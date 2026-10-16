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Zahraniční stravné se v roce 2027 změní. Podívejte se na přehled sazeb

Veronika Němcová
Dnes

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Zahraniční stravné se má v roce 2027 pro některé země zvýšit. Změny se týkají například Slovenska, Dánska nebo Velké Británie. Podívejte se na přehled sazeb pro jednotlivé země.
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Zaměstnance, kteří jezdí na pracovní cesty do zahraničí, čekají od ledna 2027 změny v zahraničním stravném. Návrh vyhlášky počítá se zvýšením sazeb v deseti zemích a také u ostatních území neuvedených v příloze. U Sýrie se má změnit sazba i měna stravného. Nová pravidla mají vejít v účinnost od 1. ledna 2027.

Co se dozvíte v článku
  1. U kterých zemí se sazby změní?
  2. Jak ministerstvo určuje výši stravného?
  3. Poskytování stravného ve veřejném a soukromém sektoru
  4. Výše stravného dle délky pracovní cesty
  5. Snížení stravného při bezplatném jídle
  6. Země, pro které se mění sazby v roce 2027
  7. Přehled navrhovaných sazeb zahraničního stravného pro rok 2027 

Na úpravách sazeb se každoročně podílí Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo financí.

U kterých zemí se sazby změní?

Vyšší sazby se mají týkat například Slovenska, kde má stravné vzrůst ze 40 na 45 eur, nebo Velké Británie, kde se má zvýšit ze 45 na 50 liber. V Argentině se navrhuje zvýšení z 55 na 60 dolarů, v Dánsku a na Islandu z 65 na 70 eur. Stejným způsobem se mají změnit také sazby pro Izrael, Kuvajt, Malajsii, Slovinsko a Srbsko. Vyšší sazba se má vztahovat rovněž na ostatní území, která jsou ve vyhlášce uvedená jako “ostatní území neuvedená v příloze”. 

U Sýrie se navrhuje změna z 60 eur na 55 amerických dolarů. Důvodem je hlavně zjednodušení administrativy a plateb v zemi. Protože se zároveň mění měna, nelze dle návrhu rozdíl jednoduše vyjádřit klasicky jako snížení o pět jednotek.

Jak ministerstvo určuje výši stravného?

Základní sazby se stanovují podle jednotlivých zemí s ohledem na cenovou hladinu v tamních stravovacích zařízeních.

Při přípravě návrhu se vychází z podkladů českých zastupitelských úřadů a přihlíží se také k mezinárodním statistickým údajům, cenovým srovnáním a bezpečnostním podmínkám v dané zemi.

Jak se zvýší limity u práce na DPP a DPČ pro rok 2027? Přečtěte si také:

Jak se zvýší limity u práce na DPP a DPČ pro rok 2027?

Poskytování stravného ve veřejném a soukromém sektoru

Poskytování zahraničního stravného je upraveno zákoníkem práce. Pro zaměstnance veřejného sektoru jsou základní sazby závazné. V některých případech je možné tyto částky ve veřejném sektoru navýšit až o 15 % (například pro vedoucí zaměstnance). 

Soukromí zaměstnavatelé je mohou za podmínek stanovených zákoníkem práce snížit, a to až o 25 %. U posádek lodí ve vnitrozemské plavbě dokonce o 50 %.

Konkrétní nárok zaměstnance se odvíjí také od délky zahraniční pracovní cesty a dalších pravidel pro cestovní náhrady.

Výše stravného dle délky pracovní cesty

Zaměstnanec má nárok na zahraniční stravné podle základní sazby, pokud je během pracovního dne mimo Českou republiku déle než 18 hodin.

  • Pokud je na cestě více než 12 hodina, a do 18 hodin, dostane dvě třetiny základní sazby.
  • Pokud je na cestě 1 až 12 hodin (nebo déle než 5 hodin, pokud by mu jinak vzniklo právo na stravné v ČR), dostane jednu třetinu základní sazby.
  • Jestliže je na cestě méně než 1 hodinu, stravné se neposkytuje.

Pokud zaměstnanec během jednoho kalendářního dne opakovaně překročí státní hranici, pro výpočet zahraničního stravného se jednotlivé doby strávené mimo Českou republiku sčítají.

Časy, za které stravné přímo nevzniká, se započítávají do doby potřebné pro poskytnutí stravného podle pravidel pro cestu po České republice.

Snížení stravného při bezplatném jídle

Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

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  • 25 %  zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby,
  • 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby, anebo
  • 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby.

