|
Velká Británie
|
45 GBP
|
50 GBP
|
Venezuela
|
65 USD
|
65 USD
|
Vietnam
|
40 EUR
|
40 EUR
|
Zambie
|
55 USD
|
55 USD
|
Zimbabwe
|
50 USD
|
50 USD
|
Ostatní území neuvedená v příloze
|
35 EUR
|
40 EUR
Zdroj: Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2027 (některé sazby se mohou do data účinnosti ještě změnit)