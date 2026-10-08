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O kolik Pavel porazil Babiše při volbě prezidenta? Zkuste si náš volební kvíz!

Kvíz
Michal Bureš
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Blíží se komunální a pro část Česka i senátní volby. Vy si zkuste náš volební kvíz, kde se dozvíte, který premiér byl nejdéle v úřadu, v kolika krajích vyhrálo ANO či o kolik hlasů porazil Petr Pavel Andreje Babiše při volbě prezidenta ČR
Petr Pavel
Autor: Shutterstock
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Zítra nás čekají volby do zastupitelstev obcí. Volební místnosti budou otevřeny:

  • v pátek 9. října od 14:00 do 22:00,
  • v sobotu 10. října od 8:00 do 14:00.

Ve třetině senátních obvodů zároveň proběhne první kolo voleb do Senátu.

V našem kvízu si můžete vyzkoušet, jak dobře si pamatujete volby minulé. Dozvíte se například, kdo kandidoval proti Miloši Zemanovi v první přímé prezidentské volbě, který z našich premiérů byl ve funkci nejdéle nebo kolik procent hlasů stačilo KSČ k vítězství v prvních poválečných volbách.

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Autor článku

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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