Pokud zaměstnanec jede na zahraniční pracovní cestu do svého bydliště, náleží mu zahraniční stravné jen za cestu tam a zpět, za cesty spojené s výkonem práce a za dobu, kdy v tomto místě práci skutečně vykonává.

Země, pro které se mění sazby v roce 2027

Země / položka

Dosavadní sazba

Navrhovaná sazba pro rok 2027

Změna

Argentina

55 USD

60 USD

+5 USD

Dánsko

65 EUR

70 EUR

+5 EUR

Island

65 EUR

70 EUR

+5 EUR

Izrael

65 USD

70 USD

+5 USD

Kuvajt

45 EUR

50 EUR

+5 EUR

Malajsie

45 USD

50 USD

+5 USD

Slovensko

40 EUR

45 EUR

+5 EUR

Slovinsko

40 EUR

45 EUR

+5 EUR

Srbsko

40 EUR

45 EUR

+5 EUR

Sýrie

60 EUR

55 USD

Změna sazby i měny

Velká Británie

45 GBP

50 GBP

+5 GBP

Ostatní území neuvedená v příloze

35 EUR

40 EUR

+5 EUR

Přehled navrhovaných sazeb zahraničního stravného pro rok 2027 

Země nebo území

Sazba 2026

Navrhovaná sazba 2027

Afghánistán

45 EUR

45 EUR

Albánie

40 EUR

40 EUR

Alžírsko

50 EUR

50 EUR

Andorra

50 EUR

50 EUR

Angola

60 EUR

60 EUR

Argentina

55 USD

60 USD

Arménie

50 EUR

50 EUR

Austrálie a Oceánie

70 USD¹

70 USD

Ázerbájdžán

40 EUR

40 EUR

Bahamy

60 USD

60 USD

Bahrajn

45 EUR

45 EUR

Bangladéš

50 USD

50 USD

Belgie

50 EUR

50 EUR

Belize

55 USD

55 USD

Benin

45 EUR

45 EUR

Bělorusko

45 EUR

45 EUR

Bhútán

50 USD

50 USD

Bolívie

50 USD

50 USD

Bosna a Hercegovina

40 EUR

40 EUR

Botswana

50 EUR

50 EUR

Brazílie

60 USD

60 USD

Brunej

40 USD

40 USD

Bulharsko

45 EUR

45 EUR

Burkina Faso

40 EUR

40 EUR

Burundi

55 USD

55 USD

Čad

50 EUR

50 EUR

Černá Hora

45 EUR

45 EUR

Čína

50 EUR

50 EUR

Dánsko

65 EUR

70 EUR

Džibutsko

65 USD

65 USD

Egypt

50 EUR

50 EUR

Ekvádor

50 USD

50 USD

Eritrea

50 USD

50 USD

Estonsko

45 EUR

45 EUR

Etiopie

50 EUR

50 EUR

Filipíny

40 EUR

40 EUR

Finsko

65 EUR

65 EUR

Francie

50 EUR

50 EUR

Gabon

50 EUR

50 EUR

Gambie

45 EUR

45 EUR

Ghana

55 EUR

55 EUR

Gruzie

50 EUR

50 EUR

Guatemala

45 USD

45 USD

Guinea

50 EUR

50 EUR

Guinea-Bissau

45 EUR

45 EUR

Guyana

50 USD

50 USD

Honduras

45 USD

45 USD

Chile

55 USD

55 USD

Chorvatsko

50 EUR

50 EUR

Indie

45 EUR

45 EUR

Indonésie

40 EUR

40 EUR

Irák

55 EUR

55 EUR

Írán

40 EUR

40 EUR

Irsko

55 EUR

55 EUR

Island

65 EUR

70 EUR

Itálie

55 EUR

55 EUR

Izrael

65 USD

70 USD

Japonsko

65 USD

65 USD

Jemen

35 EUR

35 EUR

Jihoafrická republika

50 EUR

50 EUR

Jižní Súdán

55 USD

55 USD

Jordánsko

50 EUR

50 EUR

Kambodža

45 USD

45 USD

Kamerun

50 EUR

50 EUR

Kanada

50 USD

50 USD

Kapverdy

40 EUR

40 EUR

Karibik – ostrovní státy

60 USD

60 USD

Katar

50 USD

50 USD

Kazachstán

45 EUR

45 EUR

Keňa

55 USD

55 USD

Kolumbie

45 USD

45 USD

Komory

55 USD

55 USD

Konžská republika

60 USD

60 USD

Konžská demokratická republika

65 USD

65 USD

Korejská lidově demokratická republika

45 EUR

45 EUR

Korejská republika

