O kolik Pavel porazil Babiše při volbě prezidenta? Zkuste si náš volební kvíz!

Zítra nás čekají volby do zastupitelstev obcí. Volební místnosti budou otevřeny:
- v pátek 9. října od 14:00 do 22:00,
- v sobotu 10. října od 8:00 do 14:00.
Ve třetině senátních obvodů zároveň proběhne první kolo voleb do Senátu.
V našem kvízu si můžete vyzkoušet, jak dobře si pamatujete volby minulé. Dozvíte se například, kdo kandidoval proti Miloši Zemanovi v první přímé prezidentské volbě, který z našich premiérů byl ve funkci nejdéle nebo kolik procent hlasů stačilo KSČ k vítězství v prvních poválečných volbách.