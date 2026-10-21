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Zrušení srážkové daně ovlivní především DPP a DPČ. Jak?

Lucie Balová Mečířová
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Přivyděláváte si prostřednictvím DPČ nebo DPP do limitu a z příjmů se vám odvádí srážková daň? Příští rok už nebude.
Autor: Shutterstock
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V souvislosti se zavedením jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele má mimo jiné zanedlouho dojít také ke zrušení srážkové daně, která se uplatňovala v případech, kdy zaměstnanec u zaměstnavatele nepodepsal růžové prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Změna má přijít v podstatě ihned po Novém roce. Jak to tedy bude od ledna 2027?

Co se dozvíte v článku
  1. Jak je to se srážkovou daní nyní?
  2. Jaké jsou limity u pracovních dohod?
  3. Kdy se odvádí srážková a kdy zálohová daň u DPČ v roce 2026?
  4. Jak to bude u dohod se zrušením srážkové daně od příštího roku?

Jak je to se srážkovou daní nyní?

Už od ledna 2026 platí, že se srážková daň zrušila u odměn členů orgánů právnických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty ČR.

Koho se však týká ještě víc, jsou osoby pracující prostřednictvím dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. U těch se srážková daň stále využívá, pokud nepodepsaly růžové prohlášení poplatníka a zároveň mají příjmy z dohod do limitu, do kterého se neodvádí nemocenské pojištění, a tím pádem ani sociální a zdravotní pojištění.

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Jaké jsou limity u pracovních dohod?

U DPČ tento limit činí 4 499 Kč. Od částky 4 500 Kč hrubého měsíčně už výdělek z brigády podléhá pojistným odvodům. Od roku 2027 bude u DPČ limit 4 999 Kč, čili odvody se budou platit od částky 5 000 Kč hrubého měsíčně.

U DPP je pak limit pojistných odvodů o více než polovinu vyšší. Pojištění se v roce 2026 neodvádí do 11 999 Kč. Výdělek 12 000 Kč hrubého měsíčně však už povinným odvodům podléhá. I v tomto případě se od roku 2027 zvýší limit pro pojistné odvody, a to na částku 12 499 Kč. Pojištění se bude příští rok odvádět u hrubé odměny od 12 500 Kč měsíčně.

Typ dohody

Limit v roce 2026

Limit v roce 2027

DPČ – bez odvodů

Do 4 499 Kč

Do 4 999 Kč

DPČ – odvod pojistného

Od 4 500 Kč

Od 5 000 Kč

DPP – bez odvodů

Do 11 999 Kč

Do 12 499 Kč

DPP – odvod pojistného

Od 12 000 Kč

Od 12 500 Kč
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Kdy se odvádí srážková a kdy zálohová daň u DPČ v roce 2026?

Rozhodujícími faktory budou dvě věci, a to zda došlo k podepsání růžového prohlášení poplatníka k dani a zda příjem přesáhl měsíční limit. Obdobná pravidla budou platit u DPP, avšak s jiným limitem.

Pokud je výdělek z DPČ do 4 499 Kč hrubého měsíčně a nedošlo k podepsání růžového prohlášení poplatníka k dani, uplatňuje se srážková daň ve výši 15 %. Zaměstnavatel daň strhne a brigádník dostane čistou odměnu. Daňové přiznání kvůli tomuto příjmu podávat nemusí, ale může ho podat dobrovolně a za splnění podmínek v něm daň zohlednit. Sociální ani zdravotní pojištění se z této odměny neodvádí.

Jestliže je příjem stále do limitu 4 499 Kč, ale k podepsání růžového prohlášení došlo, uplatňuje se zálohová daň ve výši 15 %, od které lze odečítat veškeré daňové slevy, na které má brigádník nárok. Sociální ani zdravotní pojištění se z této odměny neodvádí.

Jiná situace nastává v případě, kdy měsíční hrubá odměna z DPČ přesáhne limitní částku. V takovém případě je jedno, zda poplatník podepsal růžové prohlášení poplatníka. Odvádí se zálohová daň, a pokud jste nepodepsali růžové prohlášení poplatníka u jiného zaměstnavatele, můžete čerpat i daňové slevy.

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Jak to bude u dohod se zrušením srážkové daně od příštího roku?

Změny proběhnou zejména v situacích, kdy zaměstnanec nepodepsal růžové prohlášení poplatníka a současně jeho příjem nedosáhne limitu pro odvod nemocenského, sociálního ani zdravotního pojištění.

Zatímco do konce roku 2026 se u těchto příjmů uplatňuje srážková daň ve výši 15 %, od ledna 2027 ji nahradí zálohová daň ve stejné sazbě 15 %. Samotná sazba daně se tedy nezmění, nově však půjde o zálohu na daň.

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Změna nebude znamenat ani povinnost automaticky podávat daňové přiznání. Tyto příjmy se nebudou zahrnovat do ročního zúčtování daně u zaměstnavatele, a proto nebudou bránit jeho provedení. Zaměstnanec však bude mít i nadále možnost zahrnout je dobrovolně do daňového přiznání a zaplacenou zálohu započítat na svou celkovou daňovou povinnost.

Údaje o těchto příjmech budou zaměstnavatelé standardně vykazovat v rámci jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele.

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Autor článku

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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