60 EUR

60 EUR

Kosovo

50 EUR

50 EUR

Kostarika

50 USD

50 USD

Kuba

60 EUR

60 EUR

Kuvajt

45 EUR

50 EUR

Kypr

45 EUR

45 EUR

Kyrgyzstán

40 EUR

40 EUR

Laos

45 USD

45 USD

Lesotho

45 EUR

45 EUR

Libanon

60 USD

60 USD

Libérie

50 EUR

50 EUR

Libye

50 EUR

50 EUR

Lichtenštejnsko

75 CHF

75 CHF

Litva

45 EUR

45 EUR

Lotyšsko

45 EUR

45 EUR

Lucembursko

55 EUR

55 EUR

Madagaskar

45 EUR

45 EUR

Maďarsko

50 EUR

50 EUR

Malajsie

45 USD

50 USD

Malawi

45 USD

45 USD

Maledivy

60 USD

60 USD

Mali

50 EUR

50 EUR

Malta

50 EUR

50 EUR

Maroko

50 EUR

50 EUR

Mauretánie

50 EUR

50 EUR

Mauricius

55 EUR

55 EUR

Mexiko

50 USD

50 USD

Moldavsko

45 EUR

45 EUR

Monako

45 EUR

45 EUR

Mongolsko

45 EUR

45 EUR

Mosambik

55 EUR

55 EUR

Myanmar

55 USD

55 USD

Namibie

50 EUR

50 EUR

Německo

50 EUR

50 EUR

Nepál

50 USD

50 USD

Niger

50 EUR

50 EUR

Nigérie

50 EUR

50 EUR

Nikaragua

45 USD

45 USD

Nizozemsko

50 EUR

50 EUR

Norsko

65 EUR

65 EUR

Nový Zéland

65 USD

65 USD

Omán

50 EUR

50 EUR

Pákistán

50 EUR

50 EUR

Panama

50 USD

50 USD

Paraguay

50 USD

50 USD

Peru

52 USD

52 USD

Pobřeží Slonoviny

45 EUR

45 EUR

Polsko

50 EUR

50 EUR

Portugalsko

45 EUR

45 EUR

Rakousko

45 EUR

45 EUR

Rovníková Guinea

50 EUR

50 EUR

Rumunsko

45 EUR

45 EUR

Rusko

45 EUR

45 EUR

Rwanda

55 USD

55 USD

Řecko

40 EUR

40 EUR

Salvador

45 USD

45 USD

San Marino

55 EUR

55 EUR

Saúdská Arábie

50 EUR

50 EUR

Senegal

55 EUR

55 EUR

Severní Makedonie

40 EUR

40 EUR

Seychely

55 EUR

55 EUR

Sierra Leone

40 EUR

40 EUR

Singapur

65 USD

65 USD

Slovensko

40 EUR

45 EUR

Slovinsko

40 EUR

45 EUR

Somálsko

55 USD

55 USD

Spojené arabské emiráty

55 USD

55 USD

Spojené státy americké

70 USD

70 USD

Srbsko

40 EUR

45 EUR

Srí Lanka

50 USD

50 USD

Středoafrická republika

50 USD

50 USD

Súdán

55 USD

55 USD

Surinam

50 USD

50 USD

Svatý Tomáš a Princův ostrov

40 EUR

40 EUR

Svazijsko

50 EUR

50 EUR

Sýrie

60 EUR

55 USD

Španělsko

50 EUR

50 EUR

Švédsko

65 EUR

65 EUR

Švýcarsko

75 CHF

75 CHF

Tádžikistán

40 EUR

40 EUR

Tanzanie

55 USD

55 USD

Thajsko

40 EUR

40 EUR

Tchaj-wan

45 EUR

45 EUR

Togo

45 EUR

45 EUR

Tunisko

50 EUR

50 EUR

Turecko

50 EUR

50 EUR

Turkmenistán

45 EUR

45 EUR

Uganda

55 USD

55 USD

Ukrajina

45 EUR

45 EUR

Uruguay

60 USD

60 USD

Uzbekistán

40 EUR

40 EUR

Vatikán

55 EUR

55 EUR

Velká Británie

45 GBP

50 GBP

Venezuela

65 USD

65 USD

Vietnam

40 EUR

40 EUR

Zambie

55 USD

55 USD

Zimbabwe

50 USD

50 USD

Ostatní území neuvedená v příloze

35 EUR

40 EUR

Zdroj: Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2027 (některé sazby se mohou do data účinnosti ještě změnit)

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Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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