Smrt blízkého člověka přináší nejen těžké chvíle, ale také řadu praktických otázek. Jakou roli hraje závěť? Kdo může dědictví získat a co znamená povinný díl? A jak se v dědickém řízení řeší dluhy nebo povinnosti vůči finančnímu úřadu?
Připravili jsme deset otázek, které prověří, jak dobře se v dědickém právu vyznáte. Některé situace se mohou zdát jasné, ale rozhodují v nich podrobnosti, které člověk snadno přehlédne. Jiné vás možná přimějí zamyslet se nad tím, co byste udělali, kdyby se podobná věc týkala vaší rodiny.
Zkuste si kvíz projít bez nápovědy a zjistěte, jak jste na tom. Odpovědi ani správná řešení předem neprozrazujeme. Ke každé otázce ale najdete vysvětlení, které vám pomůže zorientovat se v tématu a případně si doplnit, co vám nebylo jasné.